Antes de que naciera Carlos Slim, Telcel ya tenía historia: comenzó con directorios y hoy genera 275,000 mdp

Carlos Slim Helú construyó buena parte de su fortuna en las telecomunicaciones, y Telcel es la empresa más importante de ese imperio . La compañía de telefonía móvil se convirtió en una pieza clave para el crecimiento de América Móvil y para la expansión del empresario en México y otros países.
Pero la historia detrás de Telcel comenzó mucho antes de que Slim Helú entrara al mundo de los negocios. Sus antecedentes se remontan hasta 1926, cuando su padre, Julián Slim Haddad, apenas comenzaba a construir su patrimonio como comerciante en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con negocios dedicados a la venta de botones, hilos y otros artículos de bonetería.
Carlos Slim nació hasta 1940, 14 años después de que comenzara esta historia empresarial y décadas antes de que la telefonía celular llegara a México. A la postre, la compañía que se convertiría en Telcel terminaría siendo uno de los principales motores de la fortuna del empresario y la pieza central de su imperio de telecomunicaciones.