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Carlos Slim va por más pozos petroleros para aumentar la producción de Grupo Carso

A través de Zamajal, su subsidiaria energética, el empresario avanza en el desarrollo de sus activos petroleros y busca adquirir plataformas marinas para acelerar las operaciones en el Golfo de México.
jue 29 octubre 2026 09:16 AM
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Carlos Slim, el empresario más importante del país, en conferencia.
El empresario mantiene una estrecha relación con Pemex para el desarrollo de proyectos petroleros. (Dia Dipasupil/Getty Images)

Carlos Slim busca aumentar la producción de petróleo de Grupo Carso con más pozos en aguas someras y campos terrestres, además de nuevas inversiones en equipos de perforación. A través de Zamajal, su subsidiaria energética, el empresario avanza en el desarrollo de sus activos petroleros y busca adquirir plataformas marinas para acelerar las operaciones en el Golfo de México.

En los campos Ichalkil y Pokoch, donde Grupo Carso participa mediante el 50% del Bloque 4, la compañía ya tiene seis pozos en producción y espera elevar la cifra a nueve en los próximos meses. Dos de los pozos comenzaron a producir en septiembre, de acuerdo con el reporte financiero de la empresa correspondiente al tercer trimestre del año.

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Para sostener el crecimiento, Zamajal opera dos plataformas de perforación tipo jack-up, estructuras que se apoyan en el fondo marino para realizar trabajos en aguas someras. Además, busca concretar la adquisición de una o dos plataformas que le permitan ejecutar más operaciones en la zona.

La expansión también depende de la posible compra de Fieldwood Energy, empresa que posee el 50% restante del Bloque 4 y cuya adquisición por parte de Zamajal se encuentra en trámite. Si la operación se concreta, Grupo Carso aumentaría su participación en los campos Ichalkil y Pokoch y tendría mayor control sobre su desarrollo.

Ixachi suma pozos y amplía el negocio con Pemex

Otro de los proyectos que puede contribuir al crecimiento de la producción de Grupo Carso es Ixachi, un campo terrestre propiedad de Pemex, donde la empresa de Slim trabaja mediante un contrato de servicios.

El campo ya cuenta con ocho pozos perforados para producción y la compañía espera cerrar 2026 con entre 10 y 12. El contrato contempla la perforación de un mínimo de 16 y hasta 32 pozos, por lo que Carso mantiene equipos que operan las 24 horas del día.

A diferencia de Ichalkil y Pokoch, donde Zamajal participa directamente en la propiedad del activo, en Ixachi la empresa presta servicios a la petrolera estatal. El proyecto le permite ampliar sus actividades en el sector energético sin depender exclusivamente de los campos en los que tiene participación.

Zama apunta a producir hasta 60,000 barriles diarios

Uno de los proyectos con mayor potencial para Zamajal es Zama ,un campo petrolero que todavía se encuentra en fase de desarrollo, ingeniería y adquisición de equipos críticos.

La participación en el proyecto está distribuida entre Pemex, con 50.4%; Harbour Energy, con 27.3%; Zamajal, con 17.8%, y Talos Energy, con 4.5%.

Aunque todavía no se establece una fecha para el inicio de la producción, el plan contempla acelerar la primera etapa del desarrollo, con una capacidad de extracción de hasta 60,000 barriles diarios.

“El plan de desarrollo contempla distintas fases, con el objetivo de acelerar la primera etapa de producción, que podría alcanzar hasta 60,000 barriles diarios”, expone el reporte financiero de Grupo Carso.

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Macavil y Kan dependen de autorizaciones

El portafolio petrolero de Zamajal también incluye Macavil, un campo terrestre que opera bajo un contrato mixto con Pemex, firmado en enero de este año.

En este proyecto, las utilidades se distribuirán en una proporción de 60% para Zamajal y 40% para Pemex. La subsidiaria de Grupo Carso asumirá la inversión y, por tanto, el riesgo financiero asociado con el desarrollo.

El plan, que se encuentra en proceso de autorización, contempla la perforación de aproximadamente seis pozos, además de la construcción de un oleogasoducto de 20 pulgadas de diámetro y 40.5 kilómetros de longitud. También incluye una estación de separación y medición para procesar y cuantificar los hidrocarburos extraídos.

La inversión en infraestructura será necesaria para llevar la producción desde los pozos hasta las instalaciones correspondientes. Sin embargo, el inicio de los trabajos depende de que las autoridades autoricen el plan de desarrollo.

En aguas someras, Zamajal busca adquirir la participación de 30% que TotalEnergies tiene en el campo Kan. El activo pertenece actualmente en 70% a Harbour Energy y en 30% a TotalEnergies, y la operación está a la espera de las autorizaciones gubernamentales.

El proyecto todavía se encuentra en la fase de planeación de desarrollo, por lo que la adquisición de esa participación no se ha traducido en nuevas capacidades de producción para Grupo Carso.

Slim descarta Lakach, pero mantiene su apuesta petrolera

Pese a su interés por ampliar sus operaciones en el sector de hidrocarburos , Slim también ha descartado proyectos que considera poco viables para su empresa.

En la conferencia de Pemex de mayo pasado, el empresario descartó continuar con el desarrollo de Lakach , un campo de aguas ultraprofundas, al considerar que no era viable para Grupo Carso.

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Pemex Carlos Slim Helú

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