Ollamani de Emilio Azcárraga pierde casi 1,000 millones de pesos por el Mundial 2026 y estos son los motivos

¿Qué hay detrás de las pérdidas mundialistas de Ollamani?

Uno de los compromisos más costosos estuvo relacionado con los derechos de los palcohabientes. El Estadio Banorte cuenta con 927 palcos, de los cuales 777 son de propiedad privada, cuyos titulares tienen contratos vigentes de uso por 99 años.

Para resolver el conflicto con las condiciones de la FIFA, Ollamani, mediante su subsidiaria Fútbol del Distrito Federal (FDF), acordó pagar 62.4 millones de dólares por la adquisición y asignación de los boletos correspondientes a los propietarios . La empresa esperaba recuperar parte de ese desembolso mediante la venta de paquetes de hospitalidad, alimentos y bebidas, pero los ingresos no fueron suficientes para cubrir el costo.

La remodelación del inmueble también representó un desembolso importante, con una inversión superior a los 2,300 millones de pesos. Los trabajos comenzaron en mayo de 2024 y obligaron a suspender temporalmente los partidos y espectáculos en el estadio. Durante ese periodo, el Club América trasladó sus encuentros como local al Estadio Ciudad de los Deportes, lo que afectó los ingresos habituales por taquilla y concesiones.

Como parte de la transformación comercial del recinto, también cambió su nombre. Banorte adquirió los derechos de naming del inmueble, por lo que el histórico Estadio Azteca pasó a llamarse Estadio Banorte. El acuerdo no implicó que el banco comprara el estadio, sino que obtuvo los derechos para asociar su marca con él.

Por otra parte, a través de su subsidiaria HC2026, Ollamani asumió gastos de producción, transporte, seguridad y operación de las actividades mundialistas y del FIFA Fan Festival en la Ciudad de México. Estos conceptos formaron parte de los costos y gastos de las Operaciones FIFA, que sumaron 2,677.5 millones de pesos, frente a ingresos por 1,709.7 millones.

La preparación del inmueble también requirió financiamiento. Ollamani contrató líneas de crédito con Banorte por hasta 2,100 millones de pesos para cubrir parte de las obras, lo que generó intereses y comisiones bancarias adicionales.