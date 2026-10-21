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Genomma Lab eleva sus ganancias a unos meses del regreso de su fundador Rodrigo Herrera

La compañía aumentó sus ganancias trimestrales por menores gastos financieros y un efecto cambiario favorable, mientras ajusta su estrategia para recuperar participación de mercado.
mié 21 octubre 2026 06:46 PM
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La expansión de bebidas y nutrición infantil contrastó con las caídas en medicamentos de venta libre y cuidado personal durante el tercer trimestre de 2026. (Foto: Genomma Lab /Facebook.)

Genomma Lab Internacional mejoró sus resultados financieros del tercer trimestre, a unos meses del cambio de administración y de estrategia de negocios que ahora será liderada por Rodrigo Herrera , fundador de la empresa, mientras se ajusta una estrategia comercial para recuperar crecimiento y ganar participación de mercado.

La empresa, dedicada a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos de venta libre, cuidado personal, bebidas y nutrición infantil, aumentó 18.6% su utilidad neta en el tercer trimestre de 2026, a 514.9 millones de pesos.

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La compañía atribuyó el resultado a menores gastos financieros y a un efecto cambiario favorable, mientras enfrenta la necesidad de recuperar el crecimiento en México, estabilizar su operación en Estados Unidos y sostener la expansión de sus negocios en Latinoamérica.

Las ventas netas ascendieron a 4,497.6 millones de pesos entre julio y septiembre, un incremento anual de 1.3%. Sin embargo, la utilidad de operación disminuyó 10.8%, a 863.6 millones de pesos, y el flujo operativo, medido por el EBITDA, retrocedió 10.3%, a 944.9 millones.

El margen EBITDA consolidado se redujo de 23.7 a 21%, una contracción de 271 puntos base. La presión también alcanzó al margen bruto, que pasó de 63.9 a 61.4%, principalmente por la destrucción de producto devuelto en Estados Unidos y una mayor inversión promocional. En México, la empresa también resintió el impacto total del nuevo impuesto a las bebidas con edulcorantes no calóricos.

El cambio de dirección ocurre mientras Genomma Lab ajusta su modelo de negocio para recuperar participación de mercado y mejorar el desempeño de sus marcas. Marco Sparvieri, director general de la compañía, adelantó que el próximo 3 de diciembre presentará en Nueva York los siguientes pasos de la estrategia.

“Iniciamos el cuarto trimestre con un portafolio de innovación robusto y una posición financiera sólida. El 3 de diciembre en Nueva York presentaremos nuestro nuevo modelo operativo, nuestros compromisos de ejecución y nuestra plataforma de inteligencia artificial en acción, con resultados medibles y la capacidad de replicar estrategias ganadoras entre marcas y países”, dijo Sparvieri.

México recupera terreno, pero sacrifica margen

México continúa como uno de los principales desafíos para la compañía. Las ventas netas en el país sumaron 2,181.8 millones de pesos en el tercer trimestre, frente a 2,234.9 millones del mismo periodo de 2025, una disminución de 2.4%.

Pese al retroceso, la empresa reportó una mejora respecto a los resultados de finales del año pasado. La tendencia de ventas avanzó 20 puntos porcentuales frente al mínimo registrado en el cuarto trimestre de 2025, cuando la facturación cayó 22.1% anual. Además, el sell-out, indicador que mide las ventas al consumidor final, regresó a terreno positivo.

Genomma Lab afirmó que mantuvo su participación de mercado en todas sus unidades de negocio, pese a la debilidad del consumo, y que creció por encima de sus respectivas categorías en medicamentos de venta libre, cuidado personal y fórmula infantil.

La innovación también contribuyó al desempeño comercial. De acuerdo con la compañía, el sell-out de los clientes que comercializan un nuevo producto lanzado a finales de junio aumentó 39%, mientras que Suerox alcanzó una participación récord de 12.6% en valor en su principal cliente.

La recuperación comercial, no obstante, exige mayores recursos. Genomma Lab prevé acelerar los lanzamientos e incrementar la inversión para ganar participación de mercado, una decisión que presiona la rentabilidad en el corto plazo.

El margen EBITDA de México se ubicó en 20%, una reducción de 705 puntos base frente al mismo trimestre del año anterior. La empresa atribuyó el resultado a una inversión anticipada y deliberada para responder al crecimiento esperado de las ventas, financiada parcialmente con ahorros administrativos.

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Estados Unidos concentra la caída de las ventas

Estados Unidos se mantuvo como el principal foco de presión para Genomma Lab. Las ventas en ese mercado disminuyeron 30.5% anual, a 260.5 millones de pesos, desde los 374.6 millones registrados en el tercer trimestre de 2025.

La compañía relacionó el desempeño con la debilidad persistente del canal minorista hispano. El sell-out retrocedió 8.8% en moneda local, una señal de que la contracción no se limita a los envíos de producto a los distribuidores.

Aunque las ventas de Suerox mantuvieron un crecimiento de doble dígito y el comercio electrónico continuó avanzando, la empresa está reajustando su presencia comercial y su modelo de distribución con el objetivo de estabilizar el negocio y respaldar una recuperación gradual.

La evolución de este mercado será relevante para los resultados de la nueva etapa de gestión, debido a que la contracción estadounidense se combina con los gastos promocionales y los costos asociados a la destrucción de devoluciones, factores que contribuyeron a reducir los márgenes consolidados.

Latinoamérica compensa parte de la debilidad

Las operaciones de Latinoamérica ayudaron a amortiguar los retrocesos de México y Estados Unidos. Las ventas de la región aumentaron 12.2% anual, a 2,055.3 millones de pesos, impulsadas principalmente por Argentina.

Sin considerar ese mercado, el crecimiento regional fue de 1.6%, con un desempeño favorable en Centroamérica y la región andina que compensó la reducción del sell-in en Brasil, donde los clientes disminuyeron inventarios ante la transición hacia una nueva reforma fiscal.

Genomma Lab espera que las ventas a distribuidores en Brasil se normalicen durante el primer trimestre de 2027, cuando entren en vigor las nuevas reglas fiscales.

En Argentina, las ventas netas aumentaron 39.2%, favorecidas por ganancias de participación en medicamentos de venta libre y bebidas, además del efecto contable de la hiperinflación. La compañía registró una expansión de 190 puntos base en el margen EBITDA de Latinoamérica, incluida Argentina, hasta 23.7%, apoyada en el apalancamiento operativo derivado del crecimiento de las ventas.

El desempeño por categorías también mostró diferencias. Las bebidas fueron el segmento de mayor crecimiento, con un avance anual de 58.8%, a 699.1 millones de pesos, mientras que nutrición infantil aumentó 33.9%, a 207.3 millones.

En contraste, los medicamentos de venta libre, una de las principales líneas de negocio de la compañía, disminuyeron 5%, a 2,390.4 millones de pesos. El cuidado personal retrocedió 9.7%, a 1,200.9 millones.

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GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. Rodrigo Herrera Aspra Reportes trimestrales

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