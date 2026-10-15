Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

SCJN pausa disputa entre Heineken y Grupo Modelo por las cervezas Ultra

La Suprema Corte retiró de la agenda del Pleno el recurso de Grupo Modelo contra una sentencia favorable a Heineken en la disputa por las cervezas Michelob Ultra y Amstel Ultra.
jue 15 octubre 2026 06:15 PM
Añadir Expansión en Google
Botellas de Michelob Ultra y Amstel Ultra con mazo de justicia y logotipos de Grupo Modelo y Heineken para ilustrar disputa legal.
La SCJN retiró de su agenda un recurso de Grupo Modelo contra una sentencia favorable a Heineken en la disputa por Michelob Ultra y Amstel Ultra. (Foto: IA Gemini Notebook.)

Heineken y Grupo Modelo, los mayores grupos cerveceros que operan en México, están en pausa por el enfrentamiento por los señalamientos por las similitudes de sus cervezas Ultra, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retirará el recurso de la agenda del Pleno, por lo que quedó pendiente su discusión.

El expediente, identificado como amparo directo en revisión 2337/2026, estaba previsto para la sesión del 15 de octubre. El proyecto del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía propone desechar el recurso presentado por Grupo Modelo contra una sentencia que favoreció a Heineken en uno de los procedimientos relacionados con la controversia.

Publicidad

“Estaremos atentos a conocer las razones de esta decisión y confiamos en que el proceso continúe con transparencia, independencia y apego a derecho”, dijo a Expansión el área de comunicación de Heineken.

La discusión no tenía como objetivo determinar nuevamente si las presentaciones comerciales de ambas cervezas pueden confundirse, sino revisar si el recurso de Grupo Modelo cumplía con los requisitos para que la Corte estudiara sus argumentos.

El retiro del asunto de la agenda no implica una resolución sobre el fondo de la disputa ni permite anticipar cuándo volverá a discutirse.

¿Por qué se enfrentan Heineken y Grupo Modelo por las cervezas Ultra?

El conflicto entre las dos cerveceras comenzó en 2018, cuando Heineken lanzó Amstel Ultra en el mercado mexicano. Para entonces, Michelob Ultra, propiedad de Anheuser-Busch y comercializada en México por Grupo Modelo bajo licencia, se encontraba en los refrigeradores del país desde 2016.

AB Inbev consideró que la presentación comercial de Amstel Ultra imitaba la de Michelob Ultra y que las similitudes podrían generar confusión entre los consumidores. Por ello, junto con Grupo Modelo, llevó el caso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En 2021, el instituto determinó que existía una imitación de la imagen comercial de Michelob Ultra y sancionó a Heineken por actos de competencia desleal. La cervecera impugnó esa decisión y el caso pasó por distintas instancias judiciales, con resoluciones que modificaron el rumbo del litigio.

En abril de 2025, la Suprema Corte resolvió dos amparos relacionados con la controversia y reconoció los derechos de AB Inbev sobre la imagen comercial de Michelob Ultra y ordenó que se analizara si existía semejanza en grado de confusión entre los productos para determinar si se configuraba competencia desleal.

Sin embargo, en septiembre de 2025, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó que no existía competencia desleal por parte de Heineken. Grupo Modelo, Anheuser-Busch y el IMPI impugnaron esa resolución.

Publicidad

El 15 de enero de 2026, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo promovido por Grupo Modelo en uno de los expedientes, con lo que Heineken obtuvo una resolución favorable.

¿Qué busca resolver la Suprema Corte en el caso de las cervezas Ultra?

El proyecto correspondiente al expediente 2337/2026 propone desechar el recurso de Grupo Modelo porque, a consideración del ministro ponente, la empresa no combatió todos los argumentos que sustentaron la sentencia del tribunal colegiado.

En términos procesales, el proyecto considera que algunos de los agravios de la compañía son inoperantes, pues no refutan la totalidad de las razones que llevaron al tribunal a negar el amparo . También sostiene que el asunto no presenta un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos que justifique la revisión.

Si el Pleno aprobara esta propuesta, quedaría firme la sentencia impugnada en ese expediente. No obstante, esto no significaría que la Corte hubiera determinado de nuevo si las imágenes comerciales de Michelob Ultra y Amstel Ultra son similares o si existe riesgo de confusión entre ambas.

La disputa entre Heineken y Grupo Modelo tiene otros dos expedientes en la Suprema Corte. En agosto de 2026, el Pleno atrajo los amparos directos 19/2026 y 756/2025 para revisar los criterios jurídicos aplicables al análisis de semejanza en grado de confusión entre las imágenes comerciales de ambas cervezas.

Estos asuntos son distintos del recurso 2337/2026 que estaba previsto para discutirse el 15 de octubre. Mientras este último plantea una cuestión de procedencia procesal, los dos amparos atraídos abren la discusión sobre los parámetros que deben aplicarse para determinar si las presentaciones comerciales pueden confundirse y si esa semejanza puede configurar competencia desleal.

Publicidad

Tags

Heineken Grupo Modelo cerveza

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad