“Nos alienta el avance que estamos observando en nuestros fundamentales, particularmente en tráfico, en ganancias de participación de mercado, en eCommerce y en Costa Rica. Si bien aún queda trabajo por delante, especialmente en Bodega, estas mejoras refuerzan nuestra confianza de que avanzamos en la dirección correcta”, señaló la compañía en su presentación de resultados.

Los gastos generales consolidados aumentaron 5.7%, hasta 43,294 millones de pesos. La utilidad operativa cayó 1.8%, a 18,683 millones, y el EBITDA, el resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones, creció apenas 0.4%, a 25,372 mdp.

El margen EBITDA pasó de 10.5 a 10.2%, esto es, que la empresa obtuvo un menor resultado bajo este indicador por cada peso vendido.

La compañía informó que su tasa efectiva de impuestos aumentó principalmente por ajustes extraordinarios relacionados con los cálculos fiscales del año anterior. Walmart espera que esa tasa se normalice en el cuarto trimestre.

El retailer mantuvo su expectativa para 2026 de un crecimiento de ventas consolidadas de entre 3.5 y 4.5% sin efectos cambiarios, con un margen EBITDA ligeramente inferior al del año pasado.

México estabiliza las visitas

La operación mexicana registró ingresos por 206,759 millones de pesos, es decir, un aumento anual de 3.1%. Las ventas mismas tiendas, que comparan establecimientos con más de un año en operación, crecieron 1.7%, con un incremento de 1.6% en el ticket promedio y un tráfico de clientes estable.

El resultado hizo que Walmart superara en aproximadamente 2.3 puntos porcentuales el desempeño de las ventas comparables de autoservicios y clubes de la ANTAD.

Sam’s Club volvió a encabezar el crecimiento entre los formatos. El norte del país presentó el desempeño regional más sólido, en tanto que abarrotes y consumibles lideraron los avances por división de mercancías.

La estrategia comercial combinó precios estables, marcas propias y cambios en el surtido. El reporte revela que con el programa Precios que No se Tocan, Walmart mantuvo durante al menos 90 días los precios de 4,000 productos esenciales de Bodega Aurrera y Walmart.

Los artículos incluidos registraron un crecimiento de doble dígito y estuvieron presentes en cinco de cada 10 canastas de los clientes, de acuerdo con la empresa. Las marcas propias ganaron alrededor de un punto porcentual de penetración frente al año anterior.