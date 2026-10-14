AT&T compró Iusacell para desafiar a Slim, pero ahora vende su negocio en México por la mitad de lo que le costó

Iusacell, la primera compra de AT&T en México

En noviembre de 2014, AT&T anunció un acuerdo para adquirir Iusacell por 2,500 millones de dólares, incluida la deuda. En ese momento, la compañía mexicana, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, contaba con alrededor de 8.6 millones de suscriptores y ofrecía servicios bajo las marcas Iusacell y Unefon.

La adquisición permitió a AT&T incorporar una operación en marcha, con clientes, tiendas, licencias y activos de red. Según la información que la compañía presentó al anunciar el acuerdo, la infraestructura de Iusacell cubría aproximadamente 70% de la población mexicana.





¿Iusacell llegó a pertenecer a Televisa?

La historia de Iusacell también involucró a Televisa, aunque la compañía no fue la vendedora directa a AT&T.

En 2011, Televisa había adquirido una participación de 50% en la telefónica. Sin embargo, en septiembre de 2014 acordó vender esa participación a Grupo Salinas, que quedó al frente de la compañía antes de negociar su venta con AT&T.

El entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó la adquisición de Iusacell por parte de AT&T en diciembre de 2014, sujeta a condiciones, pero la operación se completó el 16 de enero de 2015.

Para AT&T, Iusacell representó un primer paso para entrar al mercado mexicano sin tener que construir desde cero una red de distribución y una base de clientes. La empresa buscaba aprovechar esa infraestructura para ampliar sus servicios de telefonía y datos móviles.

AT&T la compró a NII Holdings en enero de 2015 por 1,875 mdd, sumando 3 millones de suscriptores y espectro clave. (AP)





Nextel fue la segunda adquisición de AT&T

Pocos días después de completar la compra de Iusacell, AT&T anunció otra operación, con la que haría la adquisición de Nextel México , que pertenecía a NII Holdings.

El acuerdo se dio a conocer el 26 de enero de 2015 y la transacción se cerró el 30 de abril de ese año.