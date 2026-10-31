“No podemos depender de un solo sector”: Puebla acelera su diversificación tras el bache de Volkswagen

La desaceleración terminó por trasladarse a las líneas de montaje. En agosto, la automotriz anunció la eliminación indefinida de uno de los tres turnos dedicados a fabricar Jetta y Tiguan en Puebla, una decisión que afectó a 786 trabajadores.

Dos meses después, a finales de octubre, comunicó otro ajuste. Esta vez reducirá de dos a uno los turnos de producción del Taos hasta el 15 de diciembre. La línea operará únicamente en la jornada matutina, de 6:00 a 15:00 horas, mientras los trabajadores se alternarán mediante esquemas de trabajo y uso de saldos vacacionales.

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Aunque este último ajuste no contempla despidos y la empresa prevé recuperar los dos turnos en enero de 2027, la sucesión de medidas muestra la presión que enfrenta la operación de Volkswagen. Y sus efectos van más allá de los trabajadores de la armadora. Cuando una línea reduce su actividad, también disminuyen las necesidades de componentes, materiales, transporte y servicios industriales, una demanda de la que dependen decenas de empresas instaladas en la entidad.

Volkswagen de México, junto con su cadena de proveeduría, representa entre 40% y 43.4% del PIB estatal, de acuerdo con las estimaciones disponibles. La planta genera entre 11,800 y 12,000 empleos directos y sostiene entre 15,000 y 23,000 empleos indirectos a través de sus proveedores. Por eso, cada ajuste en sus líneas de producción no solo modifica el ritmo de una armadora, sino que pone a prueba a buena parte del entramado industrial que creció a su alrededor.

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Ese efecto también encuentra eco en los indicadores laborales del estado. La proporción de población en pobreza laboral pasó de 36.2% en el primer trimestre de 2026 a 37.1% en el segundo. Aunque el indicador todavía está por debajo del máximo de 43.9% registrado en el primer trimestre de 2024, el repunte apunta a una recuperación frágil de los ingresos de los trabajadores, justo cuando la principal industria de la entidad enfrenta ajustes en su producción.

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Una economía que creció alrededor de Volkswagen

La historia industrial de Puebla difícilmente puede contarse sin Volkswagen. El 23 de octubre de 1967 salió de la línea de ensamblaje de Cuautlancingo el primer Volkswagen Sedán, conocido popularmente como Vocho. Aquel vehículo marcó el inicio de una relación entre la automotriz alemana y el estado que transformaría su estructura productiva.

La planta fue ampliando su catálogo. En 1970 comenzó a fabricar la Combi; tres años después, el Safari se convirtió en el primer vehículo exportado a Estados Unidos desde esas instalaciones. En 1977 incorporó el Caribe y, posteriormente, modelos como el Golf, el Jetta y el New Beetle, cuya producción se concentró exclusivamente en Puebla a partir de 1997.

El complejo también se convirtió en un referente dentro de la operación global de Volkswagen. El 30 de julio de 2003 salió de sus instalaciones el último Vocho, pero la planta continuó su expansión y adaptación a nuevas generaciones de vehículos.