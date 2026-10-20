El comportamiento de los planes de pago mensual fue distinto. Telcel sumó 144,000 clientes de pospago durante el tercer trimestre y elevó 8% sus ingresos por servicios en esa categoría.
La evolución de ambos segmentos apunta a una composición distinta de la base de usuarios. Mientras el prepago concentra una mayor cantidad de líneas y resiente las desconexiones, el pospago mantiene el crecimiento de los ingresos por servicios.
América Móvil reporta un desempeño sólido
A nivel consolidado, América Móvil registró un desempeño más sólido durante el segundo trimestre.
El gigante de las telecomunicaciones obtuvo ingresos por 251,000 millones de pesos, 7.6% anual en términos de pesos mexicanos. A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios aumentaron 5.3%.
El crecimiento fue impulsado gracias la adición de 3.1 millones de líneas de pospago en el trimestre, en donde Brasil lideró con 743,000, seguido de Colombia con 348,000, Perú con 229,000 y México con 144,000.
Además, obtuvo una utilidad neta de 24,300 millones de pesos, lo que significó un alza de 7%, mientras que su flujo operativo se colocó en 102,000 millones de pesos, un aumentó 8.9% anual en términos de pesos mexicanos y 6.7% a tipos de cambio constantes. La empresa no ofreció detalles sobre este crecimiento.
América Móvil opera en países como Argentina, Austria y Europa del Este, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Centro América y el Caribe. Gracias a estas operaciones, la empresa cerró con un total de 332.3 millones de clientes móviles.