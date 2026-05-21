Entre 2020 y 2022, Telmex perdió 1.7 millones de usuarios. Pero de 2023 a 2025 logró sumar 1.8 millones de suscriptores, de acuerdo con datos de Moody’s.
La recuperación permitió a la empresa incrementar su participación de mercado de 35.6% en 2022 a 40.6% al tercer trimestre de 2025, según cifras del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones> y de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Megacable también ganó terreno, aunque con una estrategia distinta. La compañía pasó de una participación de mercado de 16.1% en 2020 a 19.4% en septiembre de 2025, mientras Izzi perdió 6.3 puntos porcentuales en el mismo periodo.
Pendones reconoció que mantener congelados los precios del internet “puede no ser lo ideal”, aunque sostuvo que el impacto para Megacable ha sido menor gracias a su estructura comercial y a su enfoque en velocidades más altas.
El respaldo financiero detrás de Telmex
Analistas habían advertido que la política de Telmex terminaría presionando a competidores como Izzi y Totalplay, compañías que históricamente incrementaron precios para rentabilizar las inversiones en fibra óptica realizadas desde la pandemia.
A diferencia de sus rivales, Telmex ha podido sostener el congelamiento de tarifas gracias al respaldo financiero de América Móvil. En los últimos dos años, la matriz realizó aportaciones de capital a la empresa por hasta 80,200 millones de pesos.
La presión competitiva obligó a Izzi y Totalplay a modificar su estrategia en 2024. Ambas compañías dejaron de enfocarse en aumentos tarifarios y comenzaron a elevar velocidades de conexión para competir en capacidad y valor agregado.
Sin embargo, los resultados han sido limitados. En el tercer trimestre de 2024, Izzi perdió 24,674 clientes, mientras Totalplay apenas añadió 115,000 usuarios. Telmex, en contraste, sumó 800,000 clientes en el mismo periodo.
Así, la competencia en el mercado fijo se ha desplazado de una lógica basada únicamente en precios hacia una disputa por velocidad, capacidad de red y valor agregado para el usuario. Mientras Telmex apuesta por mantener tarifas congeladas para recuperar participación de mercado, Megacable enfrenta el desafío de equilibrar rentabilidad y retención de clientes en un entorno cada vez más presionado por la guerra comercial.