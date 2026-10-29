La combinación de servicios, sin embargo, no garantiza por sí misma una mayor captación de usuarios. La cobertura de las redes, la calidad de la conexión, la atención al cliente y las condiciones comerciales seguirán influyendo en la decisión de los consumidores. Además, una eventual guerra de precios podría presionar los márgenes de los operadores y reducir los recursos disponibles para invertir en infraestructura.

Daniel Hajj, CEO de América Móvil, reconoció que la adquisición convertirá a Televisa en un competidor relevante por su capacidad para integrar servicios, aunque sostuvo que la fortaleza de las redes seguirá siendo determinante.

“Creo que se necesitan muchos más elementos además de una estrategia combinada como una buena cobertura, distribución y centros de atención al cliente. Y en eso hemos estado trabajando y seguiremos trabajando”, explicó el directivo en una conferencia con analistas sobre los resultados financieros del tercer trimestre de este año.

Para Televisa, el desafío será convertir la combinación de sus negocios en una oferta capaz de retener a los clientes de Izzi y Sky y atraer a los de sus rivales. Para el resto de la industria, la entrada de un operador con presencia en los mercados fijo, móvil y de contenidos podría acelerar los ajustes comerciales y las decisiones de inversión.

La competencia se traslada a los paquetes y la velocidad

La presión competitiva ya se refleja en las velocidades de conexión que ofrecen los operadores y en los servicios adicionales que incorporan a sus paquetes. A principios de octubre, Megacable sumó a su oferta comercial planes de fibra óptica con velocidades simétricas de hasta 5 Gbps, que permiten descargar y enviar información a la misma velocidad.

La decisión llegó pocos días después de que Telmex anunciara paquetes residenciales con velocidades de hasta 2 Gbps. Totalplay también ofrece internet simétrico de alta velocidad, una modalidad que introdujo en el mercado mexicano el año pasado.

Estas ofertas buscan diferenciar los servicios y atraer usuarios que necesitan conexiones más rápidas. Sin embargo, las condiciones comerciales también pueden generar inconformidad. Totalplay, por ejemplo, ha recibido quejas de algunos clientes por los cargos adicionales asociados al consumo de datos que excede los límites establecidos en determinados paquetes.