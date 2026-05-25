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Registro telefónico enfrenta rezagos y dudas rumbo al plazo final en México

A menos de seis semanas del vencimiento, persisten dudas sobre el verdadero avance del registro obligatorio móvil y la capacidad operativa para vincular millones de líneas pendientes en México.
lun 25 mayo 2026 10:33 AM
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El segmento de prepago concentra los mayores rezagos en el registro obligatorio de líneas móviles. (FG Trade Latin/Getty Images)

A 36 días de que venza el plazo para vincular las más de 161 millones de líneas móviles activas en México con una identidad oficial, el avance del registro comienza a exhibir una brecha entre el optimismo del gobierno y la realidad que enfrentan los operadores de telecomunicaciones.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aseguró que, hasta el 19 de mayo, 49.5 millones de líneas telefónicas ya habían sido registradas, lo que representa un avance de 30.7% respecto al universo total de números móviles en operación.

La cifra implica que en apenas seis días se sumó un millón de líneas registradas adicionales frente a los 48 millones reportados el 13 de mayo. Bajo ese ritmo, el sistema estaría incorporando alrededor de 250,000 registros diarios.

Sin embargo, dentro de la industria el dato comienza a generar dudas.

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Operadores y asociaciones del sector aseguran que el comportamiento real del proceso luce considerablemente más lento que el panorama reportado por la autoridad regulatoria, particularmente en el segmento de prepago, donde se concentra cerca de 80% de las líneas móviles del país.

La Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales ( AMOMVAC ), que agrupa a 23 empresas telefónicas y suma alrededor de un millón de usuarios, aseguró a Expansión que hasta el 18 de mayo apenas registraba un avance promedio de 20%.

La cifra implica que aproximadamente 200,000 clientes han realizado la vinculación de su línea móvil con una identidad oficial, un avance moderado considerando que el proceso inició desde el pasado 9 de enero.

El rezago es todavía más visible en el caso de los usuarios de recargas, donde la validación enfrenta mayores obstáculos operativos y menor disposición de los clientes para completar el trámite.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y especialista en telecomunicaciones, consideró que el avance podría explicarse por la campaña mediática desplegada desde abril. Sin embargo, advirtió que la CRT debe ser cuidadosa para evitar que, en el afán de cumplir su meta, se toleren malas prácticas, como que terceros, operadores o bots registren usuarios.

“Los lineamientos son claros al señalar que una línea pertenece a un usuario y nadie más puede realizar el trámite. Si eso ocurriera, entonces el objetivo de prevenir el fraude no se estaría cumpliendo”, señaló el analista.

¿Por qué el prepago se convirtió en el principal desafío del registro?

AT&T también reporta avances limitados frente al calendario oficial.

La empresa aseguró a Expansión que, al 4 de mayo, siete millones de líneas habían sido registradas de una base total de 24.1 millones de clientes. El dato equivale a un avance de 29% sobre toda su cartera de usuarios.

Pero al desagregar la cifra entre pospago y prepago aparece el principal desafío del programa.

De los siete millones de registros realizados por AT&T , 4.1 millones corresponden a clientes de pospago, es decir, 58.6% de ese segmento ya completó la vinculación.

En contraste, únicamente 2.9 millones de líneas de prepago han sido registradas, lo que equivale apenas a 17.3% de los usuarios de recargas de la compañía.

Entre los obstáculos identificados por operadores se encuentran problemas técnicos, resistencia de usuarios a compartir información personal, dudas sobre el manejo de datos y complicaciones para validar identidades de manera remota.

A pesar de ello, el gobierno mantiene su postura de no ampliar el plazo establecido para completar el registro.

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José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aseguró que hasta ahora no se contempla otorgar una prórroga al proceso, bajo el argumento de que el número de registros continúa creciendo diariamente.

“No creo que afecte (el registro). La mayoría de los mexicanos registraran sus líneas telefónicas y lo van hacer en tiempo y forma”, dijo el funcionario en conversación con medios.

La falta de información desagregada también comienza a convertirse en un punto de tensión dentro de la industria.

Aunque el segmento de prepago representa alrededor de ocho de cada 10 líneas móviles activas en el país, la CRT ha evitado transparentar cuántos registros corresponden específicamente a usuarios de recargas y cuántos a clientes de pospago.

Expansión ha solicitado en reiteradas ocasiones ese desglose a la autoridad regulatoria sin obtener respuesta.

Para operadores y analistas, esa información resulta clave para medir el verdadero nivel de cumplimiento de la política pública y dimensionar el riesgo de que millones de líneas queden fuera de operación una vez concluido el plazo.

A menos de seis semanas de que venza el plazo, el contraste entre las cifras oficiales, los reportes de los operadores y la falta de información desagregada mantiene abiertas las preguntas sobre el verdadero nivel de cumplimiento, mientras el tiempo corre sin señales de ajustes al calendario ni mayor claridad sobre el estado real del padrón de usuarios móviles en el país.

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Telecomunicaciones

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