En el periodo, la utilidad neta de la empresa tuvo una recuperación, con un avance de 48.4% hasta los 545 millones de pesos, después de que el primer trimestre cayó 61.1% y en el segundo retrocedió 52.1%. El EBITDA disminuyó 0.7% a 4,396 millones de pesos.

“El tercer trimestre reflejó una clara aceleración en el desempeño de nuestro negocio.(...) México fue uno de los principales motores de esta recuperación, con una evolución favorable en nuestras principales marcas, apoyada por la fortaleza de nuestro portafolio, la recuperación del tráfico y una sólida ejecución comercial”, dijo Christian Gurría, director general de Alsea.

La operadora de restaurantes también reportó un avance de sus ventas mismas tiendas de 4.2%, con crecimientos de 5.3% en el segmento de Comida Rápida, 4.4% en Cafeterías y 2.8% en los restaurantes de Sevicio Completo .

En el periodo entre julio y septiembre, la compañía tuvo un un crecimiento de 5.9% en las ventas de su negocio en México a 12,150 millones de pesos. La región aportó 57.2% de los ingresos consolidados y se benefició de la recuperación de Starbucks, la aceleración de Domino’s Pizza y el desempeño de sus restaurantes de servicio completo.

El avance contrasta con el comportamiento de la compañía durante el primer semestre, cuando su utilidad neta resintió un entorno de consumo débil, presiones en costos y efectos cambiarios, además de factores financieros relacionados con el prepago de deuda.

El efecto Starbucks

Uno de los principales focos de presión fue Starbucks en México, pero para el tercer trimestre, Alsea identificó una recuperación de Starbucks entre los factores que impulsaron el crecimiento de México.