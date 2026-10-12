Volkswagen lanza la nueva generación de Teramont en México
Fabricada en Estados Unidos, la nueva Teramont llega a México con tres versiones y precios que rondan el millón de pesos. Con este modelo, Volkswagen busca atraer a familias que necesitan más espacio y versatilidad.
Volkswagen busca ganar espacio en el segmento de las SUV de mayor tamaño y precio en México con la segunda generación de Teramont, un modelo con el que la automotriz alemana pretende ocupar el escalón más alto de su portafolio en el país. La apuesta ocurre en un mercado donde alrededor de cuatro de cada 10 vehículos vendidos corresponden a este tipo de carrocería.
La nueva Teramont 2027 llega con cambios de diseño, más potencia, una plataforma actualizada y mayores capacidades tecnológicas. Con ello, la marca busca atraer a familias que priorizan el espacio interior y la versatilidad, al tiempo que compite en una de las categorías más disputadas de la industria automotriz.
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“Estamos siguiendo lo que dicen los mercados, y eso se está siguiendo a nivel global… Suena un poco raro, pero es un vehículo premium de volumen”, expone Carlos Henry, director general de Volkswagen México.
La definición apunta a una estrategia que combina características y equipamiento de un vehículo de gama alta con la intención de mantenerlo dentro de un mercado de mayor volumen. Teramont será el SUV tope de gama de Volkswagen en México, una posición con la que la compañía busca ampliar su presencia entre los consumidores que buscan vehículos más grandes y equipados.
El modelo llegó por primera vez al mercado mexicano en 2018. En julio de ese año, su primer mes de comercialización, Volkswagen vendió 40 unidades. La segunda generación mantiene el enfoque en las familias que necesitan amplitud y flexibilidad de uso, pero incorpora una actualización tecnológica y mecánica para competir en el segmento.
Precios y características
La principal actualización de Teramont 2027 está en su integración a la plataforma MQB EVO, con la que Volkswagen busca mejorar la eficiencia, la aerodinámica y las capacidades de seguridad del vehículo.
“El auto tiene más aerodinámica y también más eficiencia, pero algo muy importante es que el auto también permite integrar más asistentes de manejo y por tanto es más seguro. Junto con la nueva plataforma también estamos integrando más tecnología, la tecnología más avanzada en motores de Volkswagen”, asegura Claudia Martínez, directora de producto de Volkswagen de México.
El vehículo incorpora un motor 2.0 litros TSI con 282 caballos de fuerza, 13 más que la generación anterior. La versión tope de gama cuenta con una transmisión Tiptronic de ocho velocidades.
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El equipamiento incluye asistentes de manejo como el sistema de colisión frontal con freno de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, detector de cansancio, freno multicolisión y monitoreo de punto ciego con alerta de tráfico trasero. También ofrece cámara de visión trasera y una cámara con visión de 360 grados.
En el interior, la nueva generación incorpora una pantalla táctil de 15 pulgadas. En el exterior, los cambios incluyen una fascia delantera rediseñada, una parrilla con iluminación LED de doble línea y un logotipo iluminado. La parte trasera estrena una defensa de apariencia más robusta y nuevas luces LED, mientras que los rines de 21 pulgadas también tienen un diseño actualizado.
La gama estará integrada por tres versiones, con precios que van desde 929,990 pesos para la Trendline, de entrada, hasta 1 millón 183,990 pesos para la R-Line, la más equipada.
Una apuesta dentro de un portafolio importado
Teramont también refleja la estructura internacional de abastecimiento de Volkswagen en México. Al igual que la generación anterior, el nuevo modelo se fabrica en Estados Unidos, uno de los países de origen de una parte de los vehículos que la compañía comercializa en el mercado nacional.
Sin embargo, la producción estadounidense representa una proporción menor dentro de las ventas de la marca. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Volkswagen, India aporta 26% de los vehículos comercializados en México y Brasil, 24%. La manufactura nacional representa 41% del total, mientras que Alemania contribuye con 4%, Estados Unidos con 3% y Polonia y Argentina con 1% cada uno.
En lo que va del año, Volkswagen ha comercializado 100,329 vehículos en México, un incremento de 2.4%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La presentación de Teramont forma parte de la renovación de su oferta de SUV, después de que en agosto la compañía lanzó Taigun, un modelo subcompacto.
Con Teramont, la marca busca atender el extremo superior de esa gama en un mercado donde las SUV concentran una parte importante de la demanda.