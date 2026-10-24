Las redes sociales abren oportunidades de venta para las PyMEs de cara al fin de año

La diferencia representa un reto para los negocios que buscan adaptarse a los hábitos de compra de sus clientes y aprovechar las oportunidades comerciales de los últimos meses del año.

En un estudio elaborado por Ipsos y presentado por Meta, la compañía analiza cómo compran los mexicanos durante la temporada decembrina y qué herramientas digitales pueden ayudar a las empresas a conectar con ellos.

Entre los hallazgos destaca que 70% de los compradores mexicanos planea comenzar sus compras de fin de año en noviembre, frente a 54% del promedio global.

El periodo de mayor actividad se concentra entre mediados de noviembre y principios de diciembre, una ventana en la que los negocios pueden reforzar sus campañas, mostrar sus productos y preparar sus canales de atención para responder a la demanda.

Redes sociales: una vía para descubrir productos

Las redes sociales tienen un papel relevante en el descubrimiento de productos y en las decisiones de compra. Según el estudio, 41% de lo s consumidores mexicanos las utiliza durante la temporada de fin de año, por encima del promedio global de 37%.

Los usuarios recurren a estos canales para conocer nuevas opciones mediante videos, reseñas de creadores de contenido y demostraciones de productos.

La actividad digital también puede traducirse en ventas en establecimientos físicos: 87% de los compradores sociales encuestados en México afirmó haber comprado en una tienda después de ver un producto en redes sociales.

Entre los contenidos que impulsan estas visitas destacan las fotografías y los videos de productos, mencionados por 49% de los encuestados; el contenido generado por usuarios, con 43%, y los anuncios de promociones en tienda, con 36%.

Para las PyMEs , estos datos apuntan a la importancia de presentar sus productos de manera clara y atractiva, compartir experiencias de clientes y comunicar sus promociones en los canales digitales donde sus consumidores buscan información.