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Italianni’s apuesta por el precio y las remodelaciones para ganar comensales en México

La cadena de Alsea mantiene una estrategia que combina cambios en el menú, promociones y la renovación de restaurantes para atraer nuevos clientes.
vie 23 octubre 2026 05:06 PM
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:Fachada de un restaurante Italianni’s en un centro comercial, con ventanales amplios, jardineras, detalles de ladrillo y piedra, y letreros con el nombre de la marca.
El restaurante actualiza su imagen con un concepto inspirado en la Toscana, que incorpora hornos de piedra a la vista, exhibidores de pasta y vino y una atmósfera más contemporánea. (Foto: Cortesía. )

Italianni 's quiere posicionarse como una opción para la hora de la comida. El restaurante de comida italiana de Alsea mantiene un menú a un precio de 199 pesos para convertirse en una opción frente a otras cadenas que también tienen una oferta para atraer a clientes que buscan precio.

La cadena mantiene la plataforma Paradiso Italiano, que ofrece platos ilimitados de pastas, pizza o ensaladas por 199 pesos, similar a paquetes promocionales de marcas de otros restaurantes de servicio completo, como Sanborns o El Portón, que ofrecen ”festivales” con oferta de comidas o cenas a precios similares.

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“Es una oferta (con la que buscamos) nuevos clientes, hacernos más cercanos a nuevas generaciones y a incrementar la frecuencia de uso de la marca”, dice Joel Ornelas, director general de Italianni 's.

El directivo compartió que esta plataforma de ofertas se ha mantenido con el mismo precio desde hace cerca de seis años, en tanto concentra la innovación en pasta, pizza y vino.

Crecer sin acelerar aperturas

Para cerrar la fórmula de crecimiento, además de la oferta gastronómica, Italianni’s remodelará sus restaurantes, priorizando las unidades existentes sobre la expansión acelerada de su red.

Según Ornelas, la transformación de los restaurantes comenzó en 2021, después de la depuración de las unidades con menor rentabilidad que se presentó durante la pandemia, cuando el sector apostó por bajar la cortina de las unidades con resultados menos favorables.

El concepto actual de Italianni 's toma su inspiración de la Toscana. Los cambios incluyen la incorporación de hornos de piedra a la vista, exhibidores de pasta y vino, ajustes en la iluminación, el mobiliario y la distribución de los espacios, además de una actualización del menú.

Con las remodelaciones parece como que nos reubicamos o que acabamos de abrir porque es un cambio completo, no nada más es una una pintada, es un cambio en toda la experiencia general y la atmósfera para el consumidor
Joel Orenelas
Joel Ornelas, director de Italianni’s, posa con un traje azul a cuadros y camisa blanca, frente a un horno de piedra dentro de un restaurante de la cadena.


Christian Gurría, director general de Alsea , compartió que los restaurantes de Italianni’s que han sido remodelados registran un crecimiento de entre 10% y 20% en ventas, por lo que la compañía mantiene una proporción de tres remodelaciones por cada apertura, mientras continúa invirtiendo en la actualización de la marca.

La compañía, que cumplió 30 años en el mercado mexicano, mantiene el proceso de renovación tanto en restaurantes corporativos como en unidades franquiciadas.

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Gurría también adelantó que alrededor de 30% de la red ya opera bajo el concepto actualizado, incluidos establecimientos que abrieron directamente con esa imagen. La estrategia continuará con nuevas remodelaciones año con año.

La marca es súper importante dentro del portafolio de Alsea porque tiene gran posicionamiento. Las remodelaciones nos han permitido mantenernos vigentes en el mercado e incrementar las ventas y la frecuencia de su marca
Christian Gurría.

En medio de las remodelaciones, la empresa estabiliza su red de tiendas. Los reportes anuales de Alsea muestran que la cadena pasó de 79 unidades en 2020, de los cuales 62 restaurantes corporativos y 17 franquiciados, a 76 al fin de septiembre de este año, con 60 corporativos y 16 franquiciados, de acuerdo con el último reporte financiero , después de años de cerrar y abrir unidades para mantener las de mejor rendimiento.

Italianni’s entra dentro del segmento de restaurantes de servicio completo de Alsea, el que ha mantenido un desempeño positivo en ventas mismas tiendas durante los últimos cuatro años, según Gurría. En el tercer trimestre de 2026, este segmento en México registró un crecimiento de 3.2% en las ventas de los restaurantes con más de un año en operación.

Si bien, la empresa no detalla el monto del ticket promedio por persona, entre 2020 y 2024 registró un avance cercano al 3p’0% al pasar de 565.60 pesos a 735 pesos, un incremento nominal de alrededor de 30%.

La marca de comida italiana también ofrece a Alsea flexibilidad para decidir el ritmo de su desarrollo. La compañía cuenta con derechos exclusivos para operar Italianni 's en México y otorgar nuevas franquicias, sin una obligación contractual de cumplir un número específico de aperturas.

“Que la marca sea propia implica responsabilidades en investigación y desarrollo, y podemos tener esta libertad de crear los platillos en línea con lo que significa y los valores de la marca y la seguiremos desarrollando de forma intencional”, dijo Gurría.

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Comida italiana ALSEA S.A. DE C.V.

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