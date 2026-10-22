El jaloneo salarial entre Volkswagen y sus trabajadores en Puebla que mantiene a la automotriz en riesgo de huelga

¿Qué proponía el primer acuerdo de Volkswagen con el SITIAVW?

El SITIAVW inició la negociación con una demanda de incremento global de 17%, que posteriormente redujo a 11.63%. El primer convenio, firmado el 26 de agosto, estableció un aumento global de 10.04%, con un incremento directo al salario de 4.30% y el resto del beneficio mediante prestaciones.

La propuesta no convenció a la base sindical. En la votación del 11 de septiembre participaron 5,925 trabajadores y el rechazo alcanzó alrededor de 73% de los votos válidos. Un total de 4,327 empleados votó en contra, frente a 1,580 que respaldaron el acuerdo; además, se registraron 18 votos nulos.

El resultado obligó a la empresa y al sindicato a retomar las conversaciones. Volkswagen había defendido el primer convenio como un punto de equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, la conservación de sus prestaciones y las necesidades de eficiencia de la compañía.

"El acuerdo alcanzado el día de hoy envía una clara señal de estabilidad y paz laboral al Grupo y la Marca Volkswagen; reafirmando una vez más que, cuando trabajamos en conjunto por el bienestar de los trabajadores y por la viabilidad de la empresa, somos capaces de encontrar un punto de equilibrio que satisfaga a ambas partes", afirmó Stephan Meier, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización de Volkswagen de México, cuando se anunció el primer acuerdo.

Pero el resultado de la votación mostró que ese "punto de equilibrio" no era suficiente para los trabajadores. La negociación entró en una segunda etapa, en la que la empresa elevó su oferta global a 13.16% y extendió la vigencia del convenio a 24 meses.

El segundo acuerdo tampoco consiguió el respaldo de los trabajadores

El 2 de octubre, Volkswagen anunció que había ratificado un segundo acuerdo con el SITIAVW después de escuchar las observaciones de la representación sindical sobre el primer convenio. La propuesta mejoraba el incremento global en 3.12 puntos porcentuales, hasta 13.16%, respecto del acuerdo de agosto y duplicaba su vigencia a dos años.

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En el primer año, la oferta incluía un aumento directo al salario de 3.80%, un pago único de 17,800 pesos para los técnicos, un ajuste de 0.38% para 447 especialistas y una mejora de 0.25% en el fondo de ahorro. Para 2027, contemplaba otro incremento de 3.50% directo al salario y 0.25% adicional al fondo de ahorro.

La propuesta también incluía el reingreso de 611 obreros que habían sido dados de baja.

La empresa presentó el nuevo paquete como el máximo que podía ofrecer dadas sus circunstancias financieras y los desafíos que enfrentaba el grupo a escala mundial.

"Volkswagen de México ve este acuerdo como el mayor esfuerzo viable, en un contexto de importantes desafíos para el Grupo, la marca y la propia empresa", sostuvo Meier.

El directivo agregó que la aprobación del convenio enviaría una señal positiva al consorcio, al mostrar que los trabajadores mexicanos comprendían las dificultades por las que atravesaba el corporativo.

Sin embargo, el segundo acuerdo también fue rechazado por el 55.9% de los 5,608 trabajadores que votaron el pasado15 de octubre.

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La falta de respaldo obligó a las partes a buscar una tercera alternativa en el periodo de prehuelga, con el riesgo de que el conflicto derivara en una interrupción de las operaciones de Puebla.