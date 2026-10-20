“En el segmento de Cafeterías, Starbucks México registró una recuperación importante, con un crecimiento de 3.1% en ventas mismas tiendas, lo que representa un cambio en la tendencia de +500 puntos base respecto al trimestre anterior. Después de la Copa Mundial, el tráfico se recuperó gradualmente y se fortaleció hacia el cierre del trimestre”, dijo Gurría en el estado financiero.
El comportamiento de México contrasta con el de otras regiones. En Europa, las ventas disminuyeron 4.6% en pesos, hasta 6,079 millones de pesos, aunque crecieron 2.8% al excluir el efecto cambiario.
En Sudamérica, las ventas se mantuvieron sin cambios, en 3,015 millones de pesos, La compañía atribuyó la presión a un entorno de consumo más retador en Chile, una menor dinámica de tráfico en Argentina y una desaceleración temporal en Colombia, derivada del cierre de algunas unidades tras el sismo.
Durante el tercer trimestre, las ventas digitales alcanzaron 8.1 mil millones de pesos,un crecimiento de 11.3% año contra año, derivado del mayor valor por transacción. En lo que va del año, las ventas digitales aumentaron 9.0%, alcanzando 23.5 mil millones de pesos, con una mezcla digital de 40.2%.
El ecosistema digital continuó fortaleciéndose gracias al desempeño de la plataforma de Lealtad, que generó 5.6 mil millones de pesos en ventas y alcanzó 9.1 millones de usuarios activos, así como al sólido crecimiento de los agregadores, particularmente en Europa y México.
Durante los primeros nueve meses de 2026, Alsea invirtió 3,006 millones de pesos en gastos de capital, de los cuales 2,420 millones se destinaron principalmente a aperturas, remodelaciones y mantenimiento de sus unidades.
“Llegamos al último trimestre del año con un mejor ritmo y con señales favorables en mercados clave, lo que nos permite reafirmar la guía actualizada que compartimos en julio”, dijo Gurría.