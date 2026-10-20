El prepago resiente la depuración de líneas

En sus estados financieros enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, América Móvil atribuyó parte de la desaceleración de los ingresos de prepago a una base de comparación más exigente.

“Esto es un reflejo de una base de comparación más exigente tras el sólido desempeño registrado un año antes”, explicó la compañía.

Los ingresos por servicios de prepago crecieron 3.5% anual en el tercer trimestre, un ritmo menor al observado en periodos anteriores. La empresa no cuantificó qué proporción de la pérdida de clientes corresponde directamente al registro telefónico ni cuánto responde a otros factores.

La primera fase del registro telefónico comenzó el 9 de enero y concluyó el 30 de junio. Ante el bajo nivel de vinculación alcanzado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció una prórroga que entró en vigor el 15 de agosto para las líneas terminadas en cero. Después se fijaron fechas límite cada dos semanas para los números terminados en los dígitos subsecuentes.

El proceso está previsto para concluir el 31 de diciembre. Al 18 de octubre, se habían vinculado 96.3 millones de líneas, equivalentes a 61.3% del total de números activos.

La industria anticipó desde la entrada en vigor del padrón que la obligación de registrar las líneas podría frenar el crecimiento del mercado. En mayo, Telcel sostuvo que el proceso también permitiría depurar su base de clientes y concentrarse en aquellos con consumo recurrente.

La compañía planteó entonces que el registro ayudaría a identificar líneas inactivas, temporales o de bajo consumo que históricamente han contribuido a inflar el tamaño del mercado móvil sin generar necesariamente ingresos relevantes.

El regulador anticipa que alrededor de 25 millones de líneas podrían darse de baja como parte de la depuración, debido a que algunas estarían en desuso.

Esa depuración puede reducir el número de usuarios contabilizados sin que la disminución se traduzca proporcionalmente en menores ventas. Sin embargo, la desaceleración de los ingresos por servicios de prepago muestra que el ajuste también coincide con un menor dinamismo comercial en el segmento.