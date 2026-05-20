Alsea operará a Starbucks hasta 2046

El acuerdo se mantendrá en línea con las condiciones que han mantenido ambas empresas por años atrás, además de que Alsea ha asumido obligaciones de desarrollo para 2026-2028. Brady Brewer, director general de Starbucks International, declaró que la alianza con Alsea ha sido importante para impulsar el éxito de la marca en América Latina y Europa.

“Estos acuerdos nos permiten seguir trabajando juntos para expandir el acceso a la Experiencia de Starbucks, manteniendo el foco en lo que más importa; servir café de alta calidad, ofrecer excelencia operativa y mantener un compromiso compartido con nuestros colaboradores, nuestros clientes y nuestras comunidades.”, agregó Brewer.

Actualmente, Alsea opera 1,969 unidades distribuidas en 12 países, de los cuales México es el principal, con 942 cafeterías, seguida de Francia, con 261.

México - 942

Francia - 261

España - 198

Chile - 176

Argentina - 134

Países Bajos - 94

Colombia - 71

Bélgica - 32

Portugal - 33

Uruguay - 19

Paraguay - 5

Luxemburgo - 4

El comunicado oficial de la BMV, Alsea podrá operar la marca en todos los países donde tiene presencia hasta el año 2046. De acuerdo con el Informe Anual 2024 de la empresa, los contratos de franquicia o de asociación varían entre países, algunos más próximos a su término como Uruguay (2026) o Chile (2027), mientras que otros aún tenían mayor margen de operación, como México (2037), Colombia (2033) o Francia (2034).

El peso de Starbucks dentro de Alsea

La marca de la sirena de dos colas es una de las más fundamentales dentro del portafolio de Alsea, posicionada como la que tiene más unidades en todo el grupo, seguida de Domino’s, que tiene 1,554 restaurantes en todo el mundo, de los cuales solo 4 están en México.

Del reporte anual de 2024 a la fecha, se han abierto 63 nuevas cafeterías.

Uno de los impulsores de crecimiento de la marca ha sido el aumento del canal de delivery, el formato drive-thru y el consumo matutino, logrando mayor tráfico de clientes, especialmente en México.