La salida de AT&T y Telefónica abre paso a un mercado de telecomunicaciones con dos gigantes locales

La reconfiguración ocurre en una industria que durante la última década registró una caída de precios cercana a 33% y en la que la reforma de telecomunicaciones de 2013 buscó reducir las barreras de entrada, limitar el poder de los operadores dominantes y fortalecer la autonomía de las decisiones regulatorias. La salida de competidores internacionales y la transformación de las instituciones encargadas de vigilar la competencia económica ponen a prueba la continuidad de esos avances.

La reconfiguración del mercado

América Móvil y Televisa serán los protagonistas de esa disputa, aunque parten de posiciones distintas. La primera concentraba 59.9% de los ingresos del sector de telecomunicaciones al cierre de 2025, con una participación de 57.5% en el mercado móvil y de 40.9% en el segmento fijo, según los últimos datos disponibles de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Televisa, por su parte, representaba 6.5% de los ingresos de la industria y tenía una participación de 19.7% en los servicios fijos. Pero con la adquisición de los activos de AT&T México, sumaría una participación de 16.4% en el mercado móvil y elevaría su peso en los ingresos del sector a 12.5%.

La operación modificaría la posición de Televisa en un segmento en el que su presencia ha sido menor que la de América Móvil. La combinación de sus servicios de televisión de paga, internet fijo y conectividad móvil le permitiría competir con una oferta más amplia, mientras que el grupo de Slim conservaría una posición predominante en los principales segmentos del mercado.

La disputa no se limitará a captar usuarios de telefonía móvil. La expansión de la conectividad exige inversiones en fibra óptica, redes móviles y espectro radioeléctrico, además de una infraestructura capaz de soportar el crecimiento del tráfico de datos. La inteligencia artificial y el uso creciente de servicios digitales añaden presión sobre la capacidad de las redes.

En ese escenario, el tamaño de los operadores puede facilitar el financiamiento de proyectos y el aprovechamiento de economías de escala. Pero la concentración también puede reducir las alternativas disponibles para los consumidores y dificultar la entrada de empresas que no cuentan con una infraestructura comparable.

Para Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México Evalúa, la incertidumbre regulatoria y las señales que reciben los inversionistas forman parte de los factores que pueden influir en las decisiones de permanencia, expansión o salida de empresas como AT&T y Telefónica.

“La competencia económica no es una de las principales políticas de este sexenio y bajo esas circunstancias sí se ve un regreso a la concentración del mercado”, advirtió la especialista.