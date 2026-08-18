UPS no tiene ninguna intención de dejar el AIFA para regresar al AICM: "Estamos contentos de estar aquí"

El crecimiento de la operación de UPS ocurre además en un aeropuerto que se ha convertido en el principal punto de entrada y salida de carga aérea del país. Durante el primer semestre de 2026, el AIFA movilizó 202,469.4 toneladas de mercancías, un aumento de 7.4% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil.
El volumen confirma el cambio en el mapa de la carga aérea mexicana, donde el AIFA ha ganado peso desde que las operaciones de carga fueron trasladadas desde el aeropuerto capitalino.
Para UPS, uno de los elementos que explica la adaptación es la infraestructura. La empresa señala que los tiempos relacionados con los accesos, los despachos aduanales y los movimientos dentro de la terminal son menores frente a la dinámica que enfrentaba en el AICM.
“Los tiempos se reducen en los ingresos, en los despachos, en los movimientos internos que hay, en lo logístico, sí nos ayuda bastante que la infraestructura sea más expedita”, dice Cecilia Ramos, Lead Area Sales Manager de UPS.
UPS no contempla regresar al AICM
El traslado de la carga al AIFA fue parte de una decisión gubernamental que generó diferencias entre México y Estados Unidos. A finales de 2025, el Departamento de Transporte estadounidense revocó 13 rutas para pasajeros entre ambos países como respuesta a decisiones tomadas por las autoridades mexicanas en materia aeroportuaria.
Sin embargo, para UPS, la discusión sobre el traslado de la carga quedó atrás. La empresa considera que su operación ya está suficientemente integrada al AIFA como para que un eventual regreso al AICM no forme parte de sus planes.
“Nosotros estamos plenamente establecidos en el AIFA y no tenemos ninguna intención por ahora de movernos. Al principio, nos venimos a un almacén temporal y ahora ya que estamos bien establecidos, no tenemos planes de regresar ni mucho menos”, subraya Page.
La decisión también refleja que el AIFA dejó de ser para UPS únicamente una terminal a la que tuvo que trasladarse por regulación. La compañía ya incorpora al aeropuerto dentro de su planeación regional y de sus nuevos servicios de carga.
A finales de mayo de 2026, UPS anunció una inversión de 50 millones de dólares para fortalecer sus operaciones de carga en América del Norte. Como parte de esta expansión, México fue incorporado a North American Air Freight (NAAF), su servicio de transporte aéreo de carga pesada con entregas garantizadas desde y hacia el país.
La apuesta busca atender mercancías de mayor peso y mejorar los tiempos de las cadenas de suministro entre México y Estados Unidos. En ese esquema, la infraestructura del AIFA se convierte en un elemento relevante para la operación.
Aunque el AIFA concentra una parte importante de la operación aérea de UPS en México, la compañía mantiene una red más amplia. La empresa tiene operaciones de carga con aeronaves propias en Guadalajara y Monterrey, además de presencia en Mérida, Tijuana y Chihuahua, donde las operaciones son de menor escala y se realizan principalmente con aeronaves arrendadas.
El modelo permite que el AIFA funcione como uno de los principales puntos de conexión de la red mexicana de UPS con su infraestructura internacional, particularmente con Louisville, su principal hub logístico global.