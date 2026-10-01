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Antes de que naciera Carlos Slim, Telcel ya tenía historia: comenzó con directorios y hoy genera 275,000 mdp

La compañía que comenzó vinculada a los directorios telefónicos terminó en el centro del imperio de telecomunicaciones de Carlos Slim y hoy representa una parte clave de los ingresos de América Móvil.
jue 01 octubre 2026 05:54 PM
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Para Telcel la política del padrón de telefonía representa una oportunidad para depurar su cartera de clientes a fin de quedarse con usuarios de mayor valor. (Especial)

Carlos Slim Helú construyó buena parte de su fortuna en las telecomunicaciones, y Telcel es la empresa más importante de ese imperio . La compañía de telefonía móvil se convirtió en una pieza clave para el crecimiento de América Móvil y para la expansión del empresario en México y otros países.

Pero la historia detrás de Telcel comenzó mucho antes de que Slim Helú entrara al mundo de los negocios. Sus antecedentes se remontan hasta 1926, cuando su padre, Julián Slim Haddad, apenas comenzaba a construir su patrimonio como comerciante en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con negocios dedicados a la venta de botones, hilos y otros artículos de bonetería.

Carlos Slim nació hasta 1940, 14 años después de que comenzara esta historia empresarial y décadas antes de que la telefonía celular llegara a México. A la postre, la compañía que se convertiría en Telcel terminaría siendo uno de los principales motores de la fortuna del empresario y la pieza central de su imperio de telecomunicaciones.

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De los directorios telefónicos al celular: así comenzó la historia de Telcel

En 1926, nadie habría imaginado que una empresa dedicada a publicar directorios telefónicos terminaría detrás de la mayor red de telefonía móvil de México. Ese año nació Publicidad Turística S.A., una filial de Teléfonos de México (Telmex) que se dedicaba a comercializar las entonces indispensables guías telefónicas, con sus secciones Blanca y Amarilla, tal y como se cuenta en la historia oficial de la compañía .

La transformación comenzó casi tres décadas después. En 1954, la empresa cambió su nombre a Directorios Profesionales (DIPSA) y Telmex la incorporó a la administración del servicio de radiotelefonía móvil. La tecnología era muy distinta a la actual: no había smartphones ni mensajes instantáneos; las llamadas móviles se realizaban mediante equipos instalados, principalmente, en automóviles.

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DIPSA comenzó entonces a dejar atrás los directorios para meterse de lleno en las telecomunicaciones. En 1981 solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) una concesión para instalar y operar un sistema de radiotelefonía móvil en el Distrito Federal. La autorización llegó en 1984 y, con ella, un nuevo nombre: Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V.

Pero todavía faltaba el paso que cambiaría la historia de la compañía. En 1989 nació Telcel. La nueva marca comenzó a ofrecer telefonía celular en Tijuana, mientras la SCT autorizaba la incorporación de esta tecnología en el Distrito Federal y los estados conurbados y abría el proceso para llevarla a otras regiones del país.

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Telcel inició sus operaciones de telefonía celular en 1989 y con el tiempo se convirtió en uno de los principales negocios de América Móvil. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

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Así fue la llegada de Carlos Slim a Telcel en los 90

Carlos Slim no llegó a las telecomunicaciones buscando directamente una compañía de telefonía celular. El gran movimiento fue Telmex . En 1990, Grupo Carso participó en la privatización de la empresa estatal y ganó la licitación junto con la estadounidense Southwestern Bell y la francesa France Télécom.

Con Telmex llegó también Radiomóvil DIPSA, la empresa que operaba el servicio de telefonía móvil y que desde 1989 utilizaba la marca Telcel. Es decir, Slim no creó Telcel ni tuvo que comprarla por separado: llegó a ella como parte del control de Telmex.

El teléfono celular comenzó a convertirse en una apuesta cada vez más importante. En 1996, Telcel lanzó Amigo, un sistema de prepago que permitió contratar telefonía móvil sin un plan tradicional y ayudó a llevar el servicio a un mercado mucho más amplio.

Pero el movimiento más importante vino después. A finales de los 90, Slim comenzó a separar los negocios de telefonía fija y móvil. La idea era que Telmex y Telcel dejaran de estar bajo la misma estructura y pudieran competir entre sí, en lugar de que el negocio de telefonía fija limitara el crecimiento del celular.

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La separación tomó forma en el año 2000, cuando se creó América Móvil para concentrar las operaciones de telefonía móvil, incluida Telcel. Con ello, el negocio celular dejó de ser simplemente una división dentro del universo de Telmex y comenzó su propia expansión.

Así, la llegada de Slim a Telcel fue indirecta: primero tomó el control de Telmex, con Telcel dentro de su estructura, y después convirtió el negocio móvil en una operación independiente y de enorme alcance.

La compañía que había comenzado sus operaciones celulares apenas una década antes estaba a punto de convertirse en el núcleo de América Móvil, el gigante de telecomunicaciones que expandiría el negocio por América Latina.

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Carlos Slim nació en 1940, 14 años después del inicio de los antecedentes empresariales vinculados con Telcel. (Cuartoscuro)

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Telcel vende más de 275,000 millones de pesos al año

Telcel ya no es solo la compañía de telefonía celular que domina el mercado mexicano. También es la pieza que más dinero genera para América Móvil. En 2025, la operación de servicios móviles en México reportó ingresos por 275,200 millones de pesos, según el reporte anual de la compañía .

Eso equivale a unos 22,900 millones de pesos al mes, o alrededor de 753 millones de pesos diarios en ingresos, tomando el promedio del año. Detrás de ese negocio hay una base de 84.7 millones de usuarios móviles en México al cierre de 2025.

El tamaño de Telcel se entiende mejor al compararlo con todo el grupo. América Móvil tuvo ingresos por 943,638 millones de pesos en 2025, por lo que la operación móvil mexicana representó aproximadamente 29% de todos los ingresos del gigante de telecomunicaciones.

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Pero su importancia no termina en las ventas. La operación de Telcel generó alrededor de 92,200 millones de pesos de utilidad de operación, casi la mitad —48.2%— de la utilidad de operación de América Móvil.

En otras palabras, cerca de tres de cada 10 pesos que ingresan a América Móvil provienen de su negocio móvil en México, mientras que aproximadamente cinco de cada 10 pesos de su utilidad operativa están relacionados con esa operación.

Telcel es, por tanto, mucho más que una marca de telefonía celular: se convirtió en uno de los principales motores financieros del grupo de Carlos Slim y en una pieza central de su expansión internacional. Su historia comenzó, de manera indirecta, en 1926, cuando una pequeña empresa dedicada a publicar directorios telefónicos abrió el camino hacia el negocio que décadas después se convertiría en Telcel.

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