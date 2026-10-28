Pero el resultado no dependió únicamente de los precios. OXXO también impulsó sus ventas con cambios en la variedad de productos y en sus presentaciones para ofrecer alternativas más accesibles, además de ampliar los servicios disponibles en sus establecimientos. La compañía señaló que estas iniciativas contribuyeron a ganar participación de mercado en categorías importantes.

La s condiciones climáticas también jugaron a favor, pues fueron más favorables que las del mismo trimestre de 2025.

FEMSA abre más Oxxo

A la par del crecimiento de las ventas, la cadena continuó expandiéndose. Entre julio y septiembre abrió 191 tiendas en México, pero cerró otras 140, principalmente antiguas y de bajo desempeño, como parte de una revisión de su red. El resultado fue la incorporación de 51 establecimientos netos durante el trimestre.

En los últimos 12 meses, OXXO sumó 702 tiendas netas y alcanzó un total de 24,759 unidades en México al cierre de septiembre.

Sin embargo, vender más no significa que todas las ganancias crezcan al mismo ritmo. La utilidad de operación de OXXO México aumentó 5.8%, menos que sus ingresos. Esto se debió, entre otros factores, a los costos de cerrar tiendas de bajo desempeño, los mayores gastos laborales y una reducción en el margen bruto.

Este último indicador, que mide cuánto dinero queda de las ventas después de descontar el costo de los productos vendidos, se contrajo 1.2 puntos porcentuales, hasta 44.8%. FEMSA explicó que la comparación estuvo afectada por los ingresos comerciales particularmente altos que OXXO había registrado en el tercer trimestre del año pasado.

Aun con esas presiones, los gastos de operación crecieron 7.9%, por debajo del aumento de los ingresos. Esto reflejó las medidas de control de costos y las eficiencias que la empresa ha puesto en marcha.

Los resultados de OXXO ayudaron a que FEMSA, un grupo que también opera una de las mayores embotelladoras de Coca-Cola del mundo, negocios de farmacias y tiendas en otros países, aumentara sus ingresos consolidados 9.8% y su utilidad de operación 9.9% en el tercer trimestre de 2026, de acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

José Antonio Fernández, director general de FEMSA, destacó la recuperación de OXXO México, donde las ventas de las tiendas que llevan más de un año abiertas aceleraron su crecimiento y el tráfico de clientes alcanzó su mejor desempeño desde 2024.

“Este resultado fue impulsado principalmente por la sólida ejecución en la mayoría de las regiones, iniciativas comerciales enfocadas en categorías clave para generar mayor tráfico, y la estrategia centrada en el consumidor que comenzamos a implementar el año pasado. Estas iniciativas están ganando tracción y generando tráfico adicional, mientras mantenemos un enfoque disciplinado en la rentabilidad”, expuso.