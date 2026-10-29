Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

La compra de AT&T desatará una batalla de precios entre Televisa, Telmex y Megacable

La integración de AT&T con Izzi y Sky permitirá a Televisa combinar telefonía móvil, internet fijo y contenidos para atraer suscriptores y competir con Telmex, Megacable y Totalplay.
jue 29 octubre 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
La fachada de una tienda de AT&T que muestra parte de los productos que comercializan, mientras que en la parte superior se muestra el logo de la empresa que es una esfera color azul acompañado de las letras de la empresa.
El movimiento ocurre en un momento en donde Megacable está a punto de desplazar a Televisa como el segundo jugador del sector fijo, mientras Telmex busca recuperar el 50% del mercado. (jetcityimage/Getty Images)

La compra de AT&T México abrirá a Televisa la posibilidad de combinar telefonía móvil con los servicios de internet fijo y televisión de paga de Izzi y Sky. La integración ampliará las opciones del grupo para comercializar paquetes convergentes, una estrategia con la que buscará atraer clientes y reducir las desconexiones en un mercado donde la competencia por precio, velocidad y servicios adicionales se intensifica.

La operación llega en un momento de reacomodo entre los proveedores de telecomunicaciones en México. Megacable está cerca de desplazar a Televisa como el segundo mayor operador del segmento, mientras Telmex busca recuperar 50% de participación de mercado. Con la incorporación de AT&T, el grupo encabezado por Televisa tendrá más herramientas para disputar suscriptores a estos competidores y a Totalplay mediante ofertas que reúnan conectividad móvil, internet residencial, televisión y contenidos.

Publicidad

La combinación de servicios, sin embargo, no garantiza por sí misma una mayor captación de usuarios. La cobertura de las redes, la calidad de la conexión, la atención al cliente y las condiciones comerciales seguirán influyendo en la decisión de los consumidores. Además, una eventual guerra de precios podría presionar los márgenes de los operadores y reducir los recursos disponibles para invertir en infraestructura.

Daniel Hajj, CEO de América Móvil, reconoció que la adquisición convertirá a Televisa en un competidor relevante por su capacidad para integrar servicios, aunque sostuvo que la fortaleza de las redes seguirá siendo determinante.

“Creo que se necesitan muchos más elementos además de una estrategia combinada como una buena cobertura, distribución y centros de atención al cliente. Y en eso hemos estado trabajando y seguiremos trabajando”, explicó el directivo en una conferencia con analistas sobre los resultados financieros del tercer trimestre de este año.

Para Televisa, el desafío será convertir la combinación de sus negocios en una oferta capaz de retener a los clientes de Izzi y Sky y atraer a los de sus rivales. Para el resto de la industria, la entrada de un operador con presencia en los mercados fijo, móvil y de contenidos podría acelerar los ajustes comerciales y las decisiones de inversión.

La competencia se traslada a los paquetes y la velocidad

La presión competitiva ya se refleja en las velocidades de conexión que ofrecen los operadores y en los servicios adicionales que incorporan a sus paquetes. A principios de octubre, Megacable sumó a su oferta comercial planes de fibra óptica con velocidades simétricas de hasta 5 Gbps, que permiten descargar y enviar información a la misma velocidad.

La decisión llegó pocos días después de que Telmex anunciara paquetes residenciales con velocidades de hasta 2 Gbps. Totalplay también ofrece internet simétrico de alta velocidad, una modalidad que introdujo en el mercado mexicano el año pasado.

Estas ofertas buscan diferenciar los servicios y atraer usuarios que necesitan conexiones más rápidas. Sin embargo, las condiciones comerciales también pueden generar inconformidad. Totalplay, por ejemplo, ha recibido quejas de algunos clientes por los cargos adicionales asociados al consumo de datos que excede los límites establecidos en determinados paquetes.

Publicidad

Raymundo Fernández Pendones, director general adjunto de Megacable, explicó a Expansión en una entrevista en abril del año pasado que la política comercial de Telmex obliga a sus competidores a responder con nuevas alternativas.

La estrategia de Telmex de “congelar sus precios y regalar membresías de servicios de streaming”, dijo, presiona al resto de los operadores para mantener su competitividad.

