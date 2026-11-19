La pregunta útil no es si esto es buena o mala noticia, sino qué cambia y qué no para el comercio exterior, porque no debemos olvidar que México y Estados Unidos continúan la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Me parece que cambia el nivel de contrapesos, con una mayor vigilancia del Congreso que podría traducirse en una revisión del tratado con más transparencia y previsibilidad, así como menos espacio para nuevos aranceles. Tras la elección, el demócrata Richard Neal, quien se perfila para presidir el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, afirmó que es una prioridad mantener a México y Canadá en el T-MEC y que la revisión ofrece espacio para mejorarlo.

Lo que creo no cambia es quién conduce la política comercial, puesto que el Ejecutivo conserva amplias facultades y poder de veto; para superarlo los demócratas necesitan el apoyo de legisladores republicanos.

El nuevo mapa político no implicaría un desmantelamiento inmediato del esquema arancelario: los aranceles calculados sobre bienes mexicanos sumaron cerca de 14,400 millones de dólares entre enero y agosto, según el Census Bureau. Además, especialistas prevén que la nueva mayoría también buscará proteger empleos estadounidenses, exigir el cumplimiento de compromisos laborales y limitar la presencia de China en las cadenas de Norteamérica.

Además, considero que hay un tercer factor, más cercano a las y los exportadores: las ventas internacionales desde México crecieron 30.4% de enero a septiembre, pero el motor ha cambiado: las automotrices apenas avanzaron 1.3% mientras que las manufactureras no automotrices lo hicieron en 46.0%. En el segundo trimestre, el subsector de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos creció 124.4% anual y representó 36.1% de las exportaciones de las entidades federativas, según el INEGI.