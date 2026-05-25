Operadores y asociaciones del sector aseguran que el comportamiento real del proceso luce considerablemente más lento que el panorama reportado por la autoridad regulatoria, particularmente en el segmento de prepago, donde se concentra cerca de 80% de las líneas móviles del país.

La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales ( AMOMVAC ), que agrupa a 23 empresas telefónicas y suma alrededor de un millón de usuarios, aseguró a Expansión que hasta el 18 de mayo apenas registraba un avance promedio de 20%.

La cifra implica que aproximadamente 200,000 clientes han realizado la vinculación de su línea móvil con una identidad oficial, un avance moderado considerando que el proceso inició desde el pasado 9 de enero.

El rezago es todavía más visible en el caso de los usuarios de recargas, donde la validación enfrenta mayores obstáculos operativos y menor disposición de los clientes para completar el trámite.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y especialista en telecomunicaciones, consideró que el avance podría explicarse por la campaña mediática desplegada desde abril. Sin embargo, advirtió que la CRT debe ser cuidadosa para evitar que, en el afán de cumplir su meta, se toleren malas prácticas, como que terceros, operadores o bots registren usuarios.

“Los lineamientos son claros al señalar que una línea pertenece a un usuario y nadie más puede realizar el trámite. Si eso ocurriera, entonces el objetivo de prevenir el fraude no se estaría cumpliendo”, señaló el analista.

¿Por qué el prepago se convirtió en el principal desafío del registro?

AT&T también reporta avances limitados frente al calendario oficial.

La empresa aseguró a Expansión que, al 4 de mayo, siete millones de líneas habían sido registradas de una base total de 24.1 millones de clientes. El dato equivale a un avance de 29% sobre toda su cartera de usuarios.

Pero al desagregar la cifra entre pospago y prepago aparece el principal desafío del programa.

De los siete millones de registros realizados por AT&T , 4.1 millones corresponden a clientes de pospago, es decir, 58.6% de ese segmento ya completó la vinculación.

En contraste, únicamente 2.9 millones de líneas de prepago han sido registradas, lo que equivale apenas a 17.3% de los usuarios de recargas de la compañía.

Entre los obstáculos identificados por operadores se encuentran problemas técnicos, resistencia de usuarios a compartir información personal, dudas sobre el manejo de datos y complicaciones para validar identidades de manera remota.

A pesar de ello, el gobierno mantiene su postura de no ampliar el plazo establecido para completar el registro.