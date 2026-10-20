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Telcel pierde 2.9 millones de clientes de recarga por el registro telefónico

La vinculación de líneas móviles incidió en la base de clientes de prepago de Telcel, que cayó 4.4% anual en el tercer trimestre y provocó una desaceleración en sus ingresos por servicios.
mar 20 octubre 2026 05:44 PM
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Una persona sosteniendo con las manos un teléfono celular para escribir un mensaje.
Telcel aseguró que aunque el registro puede generar desconexiones, la compañía ve en el nuevo esquema de vinculación una manera de eliminar líneas inactivas.

El registro telefónico afectó el crecimiento de las líneas de prepago de Telcel. Durante el tercer trimestre, el operador móvil de América Móvil perdió 2.9 millones de usuarios de prepago frente al mismo periodo del año anterior, una reducción de 4.4% que coincidió con una desaceleración en los ingresos por servicios de ese segmento.

La caída se suma a las 482,000 líneas que la compañía desconectó durante el primer trimestre y muestra la dimensión del ajuste que enfrenta el principal operador móvil del país mientras avanza la nueva regulación, que obliga a vincular cada número telefónico con la identidad de su titular.

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El prepago resiente la depuración de líneas

En sus estados financieros enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, América Móvil atribuyó parte de la desaceleración de los ingresos de prepago a una base de comparación más exigente.

“Esto es un reflejo de una base de comparación más exigente tras el sólido desempeño registrado un año antes”, explicó la compañía.

Los ingresos por servicios de prepago crecieron 3.5% anual en el tercer trimestre, un ritmo menor al observado en periodos anteriores. La empresa no cuantificó qué proporción de la pérdida de clientes corresponde directamente al registro telefónico ni cuánto responde a otros factores.

La primera fase del registro telefónico comenzó el 9 de enero y concluyó el 30 de junio. Ante el bajo nivel de vinculación alcanzado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció una prórroga que entró en vigor el 15 de agosto para las líneas terminadas en cero. Después se fijaron fechas límite cada dos semanas para los números terminados en los dígitos subsecuentes.

El proceso está previsto para concluir el 31 de diciembre. Al 18 de octubre, se habían vinculado 96.3 millones de líneas, equivalentes a 61.3% del total de números activos.

La industria anticipó desde la entrada en vigor del padrón que la obligación de registrar las líneas podría frenar el crecimiento del mercado. En mayo, Telcel sostuvo que el proceso también permitiría depurar su base de clientes y concentrarse en aquellos con consumo recurrente.

La compañía planteó entonces que el registro ayudaría a identificar líneas inactivas, temporales o de bajo consumo que históricamente han contribuido a inflar el tamaño del mercado móvil sin generar necesariamente ingresos relevantes.

El regulador anticipa que alrededor de 25 millones de líneas podrían darse de baja como parte de la depuración, debido a que algunas estarían en desuso.

Esa depuración puede reducir el número de usuarios contabilizados sin que la disminución se traduzca proporcionalmente en menores ventas. Sin embargo, la desaceleración de los ingresos por servicios de prepago muestra que el ajuste también coincide con un menor dinamismo comercial en el segmento.

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El comportamiento de los planes de pago mensual fue distinto. Telcel sumó 144,000 clientes de pospago durante el tercer trimestre y elevó 8% sus ingresos por servicios en esa categoría.

La evolución de ambos segmentos apunta a una composición distinta de la base de usuarios. Mientras el prepago concentra una mayor cantidad de líneas y resiente las desconexiones, el pospago mantiene el crecimiento de los ingresos por servicios.

América Móvil reporta un desempeño sólido

A nivel consolidado, América Móvil registró un desempeño más sólido durante el segundo trimestre.

El gigante de las telecomunicaciones obtuvo ingresos por 251,000 millones de pesos, 7.6% anual en términos de pesos mexicanos. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios aumentaron 5.3%.

El crecimiento fue impulsado gracias la adición de 3.1 millones de líneas de pospago en el trimestre, en donde Brasil lideró con 743,000, seguido de Colombia con 348,000, Perú con 229,000 y México con 144,000.

Además, obtuvo una utilidad neta de 24,300 millones de pesos, lo que significó un alza de 7%, mientras que su flujo operativo se colocó en 102,000 millones de pesos, un aumentó 8.9% anual en términos de pesos mexicanos y 6.7% a tipos de cambio constantes. La empresa no ofreció detalles sobre este crecimiento.

América Móvil opera en países como Argentina, Austria y Europa del Este, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Centro América y el Caribe. Gracias a estas operaciones, la empresa cerró con un total de 332.3 millones de clientes móviles.

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Telecomunicaciones Telcel

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