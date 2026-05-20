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Alsea y Starbucks renuevan alianza hasta 2046 y blindan expansión en América Latina

Alsea renovó el acuerdo con Starbucks Corporation para operar y crecer la marca. “Valoramos profundamente nuestra sólida alianza”, dijo el director general de Starbucks International.
mié 20 mayo 2026 12:37 PM
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Alsea tiene los derechos para desarrollar y operar cafeterías de Starbucks en todos los países en los que actualmente opera hasta el año 2046. (Foto: Starbucks México / @StarbucksMex - 𝕏)

Alsea seguirá operando la red de cafeterías de Starbucks en América Latina y Europa hasta 2046, tras concluir exitosamente nuevos acuerdos de licencia con Starbucks Corporation.

“Este acuerdo ratifica la confianza de Starbucks en la capacidad de Alsea para operar y crecer la marca con estándares de clase mundial”, señaló Christian Gurría, director general de la empresa en un comunicado de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Con la ratificación de la alianza, mantendrá 1,969 unidades de Starbucks en todo el mundo.

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Alsea operará a Starbucks hasta 2046

El acuerdo se mantendrá en línea con las condiciones que han mantenido ambas empresas por años atrás, además de que Alsea ha asumido obligaciones de desarrollo para 2026-2028. Brady Brewer, director general de Starbucks International, declaró que la alianza con Alsea ha sido importante para impulsar el éxito de la marca en América Latina y Europa.

“Estos acuerdos nos permiten seguir trabajando juntos para expandir el acceso a la Experiencia de Starbucks, manteniendo el foco en lo que más importa; servir café de alta calidad, ofrecer excelencia operativa y mantener un compromiso compartido con nuestros colaboradores, nuestros clientes y nuestras comunidades.”, agregó Brewer.

Actualmente, Alsea opera 1,969 unidades distribuidas en 12 países, de los cuales México es el principal, con 942 cafeterías, seguida de Francia, con 261.

México - 942
Francia - 261
España - 198
Chile - 176
Argentina - 134
Países Bajos - 94
Colombia - 71
Bélgica - 32
Portugal - 33
Uruguay - 19
Paraguay - 5
Luxemburgo - 4

El comunicado oficial de la BMV, Alsea podrá operar la marca en todos los países donde tiene presencia hasta el año 2046. De acuerdo con el Informe Anual 2024 de la empresa, los contratos de franquicia o de asociación varían entre países, algunos más próximos a su término como Uruguay (2026) o Chile (2027), mientras que otros aún tenían mayor margen de operación, como México (2037), Colombia (2033) o Francia (2034).

El peso de Starbucks dentro de Alsea

La marca de la sirena de dos colas es una de las más fundamentales dentro del portafolio de Alsea, posicionada como la que tiene más unidades en todo el grupo, seguida de Domino’s, que tiene 1,554 restaurantes en todo el mundo, de los cuales solo 4 están en México.

Del reporte anual de 2024 a la fecha, se han abierto 63 nuevas cafeterías.

Uno de los impulsores de crecimiento de la marca ha sido el aumento del canal de delivery, el formato drive-thru y el consumo matutino, logrando mayor tráfico de clientes, especialmente en México.

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Al respecto, el servicio de entregas de Starbucks representa el 17% del total de ventas de este canal en Alsea.

Al cierre de 2024, el programa de lealtad Starbucks Rewards alcanzó los 2.3 millones de miembros en Europa, México y Sudamérica, con un crecimiento del 40.7% en usuarios activos respecto al año anterior. Para lograr esto, Alsea realizó una inversión aproximada de 900 millones de pesos en digitalización y mejorar la experiencia al cliente.

Raising Cane's in Westmont, IL.
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Alsea invertirá 5,500 millones de pesos en 2026y abrirá 220 restaurantes; traerá a Chipotle y Raising Cane’s

¿Qué otras marcas tiene Alsea?

La empresa de la familia Torrado Martínez es la mayor operadora de establecimientos de comida rápida, cafeterías y restaurantes, no solo en México, sino en América Latina y Europa. Actualmente tiene 11 marcas y presencia en 12 países, los mismos mencionados en Starbucks, donde concentra 4,806 unidades:

Starbucks - 1,969
Foster’s Hollywood - 203
P.F Chang’s - 27
Italianni’s - 76
Burger King - 370
Chili’s - 75
Domino’s - 1,554
The Cheesecake Factory - 11
Vips - 234
Ginos - 116
VIPS - 171

Estas marcas están distribuidas en Comida Rápida , Cafeterías y Restaurantes de servicio completo.

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Starbucks Corporation Starbucks ALSEA S.A. DE C.V. ALSEA, S.A.B. DE C.V.

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