“Estamos siguiendo lo que dicen los mercados, y eso se está siguiendo a nivel global… Suena un poco raro, pero es un vehículo premium de volumen”, expone Carlos Henry, director general de Volkswagen México.

La definición apunta a una estrategia que combina características y equipamiento de un vehículo de gama alta con la intención de mantenerlo dentro de un mercado de mayor volumen. Teramont será el SUV tope de gama de Volkswagen en México, una posición con la que la compañía busca ampliar su presencia entre los consumidores que buscan vehículos más grandes y equipados.

El modelo llegó por primera vez al mercado mexicano en 2018. En julio de ese año, su primer mes de comercialización, Volkswagen vendió 40 unidades. La segunda generación mantiene el enfoque en las familias que necesitan amplitud y flexibilidad de uso, pero incorpora una actualización tecnológica y mecánica para competir en el segmento.

Precios y características

La principal actualización de Teramont 2027 está en su integración a la plataforma MQB EVO , con la que Volkswagen busca mejorar la eficiencia, la aerodinámica y las capacidades de seguridad del vehículo.

“El auto tiene más aerodinámica y también más eficiencia, pero algo muy importante es que el auto también permite integrar más asistentes de manejo y por tanto es más seguro. Junto con la nueva plataforma también estamos integrando más tecnología, la tecnología más avanzada en motores de Volkswagen”, asegura Claudia Martínez, directora de producto de Volkswagen de México.

El vehículo incorpora un motor 2.0 litros TSI con 282 caballos de fuerza, 13 más que la generación anterior. La versión tope de gama cuenta con una transmisión Tiptronic de ocho velocidades.