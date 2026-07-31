Llevan más de seis décadas en el negocio: la familia dueña de Grupo Gigante que quiere comprar La Casa de Toño

¿Por qué la familia Losada vendió los supermercados Gigante?

Cuando Grupo Gigante anunció la venta de sus supermercados a Soriana en 2007, muchos interpretaron la operación como el final de una de las cadenas más emblemáticas del país. Sin embargo, para la familia Losada significó el inicio de una nueva etapa.

La decisión fue el resultado de un análisis estratégico en el que el Consejo de Administración evaluó distintas alternativas, entre ellas alianzas, fusiones y asociaciones. La conclusión fue que el negocio de autoservicios se había vuelto cada vez más competido y requería fuertes inversiones para seguir creciendo, mientras que otras divisiones del grupo ofrecían mejores perspectivas de rentabilidad, según se lee en su reporte anual de 2007 .

Soriana presentó la mejor oferta en un proceso de subasta privada y acordó pagar 1,351 millones de dólares, más el valor de los inventarios, por la operación de las 205 tiendas de autoservicio de Gigante. La transacción fortaleció la posición financiera del grupo y le permitió concentrar sus recursos en negocios especializados.

Pero la familia Losada no se desprendió por completo de su legado. Como parte de la operación conservó la propiedad de más de 100 inmuebles donde operaban los supermercados, que posteriormente fueron arrendados a Soriana. De esta manera, el grupo sustituyó parte de los ingresos del negocio minorista por rentas provenientes de su división inmobiliaria.

Otro aspecto relevante fue la protección de los trabajadores. La venta incluyó un convenio de sustitución patronal que permitió mantener el empleo de más de 24,000 colaboradores de las tiendas y centros de distribución.

Con los recursos obtenidos, Grupo Gigante aceleró su transformación y reforzó sus inversiones en Office Depot, Radio Shack, Toks y, años después, Petco, Casaideas, Shake Shack y El Farolito, además de expandir su negocio inmobiliario. Lo que para muchos fue la desaparición de Gigante como supermercado terminó convirtiéndose en el punto de partida del conglomerado que hoy busca crecer con operaciones como la posible adquisición de La Casa de Toño.