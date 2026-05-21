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Megacable vs. Telmex: La estrategia para subir tarifas sin perder clientes

Megacable apuesta por aumentos moderados de tarifas y mayores velocidades para enfrentar la presión competitiva de Telmex en el mercado fijo.
jue 21 mayo 2026 06:39 PM
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Megacable reconoció que mantener sin aumentos los precios de los servicios de internet “puede no ser lo ideal”, pero la estrategia ha afectado menos a Megacable que a otros competidores del sector. (Timon Schneider / SOPA Images/Timon Schneider / SOPA Images vi)

Megacable intenta resolver uno de los mayores dilemas del mercado fijo de telecomunicaciones: cómo aumentar tarifas sin perder clientes en un entorno donde Telmex mantiene congelados los precios del internet.

La empresa diseña una estrategia de incrementos moderados, de entre 2% y 2.5%, apoyada en mayores velocidades de conexión y paquetes con más capacidad, con el objetivo de sostener el crecimiento de sus ingresos sin deteriorar su base de usuarios.

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Raymundo Pendones, director general adjunto de Megacable, explicó que el plan de la compañía se centrará en elevar el valor percibido por los consumidores y mantener el crecimiento del Ingreso Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) en medio de una competencia cada vez más agresiva.

“El enfoque está en ofrecer más capacidad y más valor al usuario. Todavía tenemos margen para aumentar tarifas en algunos segmentos y elevar el ARPU”, aseguró el directivo durante la llamada con analistas por los resultados financieros del primer trimestre del año.

Megacable parte de la ventaja de que comercializa paquetes con velocidades de 200 megabits, superiores a varios de los planes de entrada de sus competidores. Esa capacidad le permite justificar ajustes de precios sin depender únicamente de incrementos tarifarios directos.

“Telmex mantiene el precio, pero con velocidades más bajas. Megacable comercializa velocidades de 200 megabits, lo que permite crear paquetes con mayor capacidad que los de la competencia”, afirmó Pendones.

Más metas, la clave para no perder en la guerra de precios

La apuesta refleja cómo la batalla en el mercado fijo dejó de centrarse exclusivamente en el precio y comenzó a trasladarse hacia velocidad, capacidad de red y valor agregado.

El problema para Megacable es que enfrente tiene a un competidor que alteró el equilibrio comercial del sector. Telmex, subsidiaria de América Móvil, lleva seis años aplicando una estrategia de aumentar anchos de banda sin subir tarifas, una política diseñada para recuperar los clientes perdidos durante la pandemia.

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Entre 2020 y 2022, Telmex perdió 1.7 millones de usuarios. Pero de 2023 a 2025 logró sumar 1.8 millones de suscriptores, de acuerdo con datos de Moody’s.

La recuperación permitió a la empresa incrementar su participación de mercado de 35.6% en 2022 a 40.6% al tercer trimestre de 2025, según cifras del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones> y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Megacable también ganó terreno, aunque con una estrategia distinta. La compañía pasó de una participación de mercado de 16.1% en 2020 a 19.4% en septiembre de 2025, mientras Izzi perdió 6.3 puntos porcentuales en el mismo periodo.

Pendones reconoció que mantener congelados los precios del internet “puede no ser lo ideal”, aunque sostuvo que el impacto para Megacable ha sido menor gracias a su estructura comercial y a su enfoque en velocidades más altas.

El respaldo financiero detrás de Telmex

Analistas habían advertido que la política de Telmex terminaría presionando a competidores como Izzi y Totalplay, compañías que históricamente incrementaron precios para rentabilizar las inversiones en fibra óptica realizadas desde la pandemia.

A diferencia de sus rivales, Telmex ha podido sostener el congelamiento de tarifas gracias al respaldo financiero de América Móvil. En los últimos dos años, la matriz realizó aportaciones de capital a la empresa por hasta 80,200 millones de pesos.

La presión competitiva obligó a Izzi y Totalplay a modificar su estrategia en 2024. Ambas compañías dejaron de enfocarse en aumentos tarifarios y comenzaron a elevar velocidades de conexión para competir en capacidad y valor agregado.

Sin embargo, los resultados han sido limitados. En el tercer trimestre de 2024, Izzi perdió 24,674 clientes, mientras Totalplay apenas añadió 115,000 usuarios. Telmex, en contraste, sumó 800,000 clientes en el mismo periodo.

Así, la competencia en el mercado fijo se ha desplazado de una lógica basada únicamente en precios hacia una disputa por velocidad, capacidad de red y valor agregado para el usuario. Mientras Telmex apuesta por mantener tarifas congeladas para recuperar participación de mercado, Megacable enfrenta el desafío de equilibrar rentabilidad y retención de clientes en un entorno cada vez más presionado por la guerra comercial.

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Telecomunicaciones

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