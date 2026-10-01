Antes de que naciera Carlos Slim, Telcel ya tenía historia: comenzó con directorios y hoy genera 275,000 mdp

Así fue la llegada de Carlos Slim a Telcel en los 90

Carlos Slim no llegó a las telecomunicaciones buscando directamente una compañía de telefonía celular. El gran movimiento fue Telmex . En 1990, Grupo Carso participó en la privatización de la empresa estatal y ganó la licitación junto con la estadounidense Southwestern Bell y la francesa France Télécom.

Con Telmex llegó también Radiomóvil DIPSA, la empresa que operaba el servicio de telefonía móvil y que desde 1989 utilizaba la marca Telcel. Es decir, Slim no creó Telcel ni tuvo que comprarla por separado: llegó a ella como parte del control de Telmex.

El teléfono celular comenzó a convertirse en una apuesta cada vez más importante. En 1996, Telcel lanzó Amigo, un sistema de prepago que permitió contratar telefonía móvil sin un plan tradicional y ayudó a llevar el servicio a un mercado mucho más amplio.

Pero el movimiento más importante vino después. A finales de los 90, Slim comenzó a separar los negocios de telefonía fija y móvil. La idea era que Telmex y Telcel dejaran de estar bajo la misma estructura y pudieran competir entre sí, en lugar de que el negocio de telefonía fija limitara el crecimiento del celular.

La separación tomó forma en el año 2000, cuando se creó América Móvil para concentrar las operaciones de telefonía móvil, incluida Telcel. Con ello, el negocio celular dejó de ser simplemente una división dentro del universo de Telmex y comenzó su propia expansión.

Así, la llegada de Slim a Telcel fue indirecta: primero tomó el control de Telmex, con Telcel dentro de su estructura, y después convirtió el negocio móvil en una operación independiente y de enorme alcance.

La compañía que había comenzado sus operaciones celulares apenas una década antes estaba a punto de convertirse en el núcleo de América Móvil, el gigante de telecomunicaciones que expandiría el negocio por América Latina.