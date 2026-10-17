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Empresas

Olinia necesita dinero privado para producir en masa; el gobierno busca empresarios que inviertan hasta 745 mdp

El Gobierno de México busca empresas e inversionistas que aporten capital y experiencia industrial para llevar Olinia del prototipo a las líneas de producción.
sáb 17 octubre 2026 03:58 PM
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Olinia 1, que forma parte del Plan México, tiene capacidad de transportar hasta 6 personas, todas sentadas y con cinturón de seguridad; con espacio suficiente para permitir el traslado de una persona en silla de ruedas.
Olinia necesita inversión privada para alcanzar una producción de hasta 50,000 vehículos eléctricos al año y avanzar hacia la comercialización. (Gaceta Politécnica)

Olinia es uno de los proyectos del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que más expectativas ha generado. Ahora, la iniciativa busca sumar a empresas e inversionistas que aporten recursos para avanzar hacia la producción masiva de los minivehículos eléctricos diseñados en México.

De acuerdo con la convocatoria dirigida a los interesados en convertirse en socios del proyecto , el Gobierno busca una inversión privada de entre 560 y 745 millones de pesos para financiar esta etapa.

¿Para qué se utilizará el dinero, por qué el Gobierno busca socios privados y qué falta para que los vehículos lleguen al mercado? Aquí te contamos lo que se sabe del proyecto.

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¿Cuánto dinero necesita Olinia para dar el salto a la producción?

Pasar de los prototipos a fabricar miles de vehículos eléctricos no es solo un reto tecnológico: también exige una inversión millonaria. Para dar ese salto, Olinia necesita constituir una empresa con un capital inicial de 950 millones de pesos, que permita llevar el proyecto a la producción industrial y abrir el camino hacia su comercialización.

De esta manera, el Gobierno aportará entre 205 y 390 millones de pesos en efectivo, mientras que las empresas e inversionistas que se sumen como socios deberán contribuir con entre 560 y 745 millones de pesos.

Pero el reto va más allá de reunir el dinero: Olinia también necesita aliados capaces de fabricar los vehículos a gran escala, distribuirlos, venderlos y ofrecer financiamiento y servicio posventa a sus compradores.

La meta es que la empresa pase de una producción de 10,000 a 50,000 vehículos anuales y logre sostener su crecimiento sin depender permanentemente de subsidios públicos. Para conseguirlo, el capital privado deberá aportar no solo recursos, sino también la experiencia industrial y comercial necesaria para convertir una apuesta tecnológica mexicana en un negocio capaz de llegar a miles de personas.

olinia sheinbaum
El Gobierno busca mantener la mayoría del capital de Olinia en manos mexicanas, aunque la convocatoria permite la participación de empresas extranjeras. (Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib)

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¿Pueden las empresas extranjeras convertirse en socias de Olinia?

Sí. La convocatoria permite que empresas extranjeras se conviertan en socias de Olinia, aunque establece un límite: en conjunto, no podrán tener más de 33% del capital de la empresa. De esta manera, se busca garantizar que la mayoría de la sociedad permanezca en manos mexicanas.

El documento también establece que la participación del Gobierno nunca podrá ser inferior a 33% del capital. Estas condiciones delimitan cuánto podrán aportar las empresas de otros países y cuánto deberá mantenerse en manos del Estado y de socios mexicanos.

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¿Cómo participar en la convocatoria para ser socio de Olinia?

Las empresas e inversionistas interesados en sumarse a Olinia deben registrarse en el portal oficial del proyecto antes del 3 de noviembre de 2026, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. La convocatoria establece una inversión mínima de 200 millones de pesos por participante o consorcio.

Para participar, los interesados deben considerar los siguientes requisitos:

Registro: ingresar al portal oficial olinia.secihti.mx y consultar las bases de participación.

Perfil: pueden participar personas morales mexicanas y extranjeras, fondos de inversión, consorcios y fabricantes.

Capacidad financiera: acreditar los recursos necesarios para realizar la inversión.

Procedencia de los recursos: demostrar que el dinero tiene un origen lícito.

El proceso contempla una evaluación de los candidatos para seleccionar a los socios que acompañarán al proyecto en su siguiente etapa.

Diseño de Olinia, el auto eléctrico mexicano
Olinia estima un precio cercano a los 150,000 pesos para sus vehículos eléctricos, aunque el costo definitivo de cada modelo aún está por definirse. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

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¿Cuánto costará Olinia y cuándo estará listo?

Con un precio estimado de entre 120,000 a 150,000 pesos, Olinia busca ofrecer una alternativa eléctrica para trasladar personas y mercancías en trayectos urbanos cortos. La familia está integrada por tres modelos que comparten una misma arquitectura automotriz y pueden recargarse en un enchufe convencional, aunque cada uno está diseñado para cubrir necesidades diferentes.

Olinia 1, para pasajeros: está pensado para los traslados cotidianos de corta distancia y baja velocidad. Su cabina frontal tiene capacidad para dos personas y se prevé que comience a venderse en el verano de 2027.

Olinia Carga, para pequeños negocios y reparto: cuenta con una plataforma abierta o batea para transportar mercancías. Puede soportar hasta 650 kilogramos y ofrece una autonomía superior a 120 kilómetros. Sus paneles laterales abatibles facilitan el acceso a los productos, mientras que su plataforma puede adaptarse para instalar cajas cerradas, redilas o estructuras para transportar mercancías específicas. Su llegada al mercado está prevista para finales de 2027.

Olinia Van, para mercancías y personas protegidas: está dirigida a quienes necesitan transportar productos protegidos de la lluvia y otras condiciones del clima. Utiliza una carrocería cerrada, con una caja de carga en la parte posterior, y también se prevé que salga a la venta a finales de 2027.

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Además del precio de compra, el proyecto promete menores costos de operación: utilizar estos vehículos costaría cuatro veces menos que operar un vehículo ligero de carga a gasolina y un tercio de lo que requiere un motocarro.

Para facilitar su adquisición, el Gobierno prevé habilitar esquemas de financiamiento mediante Nacional Financiera (Nafin), con pagos diferidos durante dos años. Sin embargo, todavía falta conocer las condiciones de los créditos y el precio definitivo de cada modelo.

El calendario de lanzamiento marca el inicio de las ventas de Olinia 1 para el verano de 2027, mientras que Olinia Carga y Olinia Van llegarían hacia finales de ese año. El reto será cumplir con esas fechas y demostrar que los vehículos pueden combinar un precio accesible, autonomía suficiente y costos de mantenimiento competitivos para las necesidades de los usuarios mexicanos.

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