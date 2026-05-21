Raymundo Pendones, director general adjunto de Megacable, explicó que el plan de la compañía se centrará en elevar el valor percibido por los consumidores y mantener el crecimiento del Ingreso Promedio por Usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) en medio de una competencia cada vez más agresiva.

“El enfoque está en ofrecer más capacidad y más valor al usuario. Todavía tenemos margen para aumentar tarifas en algunos segmentos y elevar el ARPU”, aseguró el directivo durante la llamada con analistas por los resultados financieros del primer trimestre del año.

Megacable parte de la ventaja de que comercializa paquetes con velocidades de 200 megabits, superiores a varios de los planes de entrada de sus competidores. Esa capacidad le permite justificar ajustes de precios sin depender únicamente de incrementos tarifarios directos.

“Telmex mantiene el precio, pero con velocidades más bajas. Megacable comercializa velocidades de 200 megabits, lo que permite crear paquetes con mayor capacidad que los de la competencia”, afirmó Pendones.

Más metas, la clave para no perder en la guerra de precios

La apuesta refleja cómo la batalla en el mercado fijo dejó de centrarse exclusivamente en el precio y comenzó a trasladarse hacia velocidad, capacidad de red y valor agregado.

El problema para Megacable es que enfrente tiene a un competidor que alteró el equilibrio comercial del sector. Telmex, subsidiaria de América Móvil, lleva seis años aplicando una estrategia de aumentar anchos de banda sin subir tarifas, una política diseñada para recuperar los clientes perdidos durante la pandemia.