¿Quién es dueño de Dodo Pizza, la cadena rusa que quiere quitarle clientes a Little Caesars y Domino's en México?

La estrategia inicial considera abrir diez restaurantes en Jalisco durante el primer año y extenderse a otras regiones. A largo plazo, la meta es llegar a 200 unidades en México para finales de 2035.
Simon también está relacionado con la expansión en el país de The Coffee, una cadena brasileña de cafeterías de formato compacto.
¿Cómo busca competir con Little Caesars?
Dodo Pizza llega a un segmento en el que Little Caesars se ha posicionado con una propuesta centrada en precios accesibles y rapidez. Para competir, la cadena rusa apuesta por una combinación de tecnología, restaurantes compactos y un menú que incorpora sabores adaptados al mercado local.
Su primera sucursal en México se ubicó en Zapopan, Jalisco , en un establecimiento de aproximadamente 55 metros cuadrados, enfocado principalmente en pedidos para llevar y con un espacio reducido para consumir en el lugar.
El menú incluye opciones tradicionales, como la pizza de pepperoni, y alternativas con ingredientes que buscan conectar con los gustos mexicanos, entre ellas una pizza con jalapeños y salsa de mango.
La compañía también utiliza un sistema digital propio, conocido como Dodo IS, que integra diferentes procesos del restaurante, desde la recepción de pedidos hasta el control de inventarios.