Nu y Smart Fit conquistan México mientras Slim conecta a 90 millones de personas con su negocio estrella en Brasil

México y Brasil son las dos economías más grandes de América Latina y los dos países más poblados de la región. Por el tamaño de sus mercados, empresas de ambas naciones han expandido sus negocios al otro país y han desarrollado operaciones en distintos sectores.
La banca, las telecomunicaciones, los hidrocarburos, la alimentación y el comercio son algunas de las industrias en las que estas compañías tienen presencia.
¿Qué empresas mexicanas operan en Brasil y cuáles brasileñas tienen negocios en México ? Este es un recorrido por las compañías de ambos países que han cruzado fronteras para ampliar sus operaciones.
La fintech brasileña Nu ha ganado terreno en el mercado mexicano con un modelo de servicios financieros digitales que prescinde de sucursales físicas. Su filial, Nu México, ofrece tarjetas de crédito, cuentas de débito y otros productos a través de su aplicación móvil. En 2025 reportó ingresos netos por 18,193 millones de pesos y ocupó el lugar 242 del ranking 2026 de Las 500 Empresas Más Importantes de México, de Expansión. Al cierre del año, empleaba a 1,273 personas en el país.
Braskem Idesa
El complejo petroquímico Etileno XXI, en Veracruz, es uno de los principales activos de Braskem Idesa en México. La compañía surgió de una asociación entre la brasileña Braskem y la mexicana Grupo Idesa, y produce polietileno para industrias como la del empaque, la construcción y la automotriz. En 2025 registró ingresos netos por 14,073.3 millones de pesos, ocupó el lugar 288 del ranking de Expansión y empleó a 922 personas.
Natura México
Los productos de belleza y cuidado personal de Natura llegan a los consumidores mexicanos a través de la venta directa y el comercio electrónico. La filial de la compañía brasileña se ubicó en el lugar 362 del ranking 2026 de Expansión, con ingresos netos por 8,859.3 millones de pesos en 2025. Su operación en México contaba con 1,890 empleados al cierre de ese año.
Tupy México
Los componentes de hierro fundido que fabrica Tupy abastecen a industrias como la automotriz, la de transporte y la de maquinaria pesada. La compañía brasileña opera plantas en México desde las que atiende tanto al mercado nacional como a las cadenas de suministro de Norteamérica. En 2025, su filial mexicana reportó ingresos netos por 5,464 millones de pesos, se colocó en el lugar 434 del ranking de Expansión y empleó a 3,600 personas.
Smart Fit México
El modelo de gimnasios con membresías accesibles ha impulsado la expansión de Smart Fit en México, donde la cadena brasileña cuenta con una amplia red de sucursales. Su filial mexicana registró ingresos netos por 5,344.5 millones de pesos en 2025 y ocupó el lugar 441 del ranking de Expansión. Con una plantilla de 4,807 personas al cierre del año, es la empresa de esta selección que genera más empleos en el país.
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Las empresas mexicanas que operan en Brasil
Varias empresas mexicanas tienen operaciones en Brasil, pero el imperio empresarial de Carlos Slim destaca por su presencia en ese mercado. Este es un panorama de las principales compañías mexicanas que operan en el país sudamericano.
América Móvil
Brasil es el segundo mercado más importante de América Móvil, después de México. La compañía de Carlos Slim opera en ese país bajo la marca Claro, con servicios de telefonía móvil, internet de banda ancha, televisión de paga y soluciones corporativas, además de una red satelital. Al cierre de 2025, registró 89.6 millones de usuarios móviles y cerca de 22 millones de unidades generadoras de ingresos en servicios fijos. Sus ingresos de operación externos sumaron 177,524 millones de pesos, mientras que su utilidad de operación ajustada creció 16.6%, hasta 34,154 millones de pesos.
FEMSA
FEMSA amplió su presencia en Brasil tanto en el comercio minorista como en el negocio de bebidas. Al cierre de 2025, OXXO operaba 607 tiendas en ese país, después de que la compañía consolidara el control total de su operación brasileña tras separarse de la asociación con Raízen. En paralelo, Coca-Cola FEMSA reabrió por completo su planta embotelladora en Porto Alegre, luego de invertir 122 millones de dólares en su recuperación tras las inundaciones de 2024. En conjunto, FEMSA empleaba a 36,377 personas en Brasil.
Nemak
La mexicana Nemak participa en la industria automotriz brasileña con una planta en Betim, donde fabrica componentes de aluminio para el sector. Su presencia en ese mercado forma parte de su operación internacional como proveedor de soluciones para la industria automotriz. En Brasil, la compañía también recibió la certificación Top Employer, un reconocimiento relacionado con sus prácticas de gestión de talento.
Grupo Bimbo
La panificadora mexicana opera en Brasil a través de Bimbo do Brasil, Ltda., subsidiaria que forma parte de su segmento de Latinoamérica. Su negocio se concentra en la producción y comercialización de productos de panificación, con lo que amplía la presencia internacional de la compañía en uno de los mercados de consumo más grandes de la región.
Softtek
La mexicana Softtek tiene presencia en Brasil mediante un Centro Global de Entrega en Fortaleza, en operación desde 2014. Desde esta instalación, la compañía participa en el mercado de servicios de tecnologías de la información, un sector en el que ofrece soluciones para empresas que buscan desarrollar, mantener y transformar sus sistemas y operaciones digitales.
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México y Brasil, dos gigantes que concentran el mercado latinoamericano
México y Brasil son las dos economías más grandes de América Latina y sus países más poblados. En 2025, Brasil registró un producto interno bruto (PIB) de 2.28 billones de dólares, frente a los 1.83 billones de México.
La diferencia también se refleja en la población: Brasil tenía 212.8 millones de habitantes, mientras que México sumaba 131.9 millones. Esto significa que el mercado brasileño es alrededor de 1.6 veces más poblado y su economía, medida por el PIB nominal, es cerca de 25% más grande. Sin embargo, México registró un PIB per cápita superior al de Brasil.
En el terreno político, ambos países están gobernados por líderes asociados con la izquierda latinoamericana. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido el 25 de octubre de 2026 para un cuarto mandato presidencial no consecutivo, mientras que en México Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, asumió la Presidencia en octubre de 2024 para el periodo 2024-2030.
Aunque sus gobiernos comparten una orientación política de izquierda, las oportunidades para las empresas de ambos países también dependen del tamaño de los mercados, las condiciones regulatorias y las estrategias de inversión.