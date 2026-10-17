Olinia necesita dinero privado para producir en masa; el gobierno busca empresarios que inviertan hasta 745 mdp

¿Cuánto costará Olinia y cuándo estará listo?
Con un precio estimado de entre 120,000 a 150,000 pesos, Olinia busca ofrecer una alternativa eléctrica para trasladar personas y mercancías en trayectos urbanos cortos. La familia está integrada por tres modelos que comparten una misma arquitectura automotriz y pueden recargarse en un enchufe convencional, aunque cada uno está diseñado para cubrir necesidades diferentes.
Olinia 1, para pasajeros: está pensado para los traslados cotidianos de corta distancia y baja velocidad. Su cabina frontal tiene capacidad para dos personas y se prevé que comience a venderse en el verano de 2027.
Olinia Carga, para pequeños negocios y reparto: cuenta con una plataforma abierta o batea para transportar mercancías. Puede soportar hasta 650 kilogramos y ofrece una autonomía superior a 120 kilómetros. Sus paneles laterales abatibles facilitan el acceso a los productos, mientras que su plataforma puede adaptarse para instalar cajas cerradas, redilas o estructuras para transportar mercancías específicas. Su llegada al mercado está prevista para finales de 2027.
Olinia Van, para mercancías y personas protegidas: está dirigida a quienes necesitan transportar productos protegidos de la lluvia y otras condiciones del clima. Utiliza una carrocería cerrada, con una caja de carga en la parte posterior, y también se prevé que salga a la venta a finales de 2027.
Además del precio de compra, el proyecto promete menores costos de operación: utilizar estos vehículos costaría cuatro veces menos que operar un vehículo ligero de carga a gasolina y un tercio de lo que requiere un motocarro.
Para facilitar su adquisición, el Gobierno prevé habilitar esquemas de financiamiento mediante Nacional Financiera (Nafin), con pagos diferidos durante dos años. Sin embargo, todavía falta conocer las condiciones de los créditos y el precio definitivo de cada modelo.
El calendario de lanzamiento marca el inicio de las ventas de Olinia 1 para el verano de 2027, mientras que Olinia Carga y Olinia Van llegarían hacia finales de ese año. El reto será cumplir con esas fechas y demostrar que los vehículos pueden combinar un precio accesible, autonomía suficiente y costos de mantenimiento competitivos para las necesidades de los usuarios mexicanos.