Olinia tendrá un rival chino: el mini auto eléctrico que consume 4 veces menos energía y busca conquistar México

Jinpeng pasó de los triciclos eléctricos a los mini autos

Jinpeng tiene sus orígenes en China, de acuerdo con la historia publicada por la propia compañía en México, el grupo fue establecido formalmente en 2004 por 16 personas.

En sus primeros años se concentró en los triciclos eléctricos y, en 2008, consiguió posicionarse en las ventas de ese segmento.

Fue hasta 2012 cuando la empresa ingresó al mercado de vehículos eléctricos de baja velocidad y, en 2014, sus ventas anuales de triciclos eléctricos superaron por primera vez el millón de unidades.



La compañía global reporta una red de plantas de producción en China y una capacidad para fabricar distintos tipos de vehículos eléctricos, desde triciclos de carga hasta unidades para pasajeros.

En México, Jinpeng comercializa vehículos de origen chino a través de una empresa distribuidora nacional. Su oferta incluye los modelos UNI y ECO1, además de vehículos utilitarios y otros productos eléctricos. La marca llegó al mercado mexicano con la intención de posicionarse en la movilidad urbana y ofrecer una alternativa a los automóviles de combustión.

¿Cómo es el Jinpeng UNI y cuánto cuesta?

Uno de los modelos que permite comparar la oferta de Jinpeng con el proyecto mexicano es el UNI, un vehículo eléctrico compacto de tres puertas y cuatro asientos.

El Jinpeng UNI alcanza una velocidad máxima anunciada de 100 kilómetros por hora, frente a los 50 kilómetros por hora previstos para el Olinia Uno. (Expansión/Meta AI)



La ficha comercial de una de sus versiones indica que tiene un motor de 20 kW, una batería de 11.52 kWh y una autonomía anunciada de hasta 140 kilómetros.

La versión de mayor alcance incorpora una batería de 15.97 kWh y ofrece una autonomía de hasta 200 kilómetros por carga.

Ambas versiones pueden alcanzar una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, de acuerdo con la información del distribuidor.

El UNI mide alrededor de 2.93 metros de largo y pesa 710 kilogramos. Entre sus características comerciales se encuentran los frenos delanteros de disco con ABS, cámara de reversa, sensores de estacionamiento, cinturones de seguridad y dirección asistida.