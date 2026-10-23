Trabajadores de confianza de Pemex llevan a la SCJN lucha por reconocimiento sindical

Enrique Guerrero, abogado representante de la UNTyPP, dijo en entrevista con Expansión que tras interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual ya fue aceptado por el máximo tribunal el pasado 7 de agosto y notificado recientemente.

La ministra Loreta Ortiz será la encargada de analizar el caso y ponerlo a consideración del pleno para que se pueda resolver.

“Creemos que este punto es crucial porque todo va de la mano, o sea, no hay incremento salarial y es grave porque lo que el incremento hace es que la clase trabajadora no pierda su poder adquisitivo. Y bueno, nos han dicho que es probable que esta situación continúe así todo el sexenio”, explicó.



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UNTyPP vs Pemex

El 3 de junio el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito emitió una sentencia en la que se desestimó la acción colectiva del sindicato minoritario por diversas premisas.

La primera es porque calificó que la vía procesal seguida era inadecuada, es decir, que hacerlo de manera colectiva no permitía determinar si cada uno de los miembros del sindicato realiza funciones de personal de base o de confianza, por lo que el seguimiento tiene que hacerse de manera individual.

En segundo lugar el Tribunal determinó que Pemex no incurrió en discriminación al negar prestaciones sindicales ya que los trabajadores fueron contratados como personal de confianza y el contrato colectivo de trabajo los excluye de esos beneficios.

Finalmente se argumentó que no existe una confrontación directa entre la constitucionalidad del Artículo 3 del reglamento de Pemex y la Ley Federal del Trabajo.

En respuesta, la UNTyPP presentó el recurso de revisión ante la Corte por considerar que su demanda sí cumplía con los requisitos para que se analizara la inconstitucionalidad del caso; también se dijo que no se tomaron en cuenta lo establecido en tratados internacionales de protección laboral establecidos en la Organización Internacional del Trabajo.