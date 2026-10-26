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¿Quién es dueño de Dodo Pizza, la cadena rusa que quiere quitarle clientes a Little Caesars y Domino's en México?

La marca rusa apuesta por franquicias, herramientas digitales y locales compactos para competir con empresas ya posicionadas en el mercado mexicano de pizzas.
lun 26 octubre 2026 07:43 PM
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Fachada de un restaurante Dodo Pizza con letrero naranja, ventanales de cristal y un mural colorido en el exterior. Frente al establecimiento hay espacios de estacionamiento y un anuncio vertical con el logotipo de la cadena.
La cadena internacional inicia su expansión en México con una primera unidad en Zapopan, Jalisco, como parte de su plan para desarrollar una red de restaurantes en el país. (Foto: Cortesía.)

Dodo Pizza, la cadena rusa de pizzerías que busca ganar terreno en México, forma parte de Dodo Brands, un grupo internacional que ha extendido su negocio mediante franquicias y un modelo de operación basado en tecnología.

En México, la expansión de la cadena está en manos de un empresario mexicano, quien firmó un acuerdo para desarrollar la marca en el país, con el objetivo de abrir 200 restaurantes para finales de 2035, con lo que busca competir en un mercado donde participan cadenas como Little Caesars y Domino’s Pizza.

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¿Quién es Fyodor Ovchinnikov, fundador de Dodo Pizza?

Fyodor Ovchinnikov fundó Dodo Pizza en 2011 , en la ciudad de Syktyvkar, Rusia. El negocio comenzó como una pizzería enfocada en la entrega a domicilio y posteriormente se convirtió en una cadena internacional.

Uno de los elementos que distinguieron su modelo fue el uso de herramientas tecnológicas para administrar los restaurantes. La empresa desarrolló un sistema digital para gestionar los pedidos, la preparación de los alimentos, los inventarios y otras actividades de las sucursales.

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Con esta estrategia, Dodo Pizza buscó estandarizar sus operaciones y facilitar la apertura de nuevos establecimientos mediante franquicias.

La marca forma parte de Dodo Brands, grupo que también participa en el negocio de las cafeterías con Drinkit.

¿Quién manejará Dodo Pizza en México?

El encargado de desarrollar la marca en México es Halim Simon, empresario que dirige Helper Holding . La compañía firmó un acuerdo de franquicia maestra con Dodo Brands para impulsar la expansión de la cadena en el mercado nacional.

El plan contempla comenzar con restaurantes propios y posteriormente crecer mediante subfranquicias, un esquema que permite incorporar a otros inversionistas para abrir y operar establecimientos bajo la misma marca.

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La estrategia inicial considera abrir diez restaurantes en Jalisco durante el primer año y extenderse a otras regiones. A largo plazo, la meta es llegar a 200 unidades en México para finales de 2035.

Fachada de un restaurante Dodo Pizza con letrero naranja, ventanales de cristal y un mural colorido en el exterior. Frente al establecimiento hay espacios de estacionamiento y un anuncio vertical con el logotipo de la cadena.
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Dodo Pizza llega a México con un plan de 200 restaurantes para 2035

Simon también está relacionado con la expansión en el país de The Coffee, una cadena brasileña de cafeterías de formato compacto.

¿Cómo busca competir con Little Caesars?

Dodo Pizza llega a un segmento en el que Little Caesars se ha posicionado con una propuesta centrada en precios accesibles y rapidez. Para competir, la cadena rusa apuesta por una combinación de tecnología, restaurantes compactos y un menú que incorpora sabores adaptados al mercado local.

Su primera sucursal en México se ubicó en Zapopan, Jalisco , en un establecimiento de aproximadamente 55 metros cuadrados, enfocado principalmente en pedidos para llevar y con un espacio reducido para consumir en el lugar.

El menú incluye opciones tradicionales, como la pizza de pepperoni, y alternativas con ingredientes que buscan conectar con los gustos mexicanos, entre ellas una pizza con jalapeños y salsa de mango.

La compañía también utiliza un sistema digital propio, conocido como Dodo IS, que integra diferentes procesos del restaurante, desde la recepción de pedidos hasta el control de inventarios.

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La intención es facilitar la operación de las sucursales y mantener procesos similares conforme crece la cadena.

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