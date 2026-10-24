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Las redes sociales abren oportunidades de venta para las PyMEs de cara al fin de año

La temporada de fin de año pone a prueba la capacidad de las pequeñas empresas para atraer compradores digitales y convertir el interés en ventas.
sáb 24 octubre 2026 02:41 PM
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Espacio de trabajo de un pequeño comercio con cajas de cartón, materiales de embalaje y estantes con productos. Sobre una mesa hay una computadora portátil y un teléfono celular que muestran catálogos de productos en línea, junto a una libreta y otros artículos de oficina.
La digitalización permite a los pequeños comercios mostrar sus productos en línea y gestionar pedidos desde sus propios espacios de trabajo. (Imagen generada con IA /ChatGPT.)

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) pueden encontrar en las redes sociales, la mensajería y la inteligencia artificial herramientas para atraer clientes e impulsar sus ventas durante la temporada de fin de año, uno de los periodos comerciales más relevantes para los negocios.

Sin embargo, la adopción de estas tecnologías todavía enfrenta una brecha en México. Mientras siete de cada diez consumidores mexicanos utilizan inteligencia artificial, solo 8% de las empresas formales con más de diez empleados ha incorporado estas herramientas, de acuerdo con cifras citadas por Meta.

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La diferencia representa un reto para los negocios que buscan adaptarse a los hábitos de compra de sus clientes y aprovechar las oportunidades comerciales de los últimos meses del año.

En un estudio elaborado por Ipsos y presentado por Meta, la compañía analiza cómo compran los mexicanos durante la temporada decembrina y qué herramientas digitales pueden ayudar a las empresas a conectar con ellos.

Entre los hallazgos destaca que 70% de los compradores mexicanos planea comenzar sus compras de fin de año en noviembre, frente a 54% del promedio global.

El periodo de mayor actividad se concentra entre mediados de noviembre y principios de diciembre, una ventana en la que los negocios pueden reforzar sus campañas, mostrar sus productos y preparar sus canales de atención para responder a la demanda.

Redes sociales: una vía para descubrir productos

Las redes sociales tienen un papel relevante en el descubrimiento de productos y en las decisiones de compra. Según el estudio, 41% de lo s consumidores mexicanos las utiliza durante la temporada de fin de año, por encima del promedio global de 37%.

Los usuarios recurren a estos canales para conocer nuevas opciones mediante videos, reseñas de creadores de contenido y demostraciones de productos.

La actividad digital también puede traducirse en ventas en establecimientos físicos: 87% de los compradores sociales encuestados en México afirmó haber comprado en una tienda después de ver un producto en redes sociales.

Entre los contenidos que impulsan estas visitas destacan las fotografías y los videos de productos, mencionados por 49% de los encuestados; el contenido generado por usuarios, con 43%, y los anuncios de promociones en tienda, con 36%.

Para las PyMEs , estos datos apuntan a la importancia de presentar sus productos de manera clara y atractiva, compartir experiencias de clientes y comunicar sus promociones en los canales digitales donde sus consumidores buscan información.

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La mensajería y la inteligencia artificial en las ventas

La conversación directa con los clientes es otro canal que los negocios pueden aprovechar. El estudio señala que 58% de quienes utilizan las tecnologías de Meta envió mensajes directos a una empresa durante la temporada de fin de año. Además, 35% recurrió a estos canales para descubrir productos y 26% los utilizó para completar un pago.

La inteligencia artificial también comienza a formar parte del proceso de compra. Más de uno de cada cuatro compradores mexicanos encuestados afirmó utilizarla para orientar sus decisiones.

Para atender esta demanda, Meta propone herramientas de automatización que permiten responder consultas, mostrar catálogos y mantener la atención a través de canales como Instagram Direct y WhatsApp. La empresa también promueve soluciones de inteligencia artificial para gestionar campañas publicitarias y adaptar los anuncios a diferentes audiencias.

Estas herramientas pueden ayudar a los negocios a organizar la atención al cliente y agilizar algunas tareas, aunque sus resultados dependerán de factores como la estrategia comercial, la calidad de los contenidos y la capacidad de respuesta de cada empresa.

Creadores de contenido y recomendaciones de compra

Los creadores también participan en el proceso mediante reseñas, demostraciones y recomendaciones. De acuerdo con el estudio presentado por Meta, 97% de los compradores sociales en México busca orientación en creadores para sus compras de fin de año, mientras que 56% afirma que es probable que sus contenidos influyan en sus decisiones de compra.

Ante este escenario, la compañía recomienda que los negocios colaboren con creadores vinculados con sus comunidades y cuyos contenidos sean afines a sus productos. Estas colaboraciones pueden incluir demostraciones, reseñas y códigos promocionales.

Para las pequeñas empresas, la temporada representa una oportunidad para combinar contenido visual, atención por mensajería y campañas digitales. El desafío consiste en elegir las herramientas que respondan a las necesidades de su negocio y convertir el interés que generan las redes sociales en compras efectivas.

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Meta pymes

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