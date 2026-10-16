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Jack Daniel’s crece 10% en México con bebidas de sabores y listas para tomar

La marca estadounidense diversifica su portafolio en México para llegar a consumidores que no son su core y ampliar las ocasiones en las que pueden elegir sus productos.
vie 16 octubre 2026 04:37 PM
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Botella de Jack Daniel’s Tennessee Blackberry y lata de Jack Daniel’s Blackberry Lemonade sobre una superficie de madera, con un paisaje arbolado y el cielo al atardecer como fondo.
Jack Daniel’s Tennessee Blackberry entra en la categoría de bebidas saborizadas. (Foto: Cortesía..)

Brown-Forman, dueño de la marca Jack Daniel’s, encontró una forma de ampliar el consumo de whisky, en un momento en el que los fabricantes de bebidas alcohólicas batallan para convencer a los consumidores más jóvenes de comprar sus productos. Con bebidas saborizadas y listas para tomar (RTD), la compañía incrementó 10% las ventas de Jack Daniel's en los últimos tres años.

“La categoría del whiskey, tanto en México como a nivel global, ha vivido una transformación hacia grandes tendencias como la premiumización, la conveniencia y un consumo enfocado en la moderación”, dijo Eduardo Toledo, director de Marketing de Brown-Forman México, detalló en entrevista con Expansión.

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Para Brown-Forman el reto consiste en conservar el lugar de su Tennessee Whiskey original y, al mismo tiempo, abrir espacio para nuevas alternativas, las cuales han ganado peso en la mezcla de ventas.

Jack Daniel’s Honey, que llegó al mercado en 2013, representa cerca de 20% de las ventas de la marca, mientras que Apple, que llegó a los anaqueles en 2019, alcanza 9% de participación dentro del portafolio. A estas etiquetas se sumó Jack Daniel’s Blackberry en septiembre de 2026, tanto en su presentación de whisky saborizado como en una versión RTD.

La compañía no compartió qué proporción de las ventas corresponde al whisky tradicional frente al conjunto de sabores y RTD, ni el crecimiento individual de cada segmento durante un periodo comparable. Sin embargo, los datos de Honey y Apple muestran que la diversificación no es una extensión marginal de la marca y ocupa un lugar relevante en el mercado mexicano.

México, mercado clave para la innovación de Jack Daniel’s

La diversificación de producto se ha traducido en mayores ventas. Brown-Forman reportó un crecimiento de 5% en su negocio total en el país durante 2025 y anticipó un comportamiento similar para 2026, apoyado en el desempeño de su portafolio de bebidas listas para tomar.

Toledo detalla que México es el segundo mercado más importante por contribución y se encuentra entre los mercados más relevantes de la compañía fuera de Estados Unidos, junto con Reino Unido, Alemania y Australia, según Toledo.

Esa posición abrió la puerta a probar una estrategia de lanzamiento que la empresa no había aplicado en otro país. México fue el primer mercado de Brown-Forman en presentar simultáneamente Jack Daniel’s Blackberry en botella y su versión RTD, una decisión que la compañía considera una referencia para futuros lanzamientos internacionales.

La empresa también busca apuntalar la presencia de la marca mediante alianzas deportivas y culturales. Entre ellas figuran sus acuerdos globales con McLaren, en Fórmula 1, y sus actividades vinculadas con la NFL en México, además de Jack Sessions, una plataforma relacionada con la música y el talento emergente.

Brown-Forman no reveló el monto de la inversión destinada al mercado mexicano, aunque aseguró que atraviesa un periodo de inversión récord para Jack Daniel’s en el país.

La corporación está apostando con mayor volumen de inversión y priorización en el país.
Eduardo Toledo
Retrato de Eduardo Toledo vestido con una camisa negra con el logotipo de la marca, frente a un fondo de barricas de whisky en una bodega.


Jack Daniel’s en busca nuevos consumidores

La expansión del portafolio responde también a la necesidad de encontrar consumidores que no necesariamente se identifican con el whisky y ofrecer alternativas para momentos en los que una botella tradicional no es la opción más práctica. Es por ello que los sabores funcionan como una puerta de entrada a la marca, mientras que los RTD permiten ofrecer mezclas listas para beber sin que el consumidor tenga que preparar un coctel.

El directivo explica que Jack Daniel’s Flavors, con los sabores, Honey, Apple y Blackberry, funcionan como una puerta de entrada amigable a la marca para nuevos consumidores que recién entran a la categoría. En tanto, los RTD responden a las tendencias globales de mayor crecimiento, que son la conveniencia y la accesibilidad.

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"Al ofrecer mezclas listas con alcohol real y la calidad de Jack Daniel’s, invitamos a los non-whiskey drinkers a sumarse a nuestro journey de marca y a los que ya nos conocen a disfrutarlos en ocasiones de consumo diferentes a las tradicionales”, detalla Toledo.

La dimensión de esa oportunidad se refleja en el volumen comercializado. De acuerdo con lecturas combinadas de Nielsen e ISCAM a septiembre de 2026, el portafolio de RTD de Jack Daniel’s alcanzó más de 1.2 millones de cajas vendidas durante los últimos 12 meses. La marca también reportó un crecimiento de 15% en ventas para sus líneas saborizadas y listas para tomar, aunque no precisó el periodo de comparación ni desglosó el avance de cada formato.

En este plan, la marca mantiene a Old No. 7 como su producto central. La intención no es sustituirlo, sino construir un portafolio que atienda distintas preferencias y situaciones de consumo bajo una misma identidad. En los próximos tres años, Brown-Forman prevé seguir impulsando los sabores y los RTD, junto con sus alianzas y campañas de comunicación, aunque no compartió metas específicas de ventas o participación de mercado.

Para Jack Daniel’s, el crecimiento en México dependerá de preservar el valor de su etiqueta insignia y conseguir que más consumidores encuentren una alternativa de la marca que se ajuste a sus preferencias, mientras que su peso futuro dependerá de cuánto logren ampliar la demanda sin perder el lugar del whisky tradicional.

“Jack Daniel's Old No. 7 es, y seguirá siendo, el corazón indiscutible de nuestro negocio tanto en México como a nivel global, manteniéndose como la etiqueta número1 en el segmento Premium+ . Sin embargo, la diversificación de nuestro portafolio ha sido la clave para lograr un crecimiento sostenido”, declara el directivo.

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Jack Daniel's Torres José Cuervo

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