AT&T compró Iusacell para desafiar a Slim, pero ahora vende su negocio en México por la mitad de lo que le costó

AT&T llegó a México con la ambición de construir una red de telefonía móvil que le permitiera competir con Telcel, empresa de América Móvil del grupo de Carlos Slim. Para hacerlo, compró Iusacell y, meses después, Nextel México.
Pero más de una década después, la compañía estadounidense acordó vender su operación mexicana a Grupo Televisa y Fintech Holdings por 2,000 millones de dólares.
La operación, anunciada el 13 de octubre, todavía está pendiente de las autorizaciones correspondientes y se espera que concluya en los próximos meses.
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Iusacell, la primera compra de AT&T en México
En noviembre de 2014, AT&T anunció un acuerdo para adquirir Iusacell por 2,500 millones de dólares, incluida la deuda. En ese momento, la compañía mexicana, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, contaba con alrededor de 8.6 millones de suscriptores y ofrecía servicios bajo las marcas Iusacell y Unefon.
La adquisición permitió a AT&T incorporar una operación en marcha, con clientes, tiendas, licencias y activos de red. Según la información que la compañía presentó al anunciar el acuerdo, la infraestructura de Iusacell cubría aproximadamente 70% de la población mexicana.
La historia de Iusacell también involucró a Televisa, aunque la compañía no fue la vendedora directa a AT&T.
En 2011, Televisa había adquirido una participación de 50% en la telefónica. Sin embargo, en septiembre de 2014 acordó vender esa participación a Grupo Salinas, que quedó al frente de la compañía antes de negociar su venta con AT&T.
El entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó la adquisición de Iusacell por parte de AT&T en diciembre de 2014, sujeta a condiciones, pero la operación se completó el 16 de enero de 2015.
Para AT&T, Iusacell representó un primer paso para entrar al mercado mexicano sin tener que construir desde cero una red de distribución y una base de clientes. La empresa buscaba aprovechar esa infraestructura para ampliar sus servicios de telefonía y datos móviles.
Nextel fue la segunda adquisición de AT&T
Pocos días después de completar la compra de Iusacell, AT&T anunció otra operación, con la que haría la adquisición de Nextel México, que pertenecía a NII Holdings.
El acuerdo se dio a conocer el 26 de enero de 2015 y la transacción se cerró el 30 de abril de ese año.
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El precio anunciado fue de 1,875 millones de dólares, antes de los ajustes por deuda neta y otros conceptos previstos en el acuerdo. Nextel aportó alrededor de tres millones de suscriptores, además de licencias, activos de red y otros recursos para operar servicios móviles.
La adquisición permitió a AT&T sumar una segunda operación en el país en un periodo de pocos meses. Así, en lugar de depender de una sola compra para construir su presencia, incorporó dos bases de clientes y activos que podía integrar a su estrategia de expansión.
El objetivo era competir en un mercado dominado por Telcel
Las compras ocurrieron después de la reforma constitucional en telecomunicaciones de 2013, que buscó aumentar la competencia en un sector donde América Móvil, propietaria de Telcel, mantenía una posición predominante.
En su informe anual de 2014, AT&T señaló que veía oportunidades de crecimiento en México por el potencial de los servicios móviles y los cambios regulatorios.
Su apuesta consistía en aprovechar la escala y experiencia de sus operaciones estadounidenses para desarrollar una red que conectara ambos mercados.
Las dos compras representaron una inversión anunciada conjunta de aproximadamente 4,375 millones de dólares , aunque las cifras finales de cada transacción estuvieron sujetas a ajustes y al tratamiento de la deuda.
Televisa y Fintech toman el relevo
Para Grupo Televisa, la adquisición representa una oportunidad para fortalecer su negocio de telecomunicaciones.
La transacción se realizará en asociación con Fintech Holdings, firma vinculada con el empresario David Martínez.
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El reto será integrar la operación, mantener la inversión en infraestructura y construir una oferta capaz de competir con América Móvil.
La compra también plantea preguntas sobre las condiciones de competencia y la integración de los servicios de Televisa con la red móvil de AT&T. La autorización regulatoria será una etapa clave antes de que el cambio de propietario pueda hacerse efectivo.