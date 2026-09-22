Walmart y Disney+ desafían a Amazon: el ticket físico entra a la batalla por la publicidad digital

“Hace algunos años, cuando hablábamos de retail, nos referíamos principalmente a tiendas, productos y precios. Hoy esa conversación cambió y se están sumando los datos y la tecnología”, señaló Cristian Barrientos Pozo, presidente ejecutivo y director general de Walmart de México y Centroamérica durante el Walmart Connect Experience 2026 en Ciudad de México.

Detrás de esta jugada se encuentra la competencia por los presupuestos publicitarios que actualmente reciben empresas como Meta, Google, Amazon y TikTok.

Aunque Walmart utiliza algunas de estas plataformas para distribuir anuncios, busca diferenciarse con información que obtiene directamente de las compras realizadas en sus establecimientos.

Una búsqueda, una reproducción o un clic muestran que una persona se interesó en un producto, pero no comprueban que lo adquirió. Walmart, en cambio, puede observar qué artículos terminaron en el carrito cuando el cliente se identifica al momento de pagar.

Acorde con la empresa, hoy 85% de las compras de retail todavía ocurre en establecimientos físicos y, al mismo tiempo, nueve de cada 10 consumidores mexicanos investigan productos y comparan precios en internet antes de tomar una decisión.

“Los clientes son cada día más exigentes, más demandantes, más selectivos y tienen expectativas cada vez más altas de nosotros. Por eso estamos obsesionados con evolucionar a esa misma velocidad”, añadió Barrientos.

En consecuencia, el recorrido puede comenzar con un video en TikTok o un anuncio en Disney+ y concluir días después en una caja de Walmart, Bodega Aurrera o Sam’s Club. La compañía, por tanto, quiere reconstruir ese camino para mostrar a los anunciantes cuántas ventas obtuvieron y no solamente cuántas interacciones generaron.

La operación se apoya en más de 3,300 establecimientos y una cobertura que, de acuerdo con Walmart, alcanza a 90% de la población en las principales ciudades del país. Esta infraestructura vuelve a las tiendas en una fuente de información para un negocio que crece con mayor rapidez que las ventas tradicionales.

Durante el segundo trimestre de 2026, los ingresos de Walmart Connect aumentaron 31% anual ⁠, impulsados por la demanda publicitaria relacionada con el Mundial. El avance se dio mientras la minorista enfrentaba un menor tráfico en sus tiendas.