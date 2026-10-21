Pemex despide a trabajadores de confianza y reduce niveles salariales
Los primeros casos reportados ocurrieron en Reynosa, Tamaulipas, donde 11 trabajadores fueron despedidos. La reestructura también contempla reducciones de nivel que pueden recortar más de la mitad del salario.
Pemex comenzó a despedir a trabajadores de confianza y a reducir los niveles de plaza de otros empleados como parte de un proceso de reestructura que ya afecta a distintas áreas de la empresa estatal. Las medidas han alcanzado a personal con décadas de antigüedad y se extienden desde instalaciones petroleras en Tamaulipas hasta las oficinas centrales de la compañía en Ciudad de México.
Los primeros despidos reportados por la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) ocurrieron el 5 de octubre en Reynosa, Tamaulipas, donde 11 trabajadores fueron dados de baja. Dos de ellos pertenecen a esa organización y los otros forman parte de distintas agrupaciones gremiales. Uno de los afectados por la medida tiene 35 años de antigüedad en Pemex.
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La reestructura también contempla la reducción de niveles salariales para trabajadores que conservan su empleo, una medida que puede representar recortes de más de la mitad de sus ingresos, según los casos reportados por la organización. Hasta el momento, no existe una cifra general confirmada sobre el número de despidos y bajas de plaza.
Silvia Ramos, integrante de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización de la UNTyPP, explicó a Expansión que la empresa justifica los movimientos con las necesidades de reorganización establecidas en su Estatuto Orgánico, modificado el año pasado, que contempla la cancelación de plazas.
“Sí hay muchas áreas de Pemex que no están teniendo ya la materia prima, eso lo entendemos, pero una persona de 35 años no la puedes despedir, la ley lo prohíbe, tiene derecho a la jubilación”, dijo Ramos.
La representante sindical señaló que la falta de materias primas en algunas áreas está relacionada con la reducción de la producción petrolera. No obstante, cuestionó que la empresa recurra a los despidos para ajustar su estructura laboral, particularmente en casos de trabajadores próximos a cumplir los requisitos para jubilarse.
Cartas de despido incluye renuncia a acciones legales contra Pemex
Los trabajadores afectados compartieron con Expansión oficios y cartas en los que se les comunica la terminación de su relación laboral o la reducción de su nivel de plaza. En los documentos de despido, Pemex establece que la liquidación se realizará “conforme a la ley”, de acuerdo con el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de la empresa.
Las misivas indican que el pago correspondiente se entregará en un plazo no mayor a 60 días y que el monto se determinará en función de los derechos aplicables, los servicios prestados y el tiempo laborado.
Sin embargo, los documentos también establecen condiciones para aceptar la terminación laboral. La firma implica que el trabajador manifiesta su conformidad con la conclusión de la relación con Pemex y con el pago que se determine.
Además, incluyen una disposición en la que el trabajador no emprenderá acciones laborales, civiles, mercantiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole legal contra la petrolera.
Estas condiciones se suman a la incertidumbre sobre el alcance de los recortes y las consecuencias para quienes han dedicado buena parte de su vida profesional a la empresa estatal.
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Degradaciones de plaza reducen salarios
La reestructura no se limita a la separación de personal. Desde la semana pasada, la UNTyPP ha recibido reportes de trabajadores a quienes se les ha comunicado una reducción en el nivel de sus plazas, lo que modifica sus percepciones salariales.
“Había sido muy despacito, pero la semana pasada ya empezaron a bajar niveles. Empezaron con despidos selectivos y luego a bajar niveles. A un compañero de nosotros le informaron que lo bajaban de nivel 39 a nivel 30, eso implica ganar menos de la mitad, entonces todos los compañeros andan muy desesperados”, puntualizó Ramos.
La reducción de nivel representa un ajuste directo a los ingresos de los empleados que permanecen en la compañía. De acuerdo con la representante sindical, la medida comenzó a extenderse después de los primeros despidos y ha generado preocupación entre los trabajadores por la posibilidad de que alcance a más personal.
La organización también identificó afectaciones en el área de ductos y en la torre de Pemex, donde se encuentran las oficinas centrales de la petrolera en Ciudad de México.
En paralelo, Ramos dijo que comenzó a circular información sobre la presunta baja de al menos 800 trabajadores vinculados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Expansión no cuenta con una cifra confirmada que permita establecer el alcance de esas separaciones ni determinar si corresponden al mismo proceso de reestructura.
Hasta ahora, según la representante de la UNTyPP, tampoco se ha anunciado una protesta por parte de ese sindicato en respuesta a los despidos que se le atribuyen.
Las medidas laborales ocurren en un contexto de diferencias entre Pemex y la UNTyPP por el reconocimiento de los derechos colectivos de sus integrantes.
La organización, constituida el 18 de marzo de 2008 en Ciudad de México, cuenta con registro sindical ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y agrupa a más de 5,000 técnicos y profesionistas petroleros. Sin embargo, Pemex no la reconoce como sindicato y clasifica a sus integrantes como trabajadores de confianza, una condición que, de acuerdo con Ramos, limita el acceso a determinadas protecciones y beneficios laborales.
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En noviembre del año pasado, la UNTyPP denunció que sus integrantes quedaron fuera de la aplicación equitativa del incremento salarial acordado entre Pemex y el STPRM. El aumento firmado entonces fue de 4.5%, pero no se aplicó de manera uniforme a todos los trabajadores sindicalizados, según la organización.
La inconformidad se mantiene este año. En la revisión del contrato colectivo de trabajo con el STPRM para el periodo 2026-2027 se acordó un incremento de 4% al salario ordinario y de 2% en prestaciones. La UNTyPP sostiene que esas mejoras tampoco se han extendido a sus integrantes.
Ante los despidos y las reducciones de plaza, la organización solicitó una reunión con la Secretaría de Energía para obtener una explicación sobre las decisiones de Pemex y pedir que se detengan las bajas. Al no recibir respuesta, Ramos señaló que preparan una manifestación frente a las instalaciones de la dependencia.