UPS no tiene ninguna intención de dejar el AIFA para regresar al AICM: "Estamos contentos de estar aquí"

La operación que mantiene la compañía en el AIFA tiene una dinámica diaria. Por las mañanas llega desde Louisville, Estados Unidos, un Boeing 767-300, el avión de mayor capacidad que UPS opera en México, con posibilidad de movilizar hasta 60 toneladas de mercancías destinadas a la importación . Por las noches, la misma aeronave emprende el regreso hacia Estados Unidos con carga de exportación.

La presencia de UPS en Santa Lucía se produjo después de que, a inicios de 2023, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para trasladar las operaciones de carga aérea del AICM al AIFA. Para las empresas de logística, el cambio implicó trasladar infraestructura, ajustar rutas y coordinar a sus socios.

En el caso de UPS, tres años después, la compañía considera que el cambio ha dejado beneficios operativos, principalmente en los procesos aduanales y en la infraestructura disponible para manejar la carga.

“Estamos cómodos aquí. Al inicio fue quizás un impacto, porque teníamos que mudar toda la operación, pero al final hemos tenido mucho el apoyo de la aduana . Son instalaciones nuevas, es una infraestructura totalmente diferente. Ahorita ya estamos muy acoplados, toda nuestra operación está aquí y estamos contentos de estar aquí”, afirma Adriana Romo, Trade Compliance Manager de UPS México.

Un almacén que duplicó su capacidad

La mudanza no se limitó a cambiar de aeropuerto. A partir de la publicación del decreto, UPS comenzó a trabajar con sus socios logísticos para que también adaptaran sus operaciones al AIFA y pudieran mantener la coordinación necesaria para el movimiento de mercancías.

Uno de los cambios más visibles ocurrió en el espacio de almacenamiento. La compañía pasó de una capacidad instalada en el AICM a un almacén de mayores dimensiones dentro del AIFA, con una superficie que, de acuerdo con Romo, prácticamente duplica la que tenía anteriormente.

“Ya teníamos una capacidad instalada ahí, pero cambiamos aquí y creo que la ventaja de estar aquí en el AIFA es que mejoramos un poco los procesos, prácticamente es un almacén nuevo aquí dentro del AIFA. Sí incrementó la capacidad, el almacén es mucho más grande. Yo creo que es doble (de tamaño con el AICM)”, señala.