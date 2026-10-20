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Alsea recupera utilidad con el repunte de Starbucks tras un primer semestre difícil

Tras un primer semestre crítico marcado por contracciones superiores al 50% en su beneficio neto, la empresa cortó la racha negativa con un repunte de casi el 48.4%, sumando 545 millones de pesos en el período.
mar 20 octubre 2026 06:21 PM
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Tres vasos blancos de Starbucks de distintos tamaños, con tapas transparentes y el logotipo verde, colocados sobre una mesa de madera dentro de una cafetería.
Alsea invirtió 3,006 millones de pesos en gastos de capital, de los cuales 2,420 millones se destinaron a aperturas, remodelaciones y mantenimiento de sus unidades. (Foto: Starbucks Corporation.)

Alsea comienza a dejar atrás el deterioro de sus ganancias registrado durante la primera mitad de 2026, y en el tercer trimestre del año la recuperación de Starbucks en México impulsó el crecimiento de su principal mercado, aunque las presiones sobre los costos y el desempeño desigual de sus operaciones internacionales todavía representan retos para la compañía.

La operadora de marcas como Starbucks, Domino’s Pizza y Chili’s reportó un avance en sus ingresos de 2% a 21.397 millones de pesos, post IFRS, de acuerdo con la información presentada ante la Bolsa Mexicana de Valores.

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En el periodo, la utilidad neta de la empresa tuvo una recuperación, con un avance de 48.4% hasta los 545 millones de pesos, después de que el primer trimestre cayó 61.1% y en el segundo retrocedió 52.1%. El EBITDA disminuyó 0.7% a 4,396 millones de pesos.

“El tercer trimestre reflejó una clara aceleración en el desempeño de nuestro negocio.(...) México fue uno de los principales motores de esta recuperación, con una evolución favorable en nuestras principales marcas, apoyada por la fortaleza de nuestro portafolio, la recuperación del tráfico y una sólida ejecución comercial”, dijo Christian Gurría, director general de Alsea.

La operadora de restaurantes también reportó un avance de sus ventas mismas tiendas de 4.2%, con crecimientos de 5.3% en el segmento de Comida Rápida, 4.4% en Cafeterías y 2.8% en los restaurantes de Sevicio Completo .

En el periodo entre julio y septiembre, la compañía tuvo un un crecimiento de 5.9% en las ventas de su negocio en México a 12,150 millones de pesos. La región aportó 57.2% de los ingresos consolidados y se benefició de la recuperación de Starbucks, la aceleración de Domino’s Pizza y el desempeño de sus restaurantes de servicio completo.

El avance contrasta con el comportamiento de la compañía durante el primer semestre, cuando su utilidad neta resintió un entorno de consumo débil, presiones en costos y efectos cambiarios, además de factores financieros relacionados con el prepago de deuda.

El efecto Starbucks

Uno de los principales focos de presión fue Starbucks en México, pero para el tercer trimestre, Alsea identificó una recuperación de Starbucks entre los factores que impulsaron el crecimiento de México.

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“En el segmento de Cafeterías, Starbucks México registró una recuperación importante, con un crecimiento de 3.1% en ventas mismas tiendas, lo que representa un cambio en la tendencia de +500 puntos base respecto al trimestre anterior. Después de la Copa Mundial, el tráfico se recuperó gradualmente y se fortaleció hacia el cierre del trimestre”, dijo Gurría en el estado financiero.

El comportamiento de México contrasta con el de otras regiones. En Europa, las ventas disminuyeron 4.6% en pesos, hasta 6,079 millones de pesos, aunque crecieron 2.8% al excluir el efecto cambiario.

En Sudamérica, las ventas se mantuvieron sin cambios, en 3,015 millones de pesos, La compañía atribuyó la presión a un entorno de consumo más retador en Chile, una menor dinámica de tráfico en Argentina y una desaceleración temporal en Colombia, derivada del cierre de algunas unidades tras el sismo.

Durante el tercer trimestre, las ventas digitales alcanzaron 8.1 mil millones de pesos,un crecimiento de 11.3% año contra año, derivado del mayor valor por transacción. En lo que va del año, las ventas digitales aumentaron 9.0%, alcanzando 23.5 mil millones de pesos, con una mezcla digital de 40.2%.

El ecosistema digital continuó fortaleciéndose gracias al desempeño de la plataforma de Lealtad, que generó 5.6 mil millones de pesos en ventas y alcanzó 9.1 millones de usuarios activos, así como al sólido crecimiento de los agregadores, particularmente en Europa y México.

Durante los primeros nueve meses de 2026, Alsea invirtió 3,006 millones de pesos en gastos de capital, de los cuales 2,420 millones se destinaron principalmente a aperturas, remodelaciones y mantenimiento de sus unidades.

“Llegamos al último trimestre del año con un mejor ritmo y con señales favorables en mercados clave, lo que nos permite reafirmar la guía actualizada que compartimos en julio”, dijo Gurría.

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Tags

ALSEA S.A. DE C.V. Reportes trimestrales Starbucks

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