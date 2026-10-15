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Olinia tendrá un rival chino: el mini auto eléctrico que consume 4 veces menos energía y busca conquistar México

Olinia busca desarrollar vehículos eléctricos accesibles con participación de instituciones públicas mexicanas. Mientras se prepara su llegada al mercado, Jinpeng ya comercializa modelos en México.
jue 15 octubre 2026 04:44 PM
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Mini eléctrico chino de Jinpeng en una calle.
Jinpeng y Olinia representan dos propuestas de movilidad eléctrica urbana, con diferencias en precio, capacidad, velocidad y etapa de comercialización. (Expansión/Meta AI)

Mientras México prepara la llegada de Olinia, el mini auto eléctrico impulsado por el Gobierno federal, una marca china ya comercializa vehículos compactos en el país con un precio cuatro veces más bajo.

Se trata de Jinpeng, una empresa que comenzó fabricando triciclos eléctricos y que ha ampliado su negocio hacia los vehículos para pasajeros y el transporte urbano.

Jinpeng ya cuenta con modelos disponibles en México, mientras que Olinia busca desarrollar una alternativa nacional de bajo costo cuya comercialización está prevista para el verano de 2027.

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Jinpeng pasó de los triciclos eléctricos a los mini autos

Jinpeng tiene sus orígenes en China, de acuerdo con la historia publicada por la propia compañía en México, el grupo fue establecido formalmente en 2004 por 16 personas.

En sus primeros años se concentró en los triciclos eléctricos y, en 2008, consiguió posicionarse en las ventas de ese segmento.

Fue hasta 2012 cuando la empresa ingresó al mercado de vehículos eléctricos de baja velocidad y, en 2014, sus ventas anuales de triciclos eléctricos superaron por primera vez el millón de unidades.

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La compañía global reporta una red de plantas de producción en China y una capacidad para fabricar distintos tipos de vehículos eléctricos, desde triciclos de carga hasta unidades para pasajeros.

En México, Jinpeng comercializa vehículos de origen chino a través de una empresa distribuidora nacional. Su oferta incluye los modelos UNI y ECO1, además de vehículos utilitarios y otros productos eléctricos. La marca llegó al mercado mexicano con la intención de posicionarse en la movilidad urbana y ofrecer una alternativa a los automóviles de combustión.

¿Cómo es el Jinpeng UNI y cuánto cuesta?

Uno de los modelos que permite comparar la oferta de Jinpeng con el proyecto mexicano es el UNI, un vehículo eléctrico compacto de tres puertas y cuatro asientos.

Auto mini eléctrico de Jinpeng
El Jinpeng UNI alcanza una velocidad máxima anunciada de 100 kilómetros por hora, frente a los 50 kilómetros por hora previstos para el Olinia Uno. (Expansión/Meta AI)


La ficha comercial de una de sus versiones indica que tiene un motor de 20 kW, una batería de 11.52 kWh y una autonomía anunciada de hasta 140 kilómetros.

La versión de mayor alcance incorpora una batería de 15.97 kWh y ofrece una autonomía de hasta 200 kilómetros por carga.

Ambas versiones pueden alcanzar una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, de acuerdo con la información del distribuidor.

El UNI mide alrededor de 2.93 metros de largo y pesa 710 kilogramos. Entre sus características comerciales se encuentran los frenos delanteros de disco con ABS, cámara de reversa, sensores de estacionamiento, cinturones de seguridad y dirección asistida.

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El precio publicado es de 215,000 pesos para la versión de menor autonomía y de 289,900 pesos para la de mayor alcance. Los precios y la disponibilidad pueden variar según el distribuidor y la versión.

En el mismo catálogo, el ECO1 aparece como una opción de mayor tamaño, con cuatro puertas y espacio para cuatro pasajeros. Esta configuración amplía la oferta de la marca para quienes buscan un vehículo eléctrico para desplazamientos cotidianos.

¿Cuánto cuesta recorrer un kilómetro con Jinpeng y Olinia?

Uno de los puntos de comparación entre el Jinpeng, el auto eléctrico chino, y el Olinia Uno, el proyecto mexicano de movilidad, es el costo de operación por kilómetro.

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Con las cifras publicadas en ambas páginas oficiales, recorrer un kilómetro con el modelo de Jinpeng cuesta 0.1286 pesos, mientras que para el Olinia Uno la estimación es de 0.50 pesos.

Por lo que, recorrer 100 kilómetros costaría alrededor de 12.86 pesos con Jinpeng, frente a 50 pesos con Olinia.

Olinia, el proyecto mexicano de autos eléctricos

Olinia es un proyecto impulsado por el Gobierno de México como parte del Plan México, con el objetivo de desarrollar vehículos eléctricos accesibles mediante la colaboración de instituciones nacionales, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), además de centros de investigación.

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El Olinia Uno se plantea con capacidad para seis pasajeros, todos sentados y con cinturón de seguridad. (Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib)

El Olinia Uno fue presentado en junio de 2026 con un precio inicial de 150,000 pesos, IVA incluido, y las primeras entregas comenzarían en el verano de 2027.

A diferencia del Jinpeng UNI, que está diseñado para cuatro pasajeros, el Olinia Uno se plantea con capacidad para transportar hasta seis personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad.

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Entre sus características anunciadas están una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, un motor de 13.5 kW y una batería de 14.7 kWh.

El Gobierno también señaló que el vehículo tendrá un contenido nacional inicial de 50%, con la meta de elevarlo a 75% en 2030.

Jinpeng y Olinia, dos propuestas para la movilidad urbana

La comparación muestra dos caminos distintos para llevar vehículos eléctricos compactos a las calles mexicanas.

Jinpeng forma parte de una industria china que lleva años desarrollando triciclos y automóviles eléctricos, mientras que Olinia busca construir una alternativa nacional con participación de instituciones públicas y una mayor integración de componentes fabricados en México.

Para los consumidores, el precio inicial es solo una parte de la decisión. También importan la autonomía real, la capacidad de pasajeros, los tiempos de carga, la disponibilidad de refacciones, la garantía y la infraestructura para recargar la batería.

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Autos chinos en México Movilidad eléctrica

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