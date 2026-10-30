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Shein alerta por los envíos chinos: operadores logísticos podrían perder permisos para importar paquetes a México

Los permisos de empresas como DHL, UPS, FedExy Estafeta para servicios de paquetería también están próximos a vencer, lo que pone en una situación complicada a la minorista.
vie 30 octubre 2026 01:48 PM
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Una caja de cartón con el logo de Shein, con un sello que dice rechazado, sin permiso de importación de aduana, sobre una mesa de una oficina de paquetería.
Shein pone en la mira la situación con los permisos bajo el esquema T1, (Imagen generada con IA | Google Flow )

La demora en la renovación de permisos clave para Shein está encendiendo las alertas para la compañía, que ve en esta coyuntura un posible obstáculo para sus operaciones en México, al tratarse de regulaciones fundamentales para la importación de miles de paquetes de bajo costo, con un valor de hasta 2,500 dólares por destinatario.

Patrick Lassauzet, director de comunicaciones de Shein, explicó a Bloomberg que la preocupación viene por un suceso que ya se dio con uno de sus proveedores logísticos y que afectó alrededor de 200,000 pedidos, lo que obligó que la empresa emitiera una serie de reembolsos.

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La alerta de la empresa se suma a la preocupación de la industria logística. Once operadores comenzaron a perder las autorizaciones que les permiten procesar grandes volúmenes de paquetes mediante el esquema aduanero T1, un mecanismo simplificado para importar mercancías cuyo valor puede alcanzar hasta 2,500 dólares por destinatario.

El esquema T1 depende de autorizaciones cuya renovación está a cargo del Consejo Aduanero, integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Nacional de Aduanas, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Aunque Shein se negó a revelar cuáles de sus socios de transporte podrían verse afectados, la coyuntura ya está pasando factura en firmas que podrían ser competencia de la minorista.

Dos permisos T1 vencieron en octubre de este año. Uno de ellos fue de la empresa Conejo Corriendo, filial en México de la empresa china J&T Global Express, que también es proveedor logístico de plataformas como Temu y AliExpress . Además de esta, Welldex Trading también perdió su autorización.

La situación llega también a gigantes logísticos como DHL, UPS y FedEx, cuyos permisos vencen el próximo 2 de diciembre. Para la mexicana Estafeta, el lapso es un poco mayor, hasta el 22 de diciembre.

Lassauzet dijo que si bien, respalda el cumplimiento de la norma aduanera en México, la empresa solicita la “plena trazabilidad de las operaciones y una supervisión efectiva” por parte de las autoridades.

Los ingresos fiscales en juego

La discusión sobre los permisos logísticos también tiene implicaciones para las finanzas públicas. Luis Donaldo Colosio, senador de Movimiento Ciudadano, calcula que si las autorizaciones dejan de renovarse, el Gobierno de México podría dejar de recibir alrededor de 33,000 millones de pesos en ingresos arancelarios durante el próximo año. Además, estima que estarían en riesgo más de 66,000 empleos.

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El endurecimiento de las reglas para importar mercancías forma parte de una estrategia gubernamental con dos objetivos. Por un lado, elevar el costo de los productos extranjeros para incentivar la producción nacional, una de las apuestas del Plan México y de la política de sustitución de importaciones. Por otro, incrementar la recaudación mediante una mayor fiscalización de las operaciones de comercio exterior.

Los resultados de esta política ya aparecen en las cuentas públicas. Durante el año pasado, el Impuesto General de Importación generó ingresos por 171,193 millones de pesos, un incremento de 20.8% respecto al año anterior, favorecido por el aumento de los gravámenes y una mayor vigilancia aduanera.

La presión regulatoria también alcanza a los paquetes de menor valor. En México y Estados Unidos aumentaron los impuestos aplicables a los envíos de minimis, una categoría que comprende mercancías inferiores a 50 dólares y que durante años permitió agilizar el ingreso de compras internacionales bajo condiciones fiscales preferenciales.

El cambio tuvo efectos inmediatos en algunos operadores. Correos de México, por ejemplo, anunció la suspensión de los envíos de paquetería hacia Estados Unidos tras los ajustes a las reglas de importación.

Para las plataformas de comercio electrónico, el endurecimiento de las disposiciones implica un desafío que va más allá del pago de impuestos. La velocidad de entrega, los costos de transporte y la capacidad de mantener una red de operadores autorizados forman parte de la estructura que sostiene su oferta de productos baratos.

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shein Aduanas logística

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