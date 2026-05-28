Telcel prevé depuración masiva de tarjetas SIM ante registro telefónico obligatorio

Al primer trimestre de este año, la subsidiaria de América Móvil contabilizó un total de 84.1 millones de usuarios, de los cuales el 81% corresponden a prepago y el resto a pospago. La combinación permitió contar con un ARPU de 187 pesos, colocándose como el más alto dentro del mercado móvil.

Sin embargo, en ese periodo Telcel perdió 482,000 suscriptores de prepago por la política del registro, pero también como parte de una tendencia que liga la compañía desde el año pasado: menores adiciones de clientes de dicho segmento y montos más bajos de recargas.

El CEO de América Móvil en conferencias con analistas del cuatro trimestre de 2025, adjudicó la desaceleración del segmento recarga a la debilidad en el consumo por la inflación. El prepago “está muy ligado con la economía”.

“Los ingresos deberían recuperarse. Espero que la economía mejore cada vez más”, aseguró Hajj.

Pero esta desaceleración impacta en el dinamismo del ARPU. Ante ese escenario, el registro permitiría a la empresa capturar a los clientes de pospago y a los prepago con mejor perfil financiero, a los cuales podría impulsar a la migración hacia planes telefónicos con ofertas que impulsa desde hace dos años con precios desde 250 pesos y una oferta amplia de datos móviles.

La estrategia también se alinea a la que despliega desde 2022 cuando inició el tejido de la red 5G que implica enfoca esfuerzos y promociones al segmento de planes de renta mensual para impulsar sus ingresos.

Números claros de líneas móviles

Para Daniel Hajj el registro también funcionará como un filtro que elimine SIMs inactivas, temporales o de bajo consumo como una lógica de “limpia” en las cifras reales de los usuarios móviles.

“Si se activan muchas líneas, pero luego se dan de baja en los siguientes tres o cuatro meses, es peor, porque es un costo para las empresas, y no un ingreso. Además, eso hará que la base de suscriptores sea más clara y realmente se entienda cómo está el número de suscriptores con este nuevo registro de líneas”, aseguró el directivo.

La declaración sería en alusión a Bait, el Operador Móvil Virtual (OMV) de Walmart, cuyo empresa ha estado bajo el escrutinio de la industria al señalar que no todas las líneas que reporta están en operación.

El OMV, a cargo de Gabriel Cejudo , informó ante inversionistas que la telefónica al primer cuarto de este año contabilizó 26.6 millones de clientes, sin desglosar cuántos corresponden a prepago y pospago.

Aunque la cifra debe someterse al escrutinio del nuevo regulador, la Comisión Regulatoria de Telecomunicaciones (CRT), que al segundo trimestre de 2025 ubicó a Bait como el cuarto operador móvil, con 8.3 millones de usuarios, el registro telefónico podría reflejar la tendencia de adiciones de la empresa.

En medio de las dudas y riesgos que genera el registro, la política podría tener un efecto dominó sobre la industria al redefinir el tamaño real del mercado móvil en México y reconfigurar la competencia entre operadores, en un contexto donde el avance de los OMV, como Bait, ha intensificado en los últimos dos años la disputa por usuarios y precios.