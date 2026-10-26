Nu y Smart Fit conquistan México mientras Slim conecta a 90 millones de personas con su negocio estrella en Brasil

Las empresas brasileñas en México

De acuerdo con el ranking 2026 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, cinco compañías de origen brasileño destacan por el tamaño de sus operaciones en el país. Estas son:

Nu México

La fintech brasileña Nu ha ganado terreno en el mercado mexicano con un modelo de servicios financieros digitales que prescinde de sucursales físicas. Su filial, Nu México, ofrece tarjetas de crédito, cuentas de débito y otros productos a través de su aplicación móvil. En 2025 reportó ingresos netos por 18,193 millones de pesos y ocupó el lugar 242 del ranking 2026 de Las 500 Empresas Más Importantes de México, de Expansión. Al cierre del año, empleaba a 1,273 personas en el país.

Nu ofrece tarjetas de crédito y cuentas digitales en México, donde reportó ingresos por 18,193 millones de pesos en 2025.





Braskem Idesa

El complejo petroquímico Etileno XXI, en Veracruz, es uno de los principales activos de Braskem Idesa en México. La compañía surgió de una asociación entre la brasileña Braskem y la mexicana Grupo Idesa, y produce polietileno para industrias como la del empaque, la construcción y la automotriz. En 2025 registró ingresos netos por 14,073.3 millones de pesos, ocupó el lugar 288 del ranking de Expansión y empleó a 922 personas.

Natura México

Los productos de belleza y cuidado personal de Natura llegan a los consumidores mexicanos a través de la venta directa y el comercio electrónico. La filial de la compañía brasileña se ubicó en el lugar 362 del ranking 2026 de Expansión, con ingresos netos por 8,859.3 millones de pesos en 2025. Su operación en México contaba con 1,890 empleados al cierre de ese año.

Tupy México

Los componentes de hierro fundido que fabrica Tupy abastecen a industrias como la automotriz, la de transporte y la de maquinaria pesada. La compañía brasileña opera plantas en México desde las que atiende tanto al mercado nacional como a las cadenas de suministro de Norteamérica. En 2025, su filial mexicana reportó ingresos netos por 5,464 millones de pesos, se colocó en el lugar 434 del ranking de Expansión y empleó a 3,600 personas.

Smart Fit México

El modelo de gimnasios con membresías accesibles ha impulsado la expansión de Smart Fit en México, donde la cadena brasileña cuenta con una amplia red de sucursales. Su filial mexicana registró ingresos netos por 5,344.5 millones de pesos en 2025 y ocupó el lugar 441 del ranking de Expansión. Con una plantilla de 4,807 personas al cierre del año, es la empresa de esta selección que genera más empleos en el país.