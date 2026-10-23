“Es una oferta (con la que buscamos) nuevos clientes, hacernos más cercanos a nuevas generaciones y a incrementar la frecuencia de uso de la marca”, dice Joel Ornelas, director general de Italianni 's.

El directivo compartió que esta plataforma de ofertas se ha mantenido con el mismo precio desde hace cerca de seis años, en tanto concentra la innovación en pasta, pizza y vino.

Crecer sin acelerar aperturas

Para cerrar la fórmula de crecimiento, además de la oferta gastronómica, Italianni’s remodelará sus restaurantes, priorizando las unidades existentes sobre la expansión acelerada de su red.

Según Ornelas, la transformación de los restaurantes comenzó en 2021, después de la depuración de las unidades con menor rentabilidad que se presentó durante la pandemia, cuando el sector apostó por bajar la cortina de las unidades con resultados menos favorables.

El concepto actual de Italianni 's toma su inspiración de la Toscana. Los cambios incluyen la incorporación de hornos de piedra a la vista, exhibidores de pasta y vino, ajustes en la iluminación, el mobiliario y la distribución de los espacios, además de una actualización del menú.

Con las remodelaciones parece como que nos reubicamos o que acabamos de abrir porque es un cambio completo, no nada más es una una pintada, es un cambio en toda la experiencia general y la atmósfera para el consumidor Joel Orenelas



Christian Gurría, director general de Alsea , compartió que los restaurantes de Italianni’s que han sido remodelados registran un crecimiento de entre 10% y 20% en ventas, por lo que la compañía mantiene una proporción de tres remodelaciones por cada apertura, mientras continúa invirtiendo en la actualización de la marca.

La compañía, que cumplió 30 años en el mercado mexicano, mantiene el proceso de renovación tanto en restaurantes corporativos como en unidades franquiciadas.