México es su principal mercado, pero Grupo Gigante gana millones en otros seis países con una marca ganadora

Grupo Gigante dejó de ser hace tiempo una cadena de supermercados. Más de seis décadas después de abrir su primera tienda de autoservicio en la Ciudad de México, el conglomerado de la familia Losada se ha transformado en una empresa con operaciones en siete países, presencia en sectores como retail especializado, restaurantes, mascotas e inmobiliario, además de una red de 862 unidades de negocio.
De acuerdo con su Reporte Anual 2025 , el grupo mantiene operaciones desde México hasta Chile y emplea a 26,002 colaboradores, apoyado en marcas como Office Depot, Toks, Panda Express, Shake Shack, El Farolito, Petco, RadioShack, Casaideas y Marchand.
Esta expansión internacional ocurre mientras la compañía continúa fortaleciendo su posición en México. Según el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión, Grupo Gigante ocupa el lugar 149, con ingresos por 35,942.9 millones de pesos, un crecimiento anual de 2%.