Paleta Payaso, Carlos V y Pelón Pelo Rico ya no son mexicanos: los dulces de la calaverita que tienen dueño extranjero

Ricolino pasó de Bimbo a Mondelēz por 1,300 millones de dólares

En abril de 2022, Grupo Bimbo acordó vender su negocio de confitería Ricolino a Mondelēz International por aproximadamente 1,300 millones de dólares. Fundada en 1970, la empresa tenía 52 años de trayectoria en México cuando se anunció la operación.

Durante ese tiempo, Ricolino desarrolló un portafolio de golosinas que se convirtió en parte de la cultura popular del país. La venta llevó estas marcas a manos de la multinacional estadounidense, que buscaba ampliar su presencia en el mercado mexicano de chocolates y dulces.

Entre las marcas que pasaron a manos de Mondelēz se encuentran:

Ricolino, con golosinas populares como Panditas, Paleta Payaso, Duvalín, Moritas y Kranky.

Vero, fabricante de paletas y dulces como Elote, Manita y Pica Fresa, además de otras golosinas con chile.

La Corona, chocolatera conocida por productos como Canasta, Chutazo, Paletón y sus tradicionales huevitos de chocolate.

Coronado, reconocida por su cajeta de leche de cabra, así como por obleas, chiclosos, paletas y glorias.

Al momento de la venta, Ricolino generaba cerca de 500 millones de dólares anuales, tenía 6,000 empleados y distribuía sus productos en 440,000 establecimientos mediante más de 2,100 rutas, según el comunicado de la operación.

Paleta Payaso, paleta cubierta de malvavisco y chocolate, decorada con gomitas que forman una cara. (Cortesía.)





Pelón Pelo Rico pasó a manos de Hershey con la compra de Grupo Lorena

En 2004, la estadounidense The Hershey Company anunció la adquisición de Grupo Lorena , una empresa originaria de Jalisco y fabricante de Pelón Pelo Rico, uno de los dulces de tamarindo más reconocidos en México. La operación respondió al interés de la chocolatera por ampliar su presencia entre los consumidores hispanos de Estados Unidos, un mercado en el que buscaba crecer con marcas que ya tenían reconocimiento entre esa comunidad.

Pelón Pelo Rico era el producto más importante de Grupo Lorena y representaba alrededor de la mitad de sus ventas. Su popularidad, basada en el dulce de tamarindo que se extrae de un envase mediante una pequeña presión, lo convirtió en una de las marcas mexicanas con mayor proyección comercial en el segmento de golosinas.

La compra también permitió a Hershey incorporar una operación de manufactura en México y aprovechar la distribución y el reconocimiento de las marcas de Grupo Lorena para llegar a más consumidores en América.