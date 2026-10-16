Para Brown-Forman el reto consiste en conservar el lugar de su Tennessee Whiskey original y, al mismo tiempo, abrir espacio para nuevas alternativas, las cuales han ganado peso en la mezcla de ventas.

Jack Daniel’s Honey, que llegó al mercado en 2013, representa cerca de 20% de las ventas de la marca, mientras que Apple, que llegó a los anaqueles en 2019, alcanza 9% de participación dentro del portafolio. A estas etiquetas se sumó Jack Daniel’s Blackberry en septiembre de 2026, tanto en su presentación de whisky saborizado como en una versión RTD.

La compañía no compartió qué proporción de las ventas corresponde al whisky tradicional frente al conjunto de sabores y RTD, ni el crecimiento individual de cada segmento durante un periodo comparable. Sin embargo, los datos de Honey y Apple muestran que la diversificación no es una extensión marginal de la marca y ocupa un lugar relevante en el mercado mexicano.

México, mercado clave para la innovación de Jack Daniel’s

La diversificación de producto se ha traducido en mayores ventas. Brown-Forman reportó un crecimiento de 5% en su negocio total en el país durante 2025 y anticipó un comportamiento similar para 2026, apoyado en el desempeño de su portafolio de bebidas listas para tomar.

Toledo detalla que México es el segundo mercado más importante por contribución y se encuentra entre los mercados más relevantes de la compañía fuera de Estados Unidos, junto con Reino Unido, Alemania y Australia, según Toledo.

Esa posición abrió la puerta a probar una estrategia de lanzamiento que la empresa no había aplicado en otro país. México fue el primer mercado de Brown-Forman en presentar simultáneamente Jack Daniel’s Blackberry en botella y su versión RTD, una decisión que la compañía considera una referencia para futuros lanzamientos internacionales.

La empresa también busca apuntalar la presencia de la marca mediante alianzas deportivas y culturales. Entre ellas figuran sus acuerdos globales con McLaren, en Fórmula 1, y sus actividades vinculadas con la NFL en México, además de Jack Sessions, una plataforma relacionada con la música y el talento emergente.

Brown-Forman no reveló el monto de la inversión destinada al mercado mexicano, aunque aseguró que atraviesa un periodo de inversión récord para Jack Daniel’s en el país.

La corporación está apostando con mayor volumen de inversión y priorización en el país. Eduardo Toledo





Jack Daniel’s en busca nuevos consumidores

La expansión del portafolio responde también a la necesidad de encontrar consumidores que no necesariamente se identifican con el whisky y ofrecer alternativas para momentos en los que una botella tradicional no es la opción más práctica. Es por ello que los sabores funcionan como una puerta de entrada a la marca, mientras que los RTD permiten ofrecer mezclas listas para beber sin que el consumidor tenga que preparar un coctel.

El directivo explica que Jack Daniel’s Flavors, con los sabores, Honey, Apple y Blackberry, funcionan como una puerta de entrada amigable a la marca para nuevos consumidores que recién entran a la categoría. En tanto, los RTD responden a las tendencias globales de mayor crecimiento, que son la conveniencia y la accesibilidad.