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“Estamos cómodos aquí”, dice UPS sobre su operación de carga en el AIFA

La empresa destaca la reducción de tiempos en aduanas y una operación más ágil desde que trasladó sus vuelos de carga al aeropuerto de Santa Lucía.
mar 18 agosto 2026 05:55 AM
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UPS no tiene ninguna intención de dejar el AIFA para regresar al AICM: "Estamos contentos de estar aquí"
El próximo 28 de agosto se cumplirán tres años desde que el primer avión de UPS aterrizó en el AIFA. (Tzuara De Luna )

El primer avión de UPS aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hace casi tres años. Lo que comenzó como una mudanza obligada por la decisión del gobierno mexicano de sacar las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hoy se ha convertido en una operación que la empresa considera más eficiente y que ya forma parte de su estrategia logística para México.

“Es una operación más cómoda, menos atropellada, porque sabemos que el aeropuerto de la Ciudad de México estaba saturado. Muchas veces había mucho tráfico para llegar a la aduana, y eso no dependía de UPS, sino del flujo natural de las unidades que ingresaban", explica Kenia Page, directora de Ventas de UPS Latinoamérica, en entrevista con Expansión.

Pero hoy –asegura– es diferente en el AIFA. "Tenemos un espacio más cómodo y hemos ajustado nuestra red para mantener la frecuencia y garantizar que nuestros clientes sigan recibiendo el buen servicio que ofrecemos”, añade.

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La operación que mantiene la compañía en el AIFA tiene una dinámica diaria. Por las mañanas llega desde Louisville, Estados Unidos, un Boeing 767-300, el avión de mayor capacidad que UPS opera en México, con posibilidad de movilizar hasta 60 toneladas de mercancías destinadas a la importación . Por las noches, la misma aeronave emprende el regreso hacia Estados Unidos con carga de exportación.

La presencia de UPS en Santa Lucía se produjo después de que, a inicios de 2023, el gobierno mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para trasladar las operaciones de carga aérea del AICM al AIFA. Para las empresas de logística, el cambio implicó trasladar infraestructura, ajustar rutas y coordinar a sus socios.

En el caso de UPS, tres años después, la compañía considera que el cambio ha dejado beneficios operativos, principalmente en los procesos aduanales y en la infraestructura disponible para manejar la carga.

“Estamos cómodos aquí. Al inicio fue quizás un impacto, porque teníamos que mudar toda la operación, pero al final hemos tenido mucho el apoyo de la aduana . Son instalaciones nuevas, es una infraestructura totalmente diferente. Ahorita ya estamos muy acoplados, toda nuestra operación está aquí y estamos contentos de estar aquí”, afirma Adriana Romo, Trade Compliance Manager de UPS México.

Un almacén que duplicó su capacidad

La mudanza no se limitó a cambiar de aeropuerto. A partir de la publicación del decreto, UPS comenzó a trabajar con sus socios logísticos para que también adaptaran sus operaciones al AIFA y pudieran mantener la coordinación necesaria para el movimiento de mercancías.

Uno de los cambios más visibles ocurrió en el espacio de almacenamiento. La compañía pasó de una capacidad instalada en el AICM a un almacén de mayores dimensiones dentro del AIFA, con una superficie que, de acuerdo con Romo, prácticamente duplica la que tenía anteriormente.

“Ya teníamos una capacidad instalada ahí, pero cambiamos aquí y creo que la ventaja de estar aquí en el AIFA es que mejoramos un poco los procesos, prácticamente es un almacén nuevo aquí dentro del AIFA. Sí incrementó la capacidad, el almacén es mucho más grande. Yo creo que es doble (de tamaño con el AICM)”, señala.

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El crecimiento de la operación de UPS ocurre además en un aeropuerto que se ha convertido en el principal punto de entrada y salida de carga aérea del país. Durante el primer semestre de 2026, el AIFA movilizó 202,469.4 toneladas de mercancías, un aumento de 7.4% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil.

El volumen confirma el cambio en el mapa de la carga aérea mexicana, donde el AIFA ha ganado peso desde que las operaciones de carga fueron trasladadas desde el aeropuerto capitalino.

Para UPS, uno de los elementos que explica la adaptación es la infraestructura. La empresa señala que los tiempos relacionados con los accesos, los despachos aduanales y los movimientos dentro de la terminal son menores frente a la dinámica que enfrentaba en el AICM.

“Los tiempos se reducen en los ingresos, en los despachos, en los movimientos internos que hay, en lo logístico, sí nos ayuda bastante que la infraestructura sea más expedita”, dice Cecilia Ramos, Lead Area Sales Manager de UPS.

UPS no contempla regresar al AICM

El traslado de la carga al AIFA fue parte de una decisión gubernamental que generó diferencias entre México y Estados Unidos. A finales de 2025, el Departamento de Transporte estadounidense revocó 13 rutas para pasajeros entre ambos países como respuesta a decisiones tomadas por las autoridades mexicanas en materia aeroportuaria.

Sin embargo, para UPS, la discusión sobre el traslado de la carga quedó atrás. La empresa considera que su operación ya está suficientemente integrada al AIFA como para que un eventual regreso al AICM no forme parte de sus planes.

“Nosotros estamos plenamente establecidos en el AIFA y no tenemos ninguna intención por ahora de movernos. Al principio, nos venimos a un almacén temporal y ahora ya que estamos bien establecidos, no tenemos planes de regresar ni mucho menos”, subraya Page.

La decisión también refleja que el AIFA dejó de ser para UPS únicamente una terminal a la que tuvo que trasladarse por regulación. La compañía ya incorpora al aeropuerto dentro de su planeación regional y de sus nuevos servicios de carga.

A finales de mayo de 2026, UPS anunció una inversión de 50 millones de dólares para fortalecer sus operaciones de carga en América del Norte. Como parte de esta expansión, México fue incorporado a North American Air Freight (NAAF), su servicio de transporte aéreo de carga pesada con entregas garantizadas desde y hacia el país.

La apuesta busca atender mercancías de mayor peso y mejorar los tiempos de las cadenas de suministro entre México y Estados Unidos. En ese esquema, la infraestructura del AIFA se convierte en un elemento relevante para la operación.

Aunque el AIFA concentra una parte importante de la operación aérea de UPS en México, la compañía mantiene una red más amplia. La empresa tiene operaciones de carga con aeronaves propias en Guadalajara y Monterrey, además de presencia en Mérida, Tijuana y Chihuahua, donde las operaciones son de menor escala y se realizan principalmente con aeronaves arrendadas.

El modelo permite que el AIFA funcione como uno de los principales puntos de conexión de la red mexicana de UPS con su infraestructura internacional, particularmente con Louisville, su principal hub logístico global.

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Aeropuerto Internacional de Santa Lucía UPS logística

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