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El jaloneo salarial entre Volkswagen y sus trabajadores en Puebla que mantiene a la automotriz en riesgo de huelga

La armadora pasó de un aumento global de 10.04% a uno de 13.16% antes de presentar una tercera propuesta. Los dos primeros fueron rechazados por los trabajadores, que deberán votar el nuevo convenio el 29 de octubre.
jue 22 octubre 2026 01:06 PM
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La fachada de la planta de Volkswagen en Puebla que muestra el logo de la marca el la parte alta de las instalaciones.
La negociación salarial de Volkswagen en Puebla busca evitar una huelga que interrumpiría la producción de Tiguan, Taos y Jetta. (Mireya Novo/Cuartoscuro)

Volkswagen de México ha tenido que modificar tres veces su propuesta de contrato colectivo para conseguir la aprobación de los trabajadores sindicalizados de su planta de Puebla. La negociación, que comenzó en agosto con una demanda sindical de incremento global de 17%, se ha prolongado entre dos rechazos en las urnas, nuevas rondas de diálogo y prórrogas al emplazamiento a huelga, mientras la armadora busca evitar un paro que pondría en riesgo la producción de Tiguan, Taos y Jetta.

La empresa pasó de ofrecer un incremento global de 10.04% en agosto a uno de 13.16% en octubre, con una vigencia de 24 meses, antes de presentar un tercer acuerdo que contempla un aumento global de 8.24% para un periodo de 12 meses. Aunque el porcentaje de esta última propuesta es menor, incorpora un pago único de 12,000 pesos, además de un incremento directo al salario de 4.4% y una mejora de 0.25% en el fondo de ahorro.

El nuevo convenio deberá someterse a votación de los trabajadores el próximo 29 de octubre, fecha hasta la cual se prorrogó el emplazamiento a huelga.

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¿Qué proponía el primer acuerdo de Volkswagen con el SITIAVW?

El SITIAVW inició la negociación con una demanda de incremento global de 17%, que posteriormente redujo a 11.63%. El primer convenio, firmado el 26 de agosto, estableció un aumento global de 10.04%, con un incremento directo al salario de 4.30% y el resto del beneficio mediante prestaciones.

La propuesta no convenció a la base sindical. En la votación del 11 de septiembre participaron 5,925 trabajadores y el rechazo alcanzó alrededor de 73% de los votos válidos. Un total de 4,327 empleados votó en contra, frente a 1,580 que respaldaron el acuerdo; además, se registraron 18 votos nulos.

El resultado obligó a la empresa y al sindicato a retomar las conversaciones. Volkswagen había defendido el primer convenio como un punto de equilibrio entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores, la conservación de sus prestaciones y las necesidades de eficiencia de la compañía.

"El acuerdo alcanzado el día de hoy envía una clara señal de estabilidad y paz laboral al Grupo y la Marca Volkswagen; reafirmando una vez más que, cuando trabajamos en conjunto por el bienestar de los trabajadores y por la viabilidad de la empresa, somos capaces de encontrar un punto de equilibrio que satisfaga a ambas partes", afirmó Stephan Meier, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización de Volkswagen de México, cuando se anunció el primer acuerdo.

Pero el resultado de la votación mostró que ese "punto de equilibrio" no era suficiente para los trabajadores. La negociación entró en una segunda etapa, en la que la empresa elevó su oferta global a 13.16% y extendió la vigencia del convenio a 24 meses.

El segundo acuerdo tampoco consiguió el respaldo de los trabajadores

El 2 de octubre, Volkswagen anunció que había ratificado un segundo acuerdo con el SITIAVW después de escuchar las observaciones de la representación sindical sobre el primer convenio. La propuesta mejoraba el incremento global en 3.12 puntos porcentuales, hasta 13.16%, respecto del acuerdo de agosto y duplicaba su vigencia a dos años.

Lee: Volkswagen y sindicato acuerdan incremento salarial de 13% luego de que trabajadores rechazaron una primera propuesta

En el primer año, la oferta incluía un aumento directo al salario de 3.80%, un pago único de 17,800 pesos para los técnicos, un ajuste de 0.38% para 447 especialistas y una mejora de 0.25% en el fondo de ahorro. Para 2027, contemplaba otro incremento de 3.50% directo al salario y 0.25% adicional al fondo de ahorro.

La propuesta también incluía el reingreso de 611 obreros que habían sido dados de baja.

La empresa presentó el nuevo paquete como el máximo que podía ofrecer dadas sus circunstancias financieras y los desafíos que enfrentaba el grupo a escala mundial.

"Volkswagen de México ve este acuerdo como el mayor esfuerzo viable, en un contexto de importantes desafíos para el Grupo, la marca y la propia empresa", sostuvo Meier.

El directivo agregó que la aprobación del convenio enviaría una señal positiva al consorcio, al mostrar que los trabajadores mexicanos comprendían las dificultades por las que atravesaba el corporativo.

Sin embargo, el segundo acuerdo también fue rechazado por el 55.9% de los 5,608 trabajadores que votaron el pasado15 de octubre.

Lee: Trabajadores de Volkswagen rechazan por segunda vez el contrato colectivo y mantienen riesgo de huelga

La falta de respaldo obligó a las partes a buscar una tercera alternativa en el periodo de prehuelga, con el riesgo de que el conflicto derivara en una interrupción de las operaciones de Puebla.

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¿Qué propone el tercer acuerdo de Volkswagen con el SITIAVW?

En la tercera propuesta, Volkswagen y el sindicato acordaron un incremento global de 8.24%, con vigencia de 12 meses. El paquete incluye un aumento directo al salario de 4.4%, una mejora de 0.25% en el fondo de ahorro y un pago único de 12,000 pesos, equivalente a 3.59% del incremento global anunciado.

El cambio más relevante frente al segundo convenio está en la estructura y duración de los beneficios. La oferta anterior contemplaba un incremento global de 13.16% durante 24 meses, mientras que la nueva contempla una vigencia de un año.

La empresa considera que el tercer acuerdo es el último de la revisión contractual de 2026 y ha señalado que no prevé una cuarta ronda de negociación. Al mismo tiempo, se comprometió a informar directamente a los trabajadores sobre los términos del convenio para que puedan emitir un voto libre e informado.

La nueva prórroga del emplazamiento a huelga hasta el jueves 29 de octubre, a las 11:00 horas, abre un último margen para que la base sindical decida si acepta la propuesta o mantiene el conflicto abierto.

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