En respuesta, Totalplay, Izzi y Megacable han recurrido a medidas como la gestión de las velocidades de internet. Estas decisiones forman parte de una disputa en la que las empresas deben equilibrar el atractivo de sus paquetes con los costos de operar y ampliar sus redes.

“El internet simétrico vino del jugador dominante (Telmex) nos lo impuso y eso implica habilitar el servicio y endeudarnos para invertir más. El mensaje para los suscriptores es que todas las empresas ya proporcionamos simetría en las redes de fibra óptica para competir al tú por tú con el jugador fuerte”, advirtió Fernández Pendones.

La posible integración de AT&T con Izzi y Sky añadiría otro componente a esta competencia. Televisa podría combinar los servicios de conectividad con ViX, su plataforma de streaming, para ofrecer paquetes que vayan más allá del acceso a internet o la telefonía. La estrategia le permitiría competir no solo por la calidad y el precio de la conexión, sino también por la cantidad de servicios que un hogar contrata con una misma empresa.

Jorge Moreno Loza, abogado y especialista en telecomunicaciones, señaló que todavía es difícil dimensionar el impacto de la adquisición, pues sus efectos dependerán de cómo se instrumente la integración y del tiempo que tarde en reflejarse en el mercado.

“En la actualidad la estrategia es ir más allá de la oferta tradicional de telecomunicaciones y eso podría modificar la dinámica competitiva entre los operadores”, advirtió.

El especialista también señaló que una mayor integración de servicios no garantiza reducciones de precios ni beneficios inmediatos para los usuarios. La presión comercial podría traducirse en promociones y nuevas alternativas, pero también afectar la rentabilidad de las compañías si la competencia se concentra en ofrecer tarifas más bajas.

“El reto para las autoridades regulatorias es que estas operaciones no se limiten a impulsar el crecimiento y la posición de mercado de las compañías, sino que se reflejen en ventajas tangibles para los consumidores, como mejores precios, una mayor oferta de servicios y mejores condiciones de contratación”, advirtió Moreno Loza.

Publicidad

Las alianzas y adquisiciones ganan terreno

La expansión de Televisa también podría acelerar la consolidación del sector. Ante la entrada de un competidor con capacidad para integrar servicios fijos, móviles y contenidos, los operadores podrían buscar adquisiciones de empresas más pequeñas o alianzas que les permitan ampliar su cobertura y distribuir sus costos entre una base mayor de clientes.

Megacable es uno de los jugadores que analiza alternativas para crecer mediante operaciones corporativas. La empresa se encuentra en la etapa final de su plan quinquenal y ha considerado adquirir otros operadores, aunque todavía no define si buscaría una compañía de servicios fijos o móviles.

Una adquisición le permitiría ampliar su participación de mercado en un momento en que Telmex busca recuperar terreno y Televisa se prepara para competir con una oferta más amplia de servicios. El tamaño de las redes y la capacidad para distribuir los costos de infraestructura entre más suscriptores pueden influir en la posición comercial de cada empresa.

Las alianzas mediante joint ventures, en las que dos o más compañías crean una empresa conjunta para desarrollar un negocio, también forman parte de las estrategias de la industria. AT&T en Estados Unidos, por ejemplo, creará una empresa satelital conjunta con Verizon y T-Mobile para competir con Starlink, el servicio de conectividad satelital de Elon Musk.

En México, una operación de este tipo podría ayudar a los operadores a ampliar sus capacidades sin tener que desarrollar por sí solos toda la infraestructura necesaria. La compra de una empresa del mismo sector, en cambio, les permitiría sumar clientes, redes o cobertura, aunque también implicaría costos de integración y retos operativos.

“Televisa se volverá en un multijugador de los mercados de las telco y ahí es donde los competidores deberán buscar estrategias que los mantengan fuertes, a través de alianzas o adquisiciones, pero especialmente deben empezar a encontrar nichos de mercado como lo hacen los OMV”, consideró Moreno Loza, en referencia a los operadores móviles virtuales, que ofrecen telefonía celular sin contar con una red de acceso propia.

El avance de los paquetes convergentes obligará a las empresas a revisar cómo atraen y retienen a sus clientes. La competencia ya no se limitará a ofrecer más megabits por segundo o descuentos en las tarifas, sino que incluirá la capacidad de reunir conectividad fija y móvil, televisión de paga y plataformas de contenidos en una sola contratación.

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad