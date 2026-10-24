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Dodo Pizza llega a México con un plan de 200 restaurantes para 2035

La cadena internacional inicia operaciones en Zapopan con Helper Holding. Su plan contempla diez restaurantes propios en Jalisco durante el primer año y una expansión nacional mediante subfranquicias.
sáb 24 octubre 2026 06:36 PM
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Fachada de un restaurante Dodo Pizza con letrero naranja, ventanales de cristal y un mural colorido en el exterior. Frente al establecimiento hay espacios de estacionamiento y un anuncio vertical con el logotipo de la cadena.
La cadena internacional inicia su expansión en México con una primera unidad en Zapopan, Jalisco, como parte de su plan para desarrollar una red de restaurantes en el país. (Foto: Cortesía.)

La cadena de pizzerías Dodo Pizza inicia operaciones en México con un restaurante en Zapopan, Jalisco, y un plan de expansión que contempla abrir 200 unidades en el país para finales de 2035. Para desarrollar la marca, la compañía firmó un acuerdo de franquicia maestra con Helper Holding, operador local de the coffee. México.

La estrategia contempla abrir diez restaurantes propios en Jalisco durante el primer año y, posteriormente, ampliar la presencia de la cadena a otras regiones mediante subfranquicias .

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La empresa apuesta por un mercado en el que compiten grandes cadenas internacionales, pizzerías locales y operadores que buscan atraer consumidores mediante precios, entregas a domicilio y menús adaptados a los gustos regionales.

El mercado mexicano de pizza fue valuado en 4,120 millones de dólares en 2024 y podría alcanzar 6,260 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 7.27%, de acuerdo con un reporte de TechSci Research distribuido por ResearchAndMarkets.

El análisis señala que el crecimiento del sector está relacionado con cambios en los estilos de vida, la urbanización y la demanda de opciones de comida convenientes.

La llegada de Dodo Pizza amplía la competencia con cadenas como Domino’s Pizza, Pizza Hut y Little Caesars, además de las pizzerías independientes que disputan el gasto de los consumidores en alimentos preparados.

“Entrar a un nuevo mercado siempre implica encontrar al socio local adecuado y desarrollar un modelo que pueda c recer a escala ”, afirmó Ilya Kholodnov, director de Marketing y Ventas Internacionales de Dodo Brands.

Halim Simon, director general de Dodo Pizza México y the coffee. México, explicó que la decisión de incorporar la franquicia respondió a la posibilidad de entrar al mercado con un concepto probado, en lugar de desarrollar una pizzería desde cero.

El directivo señaló que conoció el modelo de Dodo Pizza durante una visita a restaurantes de la marca en Dubái. Entre los elementos que identificó como diferenciadores están el uso de tecnología, las cocinas abiertas y el enfoque en los procesos operativos.

Un formato compacto y tecnología propia para crecer

Dodo Pizza forma parte de Dodo Brands, grupo que utiliza Dodo IS, una plataforma tecnológica propia basada en la nube para integrar las operaciones de sus restaurantes y facilitar la gestión de su red de franquicias. La compañía busca llevar este modelo operativo a México como parte de su estrategia de expansión.

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El primer restaurante se ubica en avenida Mariano Otero 5123, en la colonia La Calma, en Zapopan. La unidad ocupa aproximadamente 55 metros cuadrados y está enfocada en pedidos para llevar, aunque también cuenta con una pequeña área de mesas.

La oferta combina productos tradicionales, como la pizza de pepperoni, con recetas adaptadas al mercado mexicano . Entre ellas figuran una pizza de pepperoni con jalapeños y salsa de mango, además de productos que incorporan salsa chimichurri.

Los equipos de producto y operaciones desarrollaron el menú de lanzamiento junto con el socio mexicano, con el objetivo de combinar el concepto internacional con sabores dirigidos al consumidor local.

El cumplimiento de la meta de 200 restaurantes dependerá del desarrollo de la red, la incorporación de subfranquiciatarios y la capacidad de la marca para competir en un mercado con operadores consolidados.

¿De dónde es Dodo Pizza y quién la fundó?

Dodo Pizza es una cadena fundada en 2011 por el empresario ruso Fyodor Ovchinnikov en Syktyvkar, una ciudad del norte de Rusia. Su primer establecimiento operaba desde un sótano de aproximadamente 68 metros cuadrados y se enfocaba en la entrega a domicilio.

La empresa comenzó a desarrollar su red de franquicias en 2013 y posteriormente amplió su presencia a otros mercados internacionales.

La compañía desarrolló Dodo IS, una plataforma digital propia que integra información de pedidos y operaciones, y ayuda a gestionar inventarios, tiempos de preparación y actividades de las cocinas. Este sistema forma parte de su modelo para coordinar los restaurantes y apoyar la expansión mediante franquicias.

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Domino's Papa John's Pizza Hut

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