México tiene una de las economías más abiertas del mundo, una extensa red de tratados comerciales y empresas capaces de vender prácticamente en cualquier mercado. Sin embargo, millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) permanecen fuera del comercio exterior por falta de financiamiento , conocimiento, contactos y oportunidades para convertirse en proveedoras de compañías exportadoras.
Millones de pymes quieren exportar, pero aún carecen de financiamiento y acceso a cadenas de valor
“Millones de pequeños empresarios en el país tienen la aspiración de contar con las facilidades, el acceso, el financiamiento, el conocimiento, subirse a cadenas de valor para poder exportar hacia el mundo”, señaló Juan Pablo Castañón, vicepresidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE).
El desafío no consiste únicamente en ayudar a las pymes a realizar una venta en otro país , también necesitan profesionalizarse, encontrar compradores, conocer las preferencias que ofrecen los tratados comerciales de México y cumplir los requisitos fiscales, aduaneros y logísticos. Sin ese acompañamiento, una empresa puede tener un producto competitivo y aun así quedar fuera del mercado internacional.
Betsabé Rocha, secretaria de Economía de Nuevo León, advirtió que algunas compañías ya exportan, pero no cuentan con todos los elementos para aprovechar los acuerdos comerciales. En otros casos, las empresas pagan contribuciones que podrían evitar porque desconocen las preferencias disponibles o carecen de asesoría para utilizarlas.
“Obviamente que no están preparadas, que no tienen todos los elementos listos”, afirmó. Para la funcionaria, el reto pasa por profesionalizarlas, formalizarlas y darles herramientas para que vean en las exportaciones una oportunidad de crecimiento.
Rocha puso como ejemplo una imprenta que enfrentaba una pérdida de clientes y una competencia cada vez mayor de productos asiáticos. La empresa encontró una nueva fuente de ingresos en la fabricación de libros personalizados que ahora vende en Europa, Canadá y Puerto Rico. El caso, dijo, muestra que exportar no es una posibilidad reservada para los grandes fabricantes.
El modelo italiano
Italia aparece como una referencia para cerrar esa brecha. A diferencia de otros grandes exportadores, buena parte de su fortaleza industrial descansa en pequeñas y medianas empresas que se especializan, se integran a cadenas productivas y venden bienes de mayor valor agregado.
“En pequeña y mediana empresa, Italia es experta y sobre todo para comercio exterior”, afirmó Castañón. El vicepresidente del COMCE sostuvo que México puede recuperar de ese modelo mejores prácticas para construir la infraestructura, el conocimiento y los vínculos que necesitan las empresas exportadoras.
La relación también puede servir como una vía para diversificar el comercio mexicano, concentrado principalmente en Estados Unidos. Lorenzo Vianello, presidente del Comité Empresarial Bilateral México-Italia del COMCE, señaló que “Italia es el segundo socio comercial de México en toda la Unión Europea”.
La balanza se mantiene inclinada a favor del país europeo, pero una parte importante de sus ventas corresponde a maquinaria, tecnología y equipo utilizado por las fábricas mexicanas. “De lo que le vende Italia a México, en su mayoría es tecnología y maquinaria para la industria, para la infraestructura, lo cual permite que México se vuelva más competitivo”, explicó Vianello.
De acuerdo con el representante empresarial, las exportaciones mexicanas hacia Italia crecieron casi 30% durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que los envíos italianos a México avanzaron cerca de 9%.
Valentina Valente, jefa de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Italia en México, destacó la importancia que el país ha ganado para las empresas italianas. “México es el principal destino de las exportaciones italianas hacia Latinoamérica”, aseguró. Además, “un tercio de las exportaciones italianas hacia América Latina se dirigen a México”.
El acuerdo comercial entre México y la Unión Europea puede ampliar esas oportunidades. Según Valente, el instrumento modernizado prevé que casi 99% de los productos intercambiados entre ambas partes quede libre de aranceles una vez que se complete el proceso necesario para su entrada en vigor.
La incorporación de más pymes a las cadenas productivas será uno de los asuntos del 32 Congreso de Comercio Exterior Mexicano, organizado por el COMCE del 27 al 29 de octubre en Monterrey. Italia participará como país invitado y tendrá un pabellón de empresas de tecnología, maquinaria y servicios.
El encuentro prevé reunir entre 750 y 1,000 asistentes, además de organizar talleres, encuentros de negocios y reuniones entre pequeñas empresas y grandes compradores. El objetivo será que las pymes no solo exploren mercados fuera del país, sino que encuentren contratos dentro de las cadenas de suministro de compañías establecidas en México.