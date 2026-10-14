Plan Nescafé suma a más de 16,000 productores de café en México

Entre 2023 y 2025, Plan Nescafé reportó 15,346 capacitaciones y la entrega de más de 77 millones de plantas de café, descritas por la empresa como más productivas y resistentes a plagas.

El acompañamiento técnico y la formación buscan mejorar las condiciones de los cultivos y fortalecer la capacidad de los productores para sostener su activida d en un entorno marcado por los cambios del clima y la volatilidad de los precios internacionales.

El mercado muestra movimientos relevantes. Al 13 de octubre de 2026, los futuros del café arábica en Nueva York para entrega en diciembre cotizaron en 292.70 centavos de dólar por libra, después de registrar un avance diario de 0.72%.

Para Nestlé, el trabajo con productores también conecta el origen del grano con la propuesta comercial. La línea Nescafé Reserva, elaborada con café 100% mexicano, busca destacar la calidad y diversidad de las regiones cafetaleras, además de dar visibilidad a las personas detrás de cada cosecha.

“Reconocer a los caficultores es reconocer el origen de todo lo que viene después. Cada planta, cada capacitación y cada espacio de formación es una oportunidad para fortalecer el campo, compartir conocimiento y construir una caficultura más resiliente”, señaló Rosa María Cordero, vicepresidenta de Cafés y Bebidas de Nestlé México.

La apuesta de Plan Nescafé es fortalecer la base productiva de la que depende la industria y desarrollar relaciones de largo plazo con las comunidades cafetaleras.

Para la compañía, la capacitación, la renovación de plantas y la promoción del café de origen mexicano forman parte de una estrategia que busca conectar el campo con el consumidor, en un mercado donde la disponibilidad y el precio del grano dependen de factores que rebasan a los productores y las empresas.