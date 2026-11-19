A inicios de este mes, los demócratas obtuvieron la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos: al menos 250 escaños en la primera y 54 en el segundo, de acuerdo con los conteos recientes . Washington va a iniciar dos años de gobierno dividido, con una Casa Blanca republicana y un Congreso demócrata.
Más contrapesos en Washington, la misma tarea para México
La pregunta útil no es si esto es buena o mala noticia, sino qué cambia y qué no para el comercio exterior, porque no debemos olvidar que México y Estados Unidos continúan la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Me parece que cambia el nivel de contrapesos, con una mayor vigilancia del Congreso que podría traducirse en una revisión del tratado con más transparencia y previsibilidad, así como menos espacio para nuevos aranceles. Tras la elección, el demócrata Richard Neal, quien se perfila para presidir el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, afirmó que es una prioridad mantener a México y Canadá en el T-MEC y que la revisión ofrece espacio para mejorarlo.
Lo que creo no cambia es quién conduce la política comercial, puesto que el Ejecutivo conserva amplias facultades y poder de veto; para superarlo los demócratas necesitan el apoyo de legisladores republicanos.
El nuevo mapa político no implicaría un desmantelamiento inmediato del esquema arancelario: los aranceles calculados sobre bienes mexicanos sumaron cerca de 14,400 millones de dólares entre enero y agosto, según el Census Bureau. Además, especialistas prevén que la nueva mayoría también buscará proteger empleos estadounidenses, exigir el cumplimiento de compromisos laborales y limitar la presencia de China en las cadenas de Norteamérica.
Además, considero que hay un tercer factor, más cercano a las y los exportadores: las ventas internacionales desde México crecieron 30.4% de enero a septiembre, pero el motor ha cambiado: las automotrices apenas avanzaron 1.3% mientras que las manufactureras no automotrices lo hicieron en 46.0%. En el segundo trimestre, el subsector de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos creció 124.4% anual y representó 36.1% de las exportaciones de las entidades federativas, según el INEGI.
Ahora bien, si las mayores regulaciones a centros de datos que favorecen los demócratas, como anticipan especialistas, llegan a moderar la inversión en esa infraestructura, también podría moderarse la demanda de equipo de electrónico mexicano. Con 84.8% de las exportaciones no petroleras dirigidas a Estados Unidos, la exposición es real: no solo a las decisiones del Congreso, sino a pocos productos y a un solo destino.
Sin embargo, también hay oportunidades. Algunas empresas podrían considerar instalar centros de datos en México si Estados Unidos restringe su construcción, siempre que haya energía, agua e infraestructura , es decir, algunos de los cuellos de botella de siempre.
Me parece que el nuevo equilibrio en Washington reduce el riesgo de escenarios extremos, pero no elimina la incertidumbre. La mejor respuesta no es intentar adivinar qué hará el Congreso, sino reducir la exposición: más valor agregado nacional, una oferta exportadora más diversa y empresas medianas con la liquidez necesaria para crecer junto con las grandes.
México no tiene que esperar a que Washington cambie. Tiene que aprovechar esta ventana de mayor previsibilidad para ejecutar.
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Nota del editor: Martín Pustilnick es Co-Founder y CEO de MUNDI , la compañía de servicios de financiamiento especializados en comercio internacional para todo tipo de exportadores mexicanos. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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