La propuesta se apoya en un modelo multicarrier, que permite a los usuarios conectarse a las redes de Telcel, AT&T y Altán Redes mediante los acuerdos mayoristas de YUMovil. De esta manera, el servicio puede cambiar de red para mantener la conectividad cuando una de ellas no ofrece cobertura suficiente en determinada zona.

La alianza con China Mobile también le permite a YUMovil atender a un segmento específico del mercado, integrado por ciudadanos chinos que residen en México y trabajadores que llegan al país para incorporarse a empresas de capital asiático.

Los directivos de YUMovil declinaron revelar el número de usuarios que utilizan el servicio, debido a las restricciones de confidencialidad establecidas con China Mobile. No obstante, aseguraron que la propuesta ha tenido una respuesta favorable, aunque no ofrecieron cifras para dimensionar su alcance comercial.

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Una plataforma de conectividad

La alianza con China Mobile forma parte de una estrategia más amplia con la que YUMovil busca dejar atrás la etiqueta de operador móvil virtual (OMV) y convertirse en una plataforma capaz de habilitar servicios de conectividad para empresas de distintos sectores.

El objetivo es ampliar su mercado más allá de los consumidores que contratan una línea telefónica. La compañía busca trabajar con negocios de consumo, bancos, aseguradoras y hospitales, entre otros, que pueden incorporar servicios móviles a sus propias ofertas para mejorar la relación con sus clientes.

“Podemos crear un operador de muchas empresas porque los servicios de conectividad ayudan a fidelizar y ahora hay muchas compañías que lo están explorando y un caso muy interesante fue Bait”, aseguró Tapia.

La lógica de integrar distintos servicios en una misma plataforma tiene un referente en China. WeChat funciona como una superaplicación que combina mensajería con pagos, comercio electrónico y servicios de la vida cotidiana. Aunque YUMovil no plantea un ecosistema de esa escala, busca que la conectividad sea la puerta de entrada a otros servicios, tanto para usuarios como para empresas, en lugar de limitar su negocio a la venta de líneas y paquetes de datos.

El modelo abre la posibilidad de que una empresa ofrezca servicios móviles bajo una propuesta adaptada a sus clientes, sin necesidad de desarrollar por sí misma toda la infraestructura de telecomunicaciones. Para YUMovil, esto supone ampliar las fuentes de ingresos potenciales mediante acuerdos comerciales con organizaciones que buscan integrar la conectividad a su oferta.

La empresa aseguró que actualmente tiene un par de proyectos en marcha con compañías del sector consumo, aunque declinó revelar sus nombres o los detalles de los servicios que desarrollan.

Digitalizar la gestión de datos

La estrategia empresarial de YUMovil también contempla herramientas para facilitar la administración de los servicios móviles. Una de ellas es YuFlow, una plataforma que permite a las empresas gestionar el consumo de datos de sus colaboradores y adquirir paquetes de megabytes de manera anticipada.

La herramienta busca digitalizar los procesos de contratación y recarga de servicios de conectividad, con el propósito de reducir las demoras administrativas y facilitar que los usuarios tengan acceso a los datos que necesitan.

Eduardo Servín, fundador y director general de YUMovil, explicó que parte de la propuesta de valor consiste en simplificar la experiencia de los clientes y eliminar costos adicionales asociados al uso de la línea fuera de México.

Para ello, la empresa ofrece una zona home que integra a México, Estados Unidos y Canadá como un mismo territorio de servicio, de modo que los usuarios pueden conectarse sin configuraciones adicionales ni cargos extra por roaming dentro de esa cobertura.

“Lo que queremos es tener una buena experiencia para el usuario en donde de manera sencilla puedan gestionar bolsas de datos o planes a su medida y eso nos ayude a que se queden”, comentó Servín.