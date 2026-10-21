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AT&T reconoce un deterioro contable de 2,600 mdd y pérdida de 500 mdd en ingresos anuales por venta de filial mexicana

La filial mexicana generaba un flujo y una utilidad bajas para el tamaño de la operación lo que explica por qué el negocio se vendió por debajo del valor contable de sus activos.
mié 21 octubre 2026 06:05 PM
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El edificio de AT&T México visto desde las alturas que muestra su logo y su helipuerto.
AT&T México será vendida a Televisa y Fintech Holdings en una operación valuada en 2,000 millones de dólares. (CARL DE SOUZA/AFP )

La venta AT&T México tendrá un doble efecto en las finanzas de la matriz. Pascal Desroches, director financiero y vicepresidente ejecutivo sénior, reconoció que el acuerdo de transacción con Televisa y Fintech Holdings, valuado en 2,000 millones de dólares, registró un deterioro contable de 2,600 millones de dólares.

“Nuestros resultados del tercer trimestre de 2026 reflejan ajustes significativos, un cargo por deterioro de activos, que no implica una salida de efectivo, de 2600 millones de dólares, relacionado con nuestro acuerdo para vender AT&T México”, explicó el directivo en llamada con analistas por los resultados del tercer cuarto de este año.

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El deterioro contable se trata de un ajuste que reduce el valor contable de los activos vinculados con el negocio que la empresa acordó vender. Esto significa que AT&T reconoce que el valor registrado de su operación mexicana debió ajustarse ante la transacción. Sin embargo, el directivo no ofreció mayores detalles de cómo calculó el cargo.

Expansión ya había anticipado que la operación cerró a un precio inferior, casi similar a la transacción de Telefónica México, que se colocó 60% por debajo de los estándares internacionales.

La situación refleja las dificultades para rentabilizar sus activos en México en donde hay cambios regulatorios y la decisión de concentrar sus inversiones en Estados Unidos, donde busca fortalecer sus redes de fibra óptica y ampliar su capacidad competitiva. Sin embargo, una de las claves estaría en el desempeño financiero de su filial mexicana.

Ramiro Tovar, profesor del ITAM y especialista en competencia económica y telecomunicaciones, explicó que, en una operación de compraventa, el mercado no paga por los activos fijos ni por la cartera de clientes en sí mismos, sino por el flujo de efectivo que genera una empresa. En ese sentido, AT&T México genera un EBITDA relativamente bajo para el tamaño de su operación.

A septiembre de este año, AT&T México facturó 3,637 millones de dólares y obtuvo un EBITDA de 683 millones, pero su utilidad operativa fue de apenas 103 millones, equivalente a una caída de 7.2%, según sus estados financieros.

“Esto explica que AT&T absorbió pérdidas operativas, mientras que para el comprador la transacción significó una ganga”, refirió Tovar.

Sin embargo, AT&T México afirmó en su reporte financiero que mantendrá una operación basada en la disciplina y con el foco puesto en las ventas, la atención a sus clientes, mientras se cumplen las condiciones de cierre y aprobaciones regulatorias del acuerdo de venta anunciado por la matriz.

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AT&T dejará de percibir 500 mdd por la venta de la operación mexicana

El segundo efecto tiene que ver con el dinero que dejará de generar la operación mexicana para las finanzas de AT&T. Durante la conferencia con analistas sobre los resultados trimestrales, Pascal Desroches estimó que la ausencia de México representará un costo de entre 400 y 500 millones de dólares anuales para el flujo de efectivo.

Esto significa que AT&T dejará de contar con la contribución que generaba el negocio mexicano, aunque también dejará de asumir los gastos e inversiones asociados con él.

La salida de México también permitirá a AT&T reducir sus necesidades de inversión. Desroches señaló que, de una reducción prevista de aproximadamente 1,000 millones de dólares en el gasto de capital, entre 300 y 400 millones corresponderían a la operación mexicana.

La decisión forma parte de la estrategia de AT&T para concentrar recursos en Estados Unidos, particularmente en el desarrollo de redes de fibra óptica y 5G, así como reorganizar sus inversiones en torno a ese mercado, en lugar de continuar destinando recursos a su operación mexicana.

“La filial mexicana era un negocio que representaba menos de 1% de su utilidad operativa, el costo de oportunidad de quedarse era mayor que el de irse”, consideró Tovar.

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Telecomunicaciones AT&T

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