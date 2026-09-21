“Millones de pequeños empresarios en el país tienen la aspiración de contar con las facilidades, el acceso, el financiamiento, el conocimiento, subirse a cadenas de valor para poder exportar hacia el mundo”, señaló Juan Pablo Castañón, vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE).

El desafío no consiste únicamente en ayudar a las pymes a realizar una venta en otro país , también necesitan profesionalizarse, encontrar compradores, conocer las preferencias que ofrecen los tratados comerciales de México y cumplir los requisitos fiscales, aduaneros y logísticos. Sin ese acompañamiento, una empresa puede tener un producto competitivo y aun así quedar fuera del mercado internacional.

Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León, advirtió que algunas compañías ya exportan, pero no cuentan con todos los elementos para aprovechar los acuerdos comerciales. En otros casos, las empresas pagan contribuciones que podrían evitar porque desconocen las preferencias disponibles o carecen de asesoría para utilizarlas.

“Obviamente que no están preparadas, que no tienen todos los elementos listos”, afirmó. Para la funcionaria, el reto pasa por profesionalizarlas, formalizarlas y darles herramientas para que vean en las exportaciones una oportunidad de crecimiento.

Rocha puso como ejemplo una imprenta que enfrentaba una pérdida de clientes y una competencia cada vez mayor de productos asiáticos. La empresa encontró una nueva fuente de ingresos en la fabricación de libros personalizados que ahora vende en Europa, Canadá y Puerto Rico. El caso, dijo, muestra que exportar no es una posibilidad reservada para los grandes fabricantes.

El modelo italiano

Italia aparece como una referencia para cerrar esa brecha. A diferencia de otros grandes exportadores, buena parte de su fortaleza industrial descansa en pequeñas y medianas empresas que se especializan, se integran a cadenas productivas y venden bienes de mayor valor agregado.

“En pequeña y mediana empresa, Italia es experta y sobre todo para comercio exterior”, afirmó Castañón. El vicepresidente del COMCE sostuvo que México puede recuperar de ese modelo mejores prácticas para construir la infraestructura, el conocimiento y los vínculos que necesitan las empresas exportadoras.