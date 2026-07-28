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Empresas

Los 7 países donde opera Grupo Gigante, el conglomerado que analiza comprar La Casa de Toño

Más de seis décadas después de abrir su primera tienda, la compañía se convirtió en uno de los mayores grupos comerciales de México y América Latina.
mar 28 julio 2026 04:14 PM
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México es su principal mercado, pero Grupo Gigante gana millones en otros seis países con una marca ganadora
Grupo Gigante tiene operaciones en siete países y una red de 862 unidades de negocio. (Expansión)

Grupo Gigante dejó de ser hace tiempo una cadena de supermercados. Más de seis décadas después de abrir su primera tienda de autoservicio en la Ciudad de México, el conglomerado de la familia Losada se ha transformado en una empresa con operaciones en siete países, presencia en sectores como retail especializado, restaurantes, mascotas e inmobiliario, además de una red de 862 unidades de negocio.

De acuerdo con su Reporte Anual 2025 , el grupo mantiene operaciones desde México hasta Chile y emplea a 26,002 colaboradores, apoyado en marcas como Office Depot, Toks, Panda Express, Shake Shack, El Farolito, Petco, RadioShack, Casaideas y Marchand.

Esta expansión internacional ocurre mientras la compañía continúa fortaleciendo su posición en México. Según el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2026 , elaborado por Expansión, Grupo Gigante ocupa el lugar 149, con ingresos por 35,942.9 millones de pesos, un crecimiento anual de 2%.

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México, el mercado donde Gigante concentra la mayor parte de su negocio

México sigue siendo el principal mercado de Grupo Gigante. La empresa tiene presencia en las 32 entidades del país y divide su operación en tres grandes líneas de negocio.

En retail especializado, controla 231 puntos de venta de Office Depot, además de 39 tiendas RadioShack, ocho sucursales Huawei, una tienda Xiaomi y 48 establecimientos de Casa de Papelería M (Marchand). También opera el centro logístico de FESA México.

El pozole sigue siendo el platillo insignia de La Casa de Toño, cadena que atrae diariamente a miles de comensales.
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Así nació La Casa de Toño: el restaurante que convirtió un pozole casero en una cadena millonaria

En el negocio de restaurantes, a través de Grupo Restaurantero Gigante (GRG), administra 196 restaurantes Toks, 27 unidades de Panda Express, 21 restaurantes Shake Shack y 13 sucursales de El Farolito.

Su tercer pilar corresponde al negocio inmobiliario y las alianzas comerciales. En este segmento participa en la operación de Petco —como parte de una red compartida con Chile de 156 tiendas—, además de 11 sucursales de Casaideas. Su brazo inmobiliario administra 77 inmuebles, entre ellos el desarrollo de usos mixtos Miyana, en Polanco.

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El conglomerado de la familia Losada controla marcas como Office Depot, Toks, Shake Shack, Panda Express, Petco y RadioShack. (Expansión)

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Chile, su principal apuesta internacional

Fuera de México, Chile se ha convertido en el mercado más importante para la estrategia internacional del grupo.

A través de OD Chile, Grupo Gigante posee el 51% de Grupo Prisa, considerado el mayor distribuidor institucional de artículos de oficina y papelería en ese país y que opera cinco centros de distribución.

En territorio chileno también impulsa el crecimiento de Petco, que ya opera tanto una plataforma de comercio electrónico como tiendas físicas.

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¿Por qué Grupo Gigante quiere La Casa de Toño?

Centroamérica, el dominio de Office Depot

La expansión hacia Centroamérica se ha apoyado principalmente en Office Depot, marca con la que Grupo Gigante mantiene el liderazgo regional en el segmento de artículos para oficina.

Su presencia se distribuye de la siguiente manera:

Guatemala: 9 tiendas Office Depot.

Costa Rica: 8 tiendas Office Depot y un centro de distribución de FESA Formas Eficientes.

Panamá: 5 tiendas Office Depot y un centro de distribución regional.

El Salvador: 2 tiendas Office Depot y un centro de distribución operado por Ofixpres.

Honduras: 2 tiendas Office Depot.

Con estas operaciones, Grupo Gigante mantiene presencia directa en México, Chile, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras.

Llevan más de seis décadas en el negocio: la familia dueña de Grupo Gigante que quiere comprar La Casa de Toño
Grupo Gigante mantiene presencia en México, Chile, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras. (Expansión/Google AI Studio)

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La posible compra de La Casa de Toño

El interés por Grupo Gigante aumentó luego de que la empresa informara a sus inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores que analiza una posible adquisición de La Casa de Toño a través de su división restaurantera.

La compañía explicó que se trata de una evaluación inicial y preliminar, por lo que no existen contratos definitivos ni vinculantes, tampoco se ha acordado un precio o una contraprestación por la operación y no hay certeza de que la compra llegue a concretarse.

Grupo Gigante añadió que, como parte de su estrategia de crecimiento, evalúa constantemente oportunidades para expandirse tanto de manera orgánica como mediante adquisiciones. Sin embargo, precisó que analizar nuevas oportunidades de negocio no implica necesariamente que todas las operaciones en revisión se materialicen.

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GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V.

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