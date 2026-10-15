SCJN pausa disputa entre Heineken y Grupo Modelo por las cervezas Ultra

“Estaremos atentos a conocer las razones de esta decisión y confiamos en que el proceso continúe con transparencia, independencia y apego a derecho”, dijo a Expansión el área de comunicación de Heineken.

La discusión no tenía como objetivo determinar nuevamente si las presentaciones comerciales de ambas cervezas pueden confundirse, sino revisar si el recurso de Grupo Modelo cumplía con los requisitos para que la Corte estudiara sus argumentos.

El retiro del asunto de la agenda no implica una resolución sobre el fondo de la disputa ni permite anticipar cuándo volverá a discutirse.

¿Por qué se enfrentan Heineken y Grupo Modelo por las cervezas Ultra?

El conflicto entre las dos cerveceras comenzó en 2018, cuando Heineken lanzó Amstel Ultra en el mercado mexicano. Para entonces, Michelob Ultra, propiedad de Anheuser-Busch y comercializada en México por Grupo Modelo bajo licencia, se encontraba en los refrigeradores del país desde 2016.

AB Inbev consideró que la presentación comercial de Amstel Ultra imitaba la de Michelob Ultra y que las similitudes podrían generar confusión entre los consumidores. Por ello, junto con Grupo Modelo, llevó el caso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En 2021, el instituto determinó que existía una imitación de la imagen comercial de Michelob Ultra y sancionó a Heineken por actos de competencia desleal. La cervecera impugnó esa decisión y el caso pasó por distintas instancias judiciales, con resoluciones que modificaron el rumbo del litigio.

En abril de 2025, la Suprema Corte resolvió dos amparos relacionados con la controversia y reconoció los derechos de AB Inbev sobre la imagen comercial de Michelob Ultra y ordenó que se analizara si existía semejanza en grado de confusión entre los productos para determinar si se configuraba competencia desleal.

Sin embargo, en septiembre de 2025, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que no existía competencia desleal por parte de Heineken. Grupo Modelo, Anheuser-Busch y el IMPI impugnaron esa resolución.