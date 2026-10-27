Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Walmart mantiene precios bajos para atraer clientes, pero la estrategia presiona sus resultados

El programa Precios que No se Tocan mantuvo los precios de 4,000 productos esenciales durante 90 días, pero los gastos generales en México aumentaron 6.4% y la utilidad operativa disminuyó 2.6%.
mar 27 octubre 2026 04:19 PM
Añadir Expansión en Google
Empleado de Walmart cambiando el precio de uno de los productos en el área de perecederos.
Walmart opera cuatro formatos en México y puede colocarlos en una misma zona porque cada uno atiende a distintos niveles de ingreso, hábitos de consumo y necesidades de compra. (Cuartoscuro)

Walmart dejó de perder tráfico de clientes en México por primera vez en nueve trimestres, pero la estabilidad en las visitas todavía no se traduce en mayores ganancias para el grupo.

La compañía aumentó sus ingresos durante el tercer trimestre de 2026, con gastos que crecieron más rápido que las ventas y una mayor tasa de impuestos que presionó el resultado del periodo reportado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los ingresos de la minorista alcanzaron 248,828 millones de pesos (mdp) entre julio y septiembre, un crecimiento anual de 3%. Sin considerar las variaciones del tipo de cambio, el avance fue de 3.6%. La utilidad neta, en cambio, disminuyó 6.1%, de 11,747 a 11,027 mdp.

Publicidad

“Nos alienta el avance que estamos observando en nuestros fundamentales, particularmente en tráfico, en ganancias de participación de mercado, en eCommerce y en Costa Rica. Si bien aún queda trabajo por delante, especialmente en Bodega, estas mejoras refuerzan nuestra confianza de que avanzamos en la dirección correcta”, señaló la compañía en su presentación de resultados.

Los gastos generales consolidados aumentaron 5.7%, hasta 43,294 millones de pesos. La utilidad operativa cayó 1.8%, a 18,683 millones, y el EBITDA, el resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones, creció apenas 0.4%, a 25,372 mdp.

El margen EBITDA pasó de 10.5 a 10.2%, esto es, que la empresa obtuvo un menor resultado bajo este indicador por cada peso vendido.

La compañía informó que su tasa efectiva de impuestos aumentó principalmente por ajustes extraordinarios relacionados con los cálculos fiscales del año anterior. Walmart espera que esa tasa se normalice en el cuarto trimestre.

El retailer mantuvo su expectativa para 2026 de un crecimiento de ventas consolidadas de entre 3.5 y 4.5% sin efectos cambiarios, con un margen EBITDA ligeramente inferior al del año pasado.

México estabiliza las visitas

La operación mexicana registró ingresos por 206,759 millones de pesos, es decir, un aumento anual de 3.1%. Las ventas mismas tiendas, que comparan establecimientos con más de un año en operación, crecieron 1.7%, con un incremento de 1.6% en el ticket promedio y un tráfico de clientes estable.

El resultado hizo que Walmart superara en aproximadamente 2.3 puntos porcentuales el desempeño de las ventas comparables de autoservicios y clubes de la ANTAD.

Sam’s Club volvió a encabezar el crecimiento entre los formatos. El norte del país presentó el desempeño regional más sólido, en tanto que abarrotes y consumibles lideraron los avances por división de mercancías.

La estrategia comercial combinó precios estables, marcas propias y cambios en el surtido. El reporte revela que con el programa Precios que No se Tocan, Walmart mantuvo durante al menos 90 días los precios de 4,000 productos esenciales de Bodega Aurrera y Walmart.

Los artículos incluidos registraron un crecimiento de doble dígito y estuvieron presentes en cinco de cada 10 canastas de los clientes, de acuerdo con la empresa. Las marcas propias ganaron alrededor de un punto porcentual de penetración frente al año anterior.

Publicidad

Pero la apuesta comercial tuvo un costo. Los gastos generales en México aumentaron 6.4%, a 35,533 millones de pesos, debido a inversiones en nuevas tiendas, comercio electrónico, tecnología y su propuesta para los trabajadores.

La utilidad operativa mexicana disminuyó 2.6%, hasta 15,979 millones de pesos. El EBITDA quedó prácticamente sin cambio, en 21,491 millones, y su margen bajó de 10.7 a 10.4%.

El comercio electrónico avanzó más rápido que la operación total. Sus ventas netas crecieron 16% y el valor bruto de las mercancías comercializadas, conocido como GMV, aumentó 15%. Este último indicador incluye el valor de los productos vendidos por terceros en Marketplace y no equivale a los ingresos que Walmart reconoce directamente.

Entrega Desde Tienda, el servicio antes llamado On Demand, creció 21%. Durante el trimestre, 75% de los pedidos se entregó el mismo día, casi 30% llegó en menos de dos horas y cerca de 10% en menos de una hora. La cobertura alcanzó a 84% de los hogares del país.

Marketplace regresó al crecimiento con un avance de 12%, después de las dificultades de trimestres anteriores. Walmart busca ampliar su variedad de productos y vendedores para reducir su dependencia de categorías como computadoras, celulares y línea blanca.

Bait alcanzó 27.6 millones de usuarios activos y aumentó sus ingresos 26%. Walmart Connect, el negocio de publicidad, creció 10%.

La empresa lanzó además su asistente de inteligencia artificial Sparky y una plataforma que reúne el catálogo digital de Bodega en una sola experiencia de compra. En tiendas físicas, concluyó la instalación de etiquetas digitales en Walmart Express y comenzó a extenderlas a Supercenter.

Publicidad

Centroamérica mejora con Costa Rica todavía bajo presión

Los ingresos de Centroamérica sumaron 42,069 millones de pesos, un aumento anual de 2.7%. Sin el efecto del tipo de cambio, el crecimiento fue de 6%.

La región registró una utilidad operativa de 2,704 millones de pesos, 3.3% más que un año antes. El EBITDA aumentó 2.8%, a 3,881 millones, y mantuvo su margen en 9.2%. En moneda constante, ambos indicadores crecieron 8% y 6.9%, respectivamente.

Las ventas mismas tiendas regionales avanzaron 4.8%. Costa Rica continuó limitando el resultado, pues al excluir ese mercado el crecimiento habría sido de 8.7%.

La compañía atribuyó parte de la presión en Costa Rica a la deflación, es decir, la caída de precios, particularmente en alimentos y bebidas. Sin embargo, señaló que recuperó participación de mercado y que el tráfico de clientes mejoró durante varios meses consecutivos, con los perecederos al frente.

La expansión continuó en ambos mercados. Walmart abrió 42 tiendas durante el trimestre, de las cuales 39 se ubicaron en México, dos en Guatemala y una en Costa Rica. Las nuevas unidades contribuyeron aproximadamente 1.6% al crecimiento de los ingresos consolidados.

La compañía prevé concentrar el mayor número de aperturas en el cuarto trimestre. El cierre del año pondrá a prueba si la estabilidad de las visitas en México y la mejora de Centroamérica alcanzan para impulsar las ventas al ritmo previsto y absorber los mayores gastos de operación.

Tags

Reportes trimestrales

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad