¿Qué ofrece AT&T frente a Izzi Móvil? Televisa tendrá ambas marcas y así es su oferta en planes y precios

La compra de AT&T México por parte de Grupo Televisa y Fintech Holdings sucede cuando el grupo ya comercializa planes celulares mediante Izzi Móvil. Pero ¿qué ofrece cada marca a los consumidores y cuánto cuestan sus paquetes?
Aunque la operación todavía no se concreta, las dos empresas ya cuentan con ofertas comerciales que permiten comparar sus precios, cantidad de datos y condiciones de contratación.
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¿Cuánto cuestan los planes de AT&T?
AT&T comercializa distintas modalidades de servicio, entre ellas AT&T Lite y AT&T Premium.
De acuerdo con la página oficial de la compañía, AT&T Lite ofrece planes que comienzan en 299 pesos mensuales por 4 GB de datos.
La siguiente opción cuesta 349 pesos al mes e incluye 12 GB, mientras que por 449 pesos se pueden contratar 20 GB.
Los paquetes incluyen:
Minutos y mensajes SMS ilimitados para México, Estados Unidos y Canadá.
Permiten seleccionar aplicaciones y redes sociales con navegación ilimitada dentro de las opciones contempladas por la compañía, entre ellas WhatsApp, Facebook, Instagram, X, Uber, Uber Eats, Google Maps, TikTok, Telegram y Waze.
Sin embargo, para contratarlo, el usuario debe contar con un equipo propio para contratarlo, por lo que no necesita financiar un teléfono con la compañía.
La empresa también ofrece AT&T Premium, cuyos planes comienzan en 330 pesos mensuales. En esta modalidad, los usuarios pueden tener desde 5 GB hasta 55 GB, además de seleccionar seis aplicaciones o redes sociales con navegación ilimitada. A diferencia de Lite, Premium permite contratar un equipo nuevo a plazos.
¿Qué ofrece Izzi Móvil y cuánto cuestan sus paquetes?
Izzi Móvil tiene una estructura de precios distinta, pues ofrece descuentos para quienes ya tienen contratado un servicio fijo de Izzi, como internet, televisión o telefonía.
Su oferta incluye planes con plazo de contratación de 12 meses y opciones sin plazo forzoso. La diferencia es importante porque los precios más bajos están asociados a las condiciones de permanencia y a ser cliente de la compañía.
Para sus clientes, Izzi Móvil ofrece un paquete de 5 GB por 120 pesos mensuales, en un precio promocional, ya que regular es de 240 pesos, con plazo de contratación.
También tiene una opción de 10 GB por un precio regular de 300 pesos al mes bajo esa misma modalidad, mientras que quienes prefieren datos ilimitados consiguen el plan en un precio normal de 600 pesos.
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Los paquetes incluyen llamadas y mensajes SMS ilimitados, además de WhatsApp ilimitado. En los planes de 10 GB e ilimitado, también se agregan 3 GB para navegar en aplicaciones como TikTok, Instagram, YouTube y Apple Music.
Otra diferencia es que Izzi Móvil permite integrar hasta cinco líneas en un mismo estado de cuenta. Asimismo, sus planes incluyen datos, llamadas y mensajes para utilizarse en Estados Unidos y Canadá, conforme a las condiciones de cada oferta.
AT&T frente a Izzi Móvil, ¿qué compañía ofrece más datos por el precio?
Al comparar las dos marcas, Izzi Móvil tiene precios de entrada más bajos, especialmente para quienes ya cuentan con internet u otro servicio fijo de la compañía.
Por ejemplo, el paquete de 5 GB de Izzi Móvil cuesta 120 pesos al mes para clientes que contratan la modalidad con plazo, mientras que AT&T Lite ofrece 4 GB por 299 pesos mensuales.
Sin embargo, los precios no son todo, ya que AT&T Lite no exige permanencia y sus planes incluyen minutos y SMS ilimitados en México, Estados Unidos y Canadá, además de la posibilidad de elegir aplicaciones con navegación ilimitada.
Izzi Móvil, por su parte, basa parte de su atractivo en los descuentos para quienes ya tienen servicios fijos contratados.
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Televisa tendrá dos marcas móviles, pero la compra todavía no se concreta
El 13 de octubre, Grupo Televisa y Fintech Holdings anunciaron un acuerdo para adquirir AT&T México por 2,000 millones de dólares, sujeto a ajustes y autorizaciones regulatorias.
AT&T México cuenta con alrededor de 24.7 millones de suscriptores móviles al cierre de 2025, mientras que Izzi Móvil ya forma parte del portafolio de servicios de Televisa.
La operación permitirá al grupo ampliar su participación en el negocio móvil y sumar infraestructura y una base de clientes de prepago y pospago. También abre la posibilidad de integrar comercialmente los servicios de telefonía móvil con internet fijo y televisión de paga.