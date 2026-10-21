Genomma Lab eleva sus ganancias a unos meses del regreso de su fundador Rodrigo Herrera

La compañía atribuyó el resultado a menores gastos financieros y a un efecto cambiario favorable, mientras enfrenta la necesidad de recuperar el crecimiento en México, estabilizar su operación en Estados Unidos y sostener la expansión de sus negocios en Latinoamérica.

Las ventas netas ascendieron a 4,497.6 millones de pesos entre julio y septiembre, un incremento anual de 1.3%. Sin embargo, la utilidad de operación disminuyó 10.8%, a 863.6 millones de pesos, y el flujo operativo, medido por el EBITDA, retrocedió 10.3%, a 944.9 millones.

El margen EBITDA consolidado se redujo de 23.7 a 21%, una contracción de 271 puntos base. La presión también alcanzó al margen bruto, que pasó de 63.9 a 61.4%, principalmente por la destrucción de producto devuelto en Estados Unidos y una mayor inversión promocional. En México, la empresa también resintió el impacto total del nuevo impuesto a las bebidas con edulcorantes no calóricos.

El cambio de dirección ocurre mientras Genomma Lab ajusta su modelo de negocio para recuperar participación de mercado y mejorar el desempeño de sus marcas. Marco Sparvieri, director general de la compañía, adelantó que el próximo 3 de diciembre presentará en Nueva York los siguientes pasos de la estrategia.

“Iniciamos el cuarto trimestre con un portafolio de innovación robusto y una posición financiera sólida. El 3 de diciembre en Nueva York presentaremos nuestro nuevo modelo operativo, nuestros compromisos de ejecución y nuestra plataforma de inteligencia artificial en acción, con resultados medibles y la capacidad de replicar estrategias ganadoras entre marcas y países”, dijo Sparvieri.

México recupera terreno, pero sacrifica margen

México continúa como uno de los principales desafíos para la compañía. Las ventas netas en el país sumaron 2,181.8 millones de pesos en el tercer trimestre, frente a 2,234.9 millones del mismo periodo de 2025, una disminución de 2.4%.

Pese al retroceso, la empresa reportó una mejora respecto a los resultados de finales del año pasado. La tendencia de ventas avanzó 20 puntos porcentuales frente al mínimo registrado en el cuarto trimestre de 2025, cuando la facturación cayó 22.1% anual. Además, el sell-out, indicador que mide las ventas al consumidor final, regresó a terreno positivo.

Genomma Lab afirmó que mantuvo su participación de mercado en todas sus unidades de negocio, pese a la debilidad del consumo, y que creció por encima de sus respectivas categorías en medicamentos de venta libre, cuidado personal y fórmula infantil.

La innovación también contribuyó al desempeño comercial. De acuerdo con la compañía, el sell-out de los clientes que comercializan un nuevo producto lanzado a finales de junio aumentó 39%, mientras que Suerox alcanzó una participación récord de 12.6% en valor en su principal cliente.

La recuperación comercial, no obstante, exige mayores recursos. Genomma Lab prevé acelerar los lanzamientos e incrementar la inversión para ganar participación de mercado, una decisión que presiona la rentabilidad en el corto plazo.

El margen EBITDA de México se ubicó en 20%, una reducción de 705 puntos base frente al mismo trimestre del año anterior. La empresa atribuyó el resultado a una inversión anticipada y deliberada para responder al crecimiento esperado de las ventas, financiada parcialmente con ahorros administrativos.