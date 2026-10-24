Dodo Pizza llega a México con un plan de 200 restaurantes para 2035

La empresa apuesta por un mercado en el que compiten grandes cadenas internacionales, pizzerías locales y operadores que buscan atraer consumidores mediante precios, entregas a domicilio y menús adaptados a los gustos regionales.

El mercado mexicano de pizza fue valuado en 4,120 millones de dólares en 2024 y podría alcanzar 6,260 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 7.27%, de acuerdo con un reporte de TechSci Research distribuido por ResearchAndMarkets.

El análisis señala que el crecimiento del sector está relacionado con cambios en los estilos de vida, la urbanización y la demanda de opciones de comida convenientes.

La llegada de Dodo Pizza amplía la competencia con cadenas como Domino’s Pizza, Pizza Hut y Little Caesars, además de las pizzerías independientes que disputan el gasto de los consumidores en alimentos preparados.

“Entrar a un nuevo mercado siempre implica encontrar al socio local adecuado y desarrollar un modelo que pueda c recer a escala ”, afirmó Ilya Kholodnov, director de Marketing y Ventas Internacionales de Dodo Brands.

Halim Simon, director general de Dodo Pizza México y the coffee. México, explicó que la decisión de incorporar la franquicia respondió a la posibilidad de entrar al mercado con un concepto probado, en lugar de desarrollar una pizzería desde cero.

El directivo señaló que conoció el modelo de Dodo Pizza durante una visita a restaurantes de la marca en Dubái. Entre los elementos que identificó como diferenciadores están el uso de tecnología, las cocinas abiertas y el enfoque en los procesos operativos.

Un formato compacto y tecnología propia para crecer

Dodo Pizza forma parte de Dodo Brands, grupo que utiliza Dodo IS, una plataforma tecnológica propia basada en la nube para integrar las operaciones de sus restaurantes y facilitar la gestión de su red de franquicias. La compañía busca llevar este modelo operativo a México como parte de su estrategia de expansión.