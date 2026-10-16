Grupo Gigante nombra a José Antonio Meade presidente de su Consejo de Administración

El relevo ocurre mientras el grupo ajusta la presencia de sus marcas y la asignación de recursos entre sus distintas divisiones, en un entorno de crecimiento moderado y resultados financieros mixtos. Aunque sus ingresos y flujo operativo avanzaron durante el primer trimestre de 2026, la utilidad neta retrocedió.

Como parte de la renovación del órgano de gobierno corporativo, Grupo Gigante también nombró a Luis Sebastián Sayeg Seade como consejero independiente.

“Grupo Gigante da la más cordial bienvenida a los señores Meade Kuribreña y Sayeg Seade, estando seguros de que sus perspectivas independientes contribuirán a la generación de valor a largo plazo para la Emisora”, dijo la empresa.

Un portafolio en reconfiguración

La llegada de Meade se produce mientras Grupo Gigante reduce su exposición a algunos negocios tradicionales y amplía su presencia en formatos con perspectivas de crecimiento. El conglomerado opera marcas como Toks, Petco , Office Depot, RadioShack y Shake Shack, cuyos desempeños y estrategias de expansión han seguido trayectorias distintas.

En junio, Expansión reportó el cierre de unidades de RadioShack, Office Depot y restaurantes Toks como parte de un proceso de optimización de operaciones.

RadioShack pasó de operar 149 tiendas en 2022 a 16 unidades al cierre del primer trimestre de 2026. Office Depot, por su parte, cerró 26 sucursales entre 2022 y 2026.

En contraste, Petco alcanzó 156 unidades en México al cierre del primer trimestre de 2026, después de abrir 36 tiendas desde 2022. Shake Shack, otra de las marcas del portafolio, sumó 21 restaurantes.

Los movimientos reflejan una redistribución de la presencia comercial del grupo, con reducciones en algunas cadenas y expansión en otras. En ese proceso, la rentabilidad y la capacidad de cada negocio para generar valor adquieren relevancia en las decisiones sobre la operación y el uso del capital.

Crecimiento limitado y menor utilidad neta

Los resultados financieros del primer trimestre de 2026 muestran el desafío de elevar el desempeño del conglomerado. Grupo Gigante reportó ingresos por 8,743 millones de pesos, un incremento de 0.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

El flujo operativo, medido a través del EBITDA, creció 1.4%, mientras que la utilidad neta disminuyó 3.3%.

La combinación de ingresos prácticamente estancados, un avance moderado del flujo operativo y una caída de la ganancia neta coloca el desempeño financiero entre los retos de la nueva etapa del Consejo de Administración.

