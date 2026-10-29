Carlos Slim va por más pozos petroleros para aumentar la producción de Grupo Carso

Para sostener el crecimiento, Zamajal opera dos plataformas de perforación tipo jack-up, estructuras que se apoyan en el fondo marino para realizar trabajos en aguas someras. Además, busca concretar la adquisición de una o dos plataformas que le permitan ejecutar más operaciones en la zona.

La expansión también depende de la posible compra de Fieldwood Energy, empresa que posee el 50% restante del Bloque 4 y cuya adquisición por parte de Zamajal se encuentra en trámite. Si la operación se concreta, Grupo Carso aumentaría su participación en los campos Ichalkil y Pokoch y tendría mayor control sobre su desarrollo.

Ixachi suma pozos y amplía el negocio con Pemex

Otro de los proyectos que puede contribuir al crecimiento de la producción de Grupo Carso es Ixachi, un campo terrestre propiedad de Pemex, donde la empresa de Slim trabaja mediante un contrato de servicios.

El campo ya cuenta con ocho pozos perforados para producción y la compañía espera cerrar 2026 con entre 10 y 12. El contrato contempla la perforación de un mínimo de 16 y hasta 32 pozos, por lo que Carso mantiene equipos que operan las 24 horas del día.

A diferencia de Ichalkil y Pokoch, donde Zamajal participa directamente en la propiedad del activo, en Ixachi la empresa presta servicios a la petrolera estatal. El proyecto le permite ampliar sus actividades en el sector energético sin depender exclusivamente de los campos en los que tiene participación.

Zama apunta a producir hasta 60,000 barriles diarios

Uno de los proyectos con mayor potencial para Zamajal es Zama ,un campo petrolero que todavía se encuentra en fase de desarrollo, ingeniería y adquisición de equipos críticos.

La participación en el proyecto está distribuida entre Pemex, con 50.4%; Harbour Energy, con 27.3%; Zamajal, con 17.8%, y Talos Energy, con 4.5%.

Aunque todavía no se establece una fecha para el inicio de la producción, el plan contempla acelerar la primera etapa del desarrollo, con una capacidad de extracción de hasta 60,000 barriles diarios.

“El plan de desarrollo contempla distintas fases, con el objetivo de acelerar la primera etapa de producción, que podría alcanzar hasta 60,000 barriles diarios”, expone el reporte financiero de Grupo Carso.