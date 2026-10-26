¿Quién es dueño de Dodo Pizza, la cadena rusa que quiere quitarle clientes a Little Caesars y Domino's en México?

¿Quién es Fyodor Ovchinnikov, fundador de Dodo Pizza?

Fyodor Ovchinnikov fundó Dodo Pizza en 2011 , en la ciudad de Syktyvkar, Rusia. El negocio comenzó como una pizzería enfocada en la entrega a domicilio y posteriormente se convirtió en una cadena internacional.

Uno de los elementos que distinguieron su modelo fue el uso de herramientas tecnológicas para administrar los restaurantes. La empresa desarrolló un sistema digital para gestionar los pedidos, la preparación de los alimentos, los inventarios y otras actividades de las sucursales.

Con esta estrategia, Dodo Pizza buscó estandarizar sus operaciones y facilitar la apertura de nuevos establecimientos mediante franquicias.

La marca forma parte de Dodo Brands, grupo que también participa en el negocio de las cafeterías con Drinkit.

¿Quién manejará Dodo Pizza en México?

El encargado de desarrollar la marca en México es Halim Simon, empresario que dirige Helper Holding . La compañía firmó un acuerdo de franquicia maestra con Dodo Brands para impulsar la expansión de la cadena en el mercado nacional.

El plan contempla comenzar con restaurantes propios y posteriormente crecer mediante subfranquicias, un esquema que permite incorporar a otros inversionistas para abrir y operar establecimientos bajo la misma marca.