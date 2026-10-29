¿Qué ofrece AT&T frente a Izzi Móvil? Televisa tendrá ambas marcas y así es su oferta en planes y precios

¿Cuánto cuestan los planes de AT&T?

AT&T comercializa distintas modalidades de servicio, entre ellas AT&T Lite y AT&T Premium.

De acuerdo con la página oficial de la compañía, AT&T Lite ofrece planes que comienzan en 299 pesos mensuales por 4 GB de datos.

La siguiente opción cuesta 349 pesos al mes e incluye 12 GB, mientras que por 449 pesos se pueden contratar 20 GB.

Los paquetes incluyen:

Minutos y mensajes SMS ilimitados para México, Estados Unidos y Canadá.

Permiten seleccionar aplicaciones y redes sociales con navegación ilimitada dentro de las opciones contempladas por la compañía, entre ellas WhatsApp, Facebook, Instagram, X, Uber, Uber Eats, Google Maps, TikTok, Telegram y Waze.

Sin embargo, para contratarlo, el usuario debe contar con un equipo propio para contratarlo, por lo que no necesita financiar un teléfono con la compañía.

La empresa también ofrece AT&T Premium, cuyos planes comienzan en 330 pesos mensuales. En esta modalidad, los usuarios pueden tener desde 5 GB hasta 55 GB, además de seleccionar seis aplicaciones o redes sociales con navegación ilimitada. A diferencia de Lite, Premium permite contratar un equipo nuevo a plazos.





¿Qué ofrece Izzi Móvil y cuánto cuestan sus paquetes?

Izzi Móvil tiene una estructura de precios distinta, pues ofrece descuentos para quienes ya tienen contratado un servicio fijo de Izzi, como internet, televisión o telefonía.

Su oferta incluye planes con plazo de contratación de 12 meses y opciones sin plazo forzoso. La diferencia es importante porque los precios más bajos están asociados a las condiciones de permanencia y a ser cliente de la compañía.

Para sus clientes, Izzi Móvil ofrece un paquete de 5 GB por 120 pesos mensuales, en un precio promocional, ya que regular es de 240 pesos, con plazo de contratación.

La compra de AT&T México permitiría a Televisa ampliar su participación en el mercado móvil, donde ya opera con la marca Izzi Móvil. (Camila Ayala Benabib)





También tiene una opción de 10 GB por un precio regular de 300 pesos al mes bajo esa misma modalidad, mientras que quienes prefieren datos ilimitados consiguen el plan en un precio normal de 600 pesos.