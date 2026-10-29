Volkswagen evita huelga en la planta de Puebla; dará un aumento de 8.24% a sus empleados este año

La aprobación llegó después de meses de negociaciones y del rechazo de dos propuestas anteriores. El nuevo convenio establece un incremento global de 8.24% durante 12 meses, integrado por un aumento directo al salario de 4.4%, un incremento de 0.25% al fondo de ahorro y un pago único de 12,000 pesos, equivalente a 3.59% adicional, de acuerdo con la información difundida durante el proceso.

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Un acuerdo con efectos retroactivos

Los beneficios pactados tendrán retroactividad al 18 de agosto de 2026, fecha a partir de la cual se aplicarán los ajustes correspondientes al salario y las prestaciones contempladas en la revisión contractual. La siguiente revisión salarial está prevista para el 18 de agosto de 2027, según el sindicato.

La votación se realizó dentro de las instalaciones de la fábrica, mediante un ejercicio organizado por el SITIAVW con voto libre, directo y secreto. Con la ratificación de los trabajadores, la empresa y la representación sindical cerraron una negociación que mantuvo en riesgo las operaciones de la armadora ante la posibilidad de un paro laboral.

Para Volkswagen de México, el resultado también representa una señal de estabilidad en un periodo complejo para el grupo automotriz alemán. La empresa señaló en un comunicado que la ratificación del convenio “envía una señal de estabilidad, paz laboral y empatía con nuestra casa matriz, en uno de los momentos más desafiantes de su historia reciente”.

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Puebla, una planta estratégica para Volkswagen

La planta de Puebla es una de las instalaciones industriales más importantes de Volkswagen fuera de Alemania. Con casi 70 años de operaciones, ha producido más de 14.5 millones de vehículos, de acuerdo con cifras de la compañía, y constituye una fuente de empleo para 11,815 personas en la entidad, entre personal técnico sindicalizado y administrativo.

Hoy, esta planta produce el sedán Jetta y los SUV Taos y Tiguan. Próximamente añadirá la producción de Golf. La armadora también fabrica componentes, por lo que sus operaciones tienen vínculos con proveedores y otras actividades industriales de la región.

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Volkswagen de México agregó que confía en que “la excelencia operativa, los buenos resultados, la paz y estabilidad laboral seguirán siendo la base de un crecimiento sostenible”.

Con la aprobación del convenio, la compañía y el sindicato concluyen la revisión integral de este año sin llegar a una huelga. El acuerdo establece las condiciones salariales y de prestaciones para los próximos 12 meses, mientras la planta de Puebla mantiene sus operaciones en un periodo de desafíos para el grupo automotriz.