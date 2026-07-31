Llevan más de seis décadas en el negocio: la familia dueña de Grupo Gigante que quiere comprar La Casa de Toño

Grupo Gigante volvió al centro de la conversación por su interés en adquirir La Casa de Toño . Detrás de esta operación está una de las familias empresarias con mayor trayectoria en México: los Losada, quienes han logrado hacer crecer, transformar y mantener vigente un negocio que nació hace más de seis décadas y que hoy va mucho más allá del desaparecido supermercado Gigante.
A diferencia de muchas grandes compañías que han cambiado de dueños o perdido el control familiar, Grupo Gigante sigue ligado a la familia que lo fundó. Esa continuidad ha permitido que la empresa conserve una visión de largo plazo y mantenga una presencia relevante en distintos sectores del comercio y los servicios.
El apellido clave es Losada. De padre a hijo, distintas generaciones de la familia han encabezado la expansión del grupo y continúan participando como accionistas y miembros de su consejo de administración, consolidando un legado empresarial que ha sobrevivido a los cambios del mercado y del consumo.
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La historia de la familia Losada y Grupo Gigante
La historia de Grupo Gigante comenzó en noviembre de 1962, cuando Ángel Losada Gómez, un empresario originario de Santander, España, que llegó a México siendo adolescente, inauguró Gigante Mixcoac, la primera tienda de autoservicio de la cadena en la Ciudad de México.
El crecimiento fue constante. Durante los primeros años, la compañía fortaleció su presencia en el Valle de México y, en 1971, dio su primer paso fuera del negocio de los supermercados con la apertura de la primera cafetería Toks, una marca que décadas después se convertiría en uno de los pilares del grupo.
La expansión continuó a finales de los años setenta con la adquisición de la cadena Hemuda, en Guadalajara, y la apertura de tiendas en ciudades como Celaya y Monterrey, llevando la marca Gigante a distintas regiones del país.
Los años noventa marcaron una etapa de consolidación. En 1991, Grupo Gigante debutó en la Bolsa Mexicana de Valores e inició una alianza con Tandy International para desarrollar Radio Shack en México. Un año después adquirió las cadenas Blanco y El Sardinero, fortaleciendo su presencia nacional, y en 1994 firmó la sociedad con Office Depot, una de las alianzas más importantes de su historia.
La empresa también cruzó las fronteras de México. En 1999 abrió tiendas de autoservicio en Los Ángeles, California, convirtiéndose en la primera cadena mexicana de supermercados en operar en Estados Unidos. También comenzó una nueva etapa para el grupo con el relevo generacional: Ángel Losada Moreno asumió el liderazgo de la empresa fundada por su padre.
Sin embargo, el acontecimiento que redefinió el futuro de Grupo Gigante llegó en 2007.
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¿Por qué la familia Losada vendió los supermercados Gigante?
Cuando Grupo Gigante anunció la venta de sus supermercados a Soriana en 2007, muchos interpretaron la operación como el final de una de las cadenas más emblemáticas del país. Sin embargo, para la familia Losada significó el inicio de una nueva etapa.
La decisión fue el resultado de un análisis estratégico en el que el Consejo de Administración evaluó distintas alternativas, entre ellas alianzas, fusiones y asociaciones. La conclusión fue que el negocio de autoservicios se había vuelto cada vez más competido y requería fuertes inversiones para seguir creciendo, mientras que otras divisiones del grupo ofrecían mejores perspectivas de rentabilidad, según se lee en su reporte anual de 2007 .
Soriana presentó la mejor oferta en un proceso de subasta privada y acordó pagar 1,351 millones de dólares, más el valor de los inventarios, por la operación de las 205 tiendas de autoservicio de Gigante. La transacción fortaleció la posición financiera del grupo y le permitió concentrar sus recursos en negocios especializados.
Pero la familia Losada no se desprendió por completo de su legado. Como parte de la operación conservó la propiedad de más de 100 inmuebles donde operaban los supermercados, que posteriormente fueron arrendados a Soriana. De esta manera, el grupo sustituyó parte de los ingresos del negocio minorista por rentas provenientes de su división inmobiliaria.
Otro aspecto relevante fue la protección de los trabajadores. La venta incluyó un convenio de sustitución patronal que permitió mantener el empleo de más de 24,000 colaboradores de las tiendas y centros de distribución.
Con los recursos obtenidos, Grupo Gigante aceleró su transformación y reforzó sus inversiones en Office Depot, Radio Shack, Toks y, años después, Petco, Casaideas, Shake Shack y El Farolito, además de expandir su negocio inmobiliario. Lo que para muchos fue la desaparición de Gigante como supermercado terminó convirtiéndose en el punto de partida del conglomerado que hoy busca crecer con operaciones como la posible adquisición de La Casa de Toño.
La dirección de Grupo Gigante sigue concentrada en la segunda y tercera generación de la familia Losada, cuyos integrantes ocupan los principales cargos del Consejo de Administración y de las empresas que conforman el conglomerado.
Juan Carlos Alverde Losada: consejero patrimonial relacionado y director general de Grupo Restaurantero Gigante, responsable de marcas como Toks, Panda Express, Shake Shack y El Farolito.
Braulio Antonio Arsuaga Losada: consejero propietario patrimonial y empresario del sector turístico.
Gonzalo Barrutieta Losada: consejero propietario patrimonial, con participación en la estrategia y el gobierno corporativo del grupo.
Al cierre de 2025, según se lee en su reporte, Grupo Gigante operaba 862 unidades de negocio en siete países —México, Chile, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá— y empleaba a 26,002 colaboradores. Ese año reportó ingresos por 35,943 millones de pesos y una utilidad neta consolidada de 2,134 millones.
De cara al futuro, la estrategia del grupo se centra en fortalecer sus tres principales negocios —retail especializado, restaurantes e inmobiliario— e incorporar herramientas de inteligencia artificial en áreas como mercadotecnia, servicio al cliente y cadena de suministro para impulsar el crecimiento de sus marcas.
En esta nueva etapa, Grupo Gigante también analiza oportunidades de crecimiento mediante adquisiciones. Una de ellas es La Casa de Toño. A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa confirmó que existe interés en una posible operación; sin embargo, aclaró que el proceso se encuentra en etapa de análisis y que, hasta el momento, no ha presentado una oferta formal ni existe un acuerdo vinculante para concretar la compra.