Ollamani de Emilio Azcárraga pierde casi 1,000 millones de pesos por el Mundial 2026 y estos son los motivos

Grupo Ollamani, escisión de Grupo Televisa y encabezado por Emilio Azcárraga Jean, dio a conocer en sus resultados del tercer trimestre cuánto perdió por la realización de cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Banorte, conocido históricamente como Estadio Azteca.
Aunque el torneo impulsó los ingresos de la empresa, el balance económico de estas operaciones fue negativo. Los costos asociados a los requerimientos de la FIFA y los acuerdos con los palcohabientes incidieron en los resultados del negocio.
Desde el segundo trimestre, Ollamani había advertido que el Mundial ya le representaba pérdidas económicas y que estas podrían aumentar una vez que se contabilizaran los efectos del resto de las operaciones relacionadas con el torneo.
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¿Cuánto perdió Ollamani de Azcárraga por el Mundial 2026?
Ollamani acumuló pérdidas operativas por 967.8 millones de pesos en las operaciones relacionadas con el Mundial. La cifra corresponde a las pérdidas registradas durante dos trimestres: 557.2 millones de pesos entre abril y junio , y otros 410.6 millones entre julio y septiembre, cuando se disputó el quinto y último partido en el Estadio Banorte.
En el tercer trimestre, las actividades relacionadas con el torneo generaron ingresos por 287.8 millones de pesos, provenientes del arrendamiento del estadio y servicios de hospitalidad, alimentos y bebidas. Sin embargo, estos recursos no alcanzaron para cubrir los gastos, que dejaron un saldo negativo de 410.6 millones de pesos.
El impacto también se reflejó en las cuentas generales de la empresa de Emilio Azcárraga, que reportó una pérdida neta de 383.4 millones de pesos entre julio y septiembre. No obstante, su negocio habitual de fútbol, sin los gastos extraordinarios del Mundial, obtuvo una utilidad operativa de 73.1 millones de pesos en ese mismo periodo.
Ollamani sostiene que estos gastos fueron extraordinarios y temporales, por lo que no representan el desempeño habitual de sus negocios.
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¿Qué hay detrás de las pérdidas mundialistas de Ollamani?
Uno de los compromisos más costosos estuvo relacionado con los derechos de los palcohabientes. El Estadio Banorte cuenta con 927 palcos, de los cuales 777 son de propiedad privada, cuyos titulares tienen contratos vigentes de uso por 99 años.
La remodelación del inmueble también representó un desembolso importante, con una inversión superior a los 2,300 millones de pesos. Los trabajos comenzaron en mayo de 2024 y obligaron a suspender temporalmente los partidos y espectáculos en el estadio. Durante ese periodo, el Club América trasladó sus encuentros como local al Estadio Ciudad de los Deportes, lo que afectó los ingresos habituales por taquilla y concesiones.
Como parte de la transformación comercial del recinto, también cambió su nombre. Banorte adquirió los derechos de naming del inmueble, por lo que el histórico Estadio Azteca pasó a llamarse Estadio Banorte. El acuerdo no implicó que el banco comprara el estadio, sino que obtuvo los derechos para asociar su marca con él.
Por otra parte, a través de su subsidiaria HC2026, Ollamani asumió gastos de producción, transporte, seguridad y operación de las actividades mundialistas y del FIFA Fan Festival en la Ciudad de México. Estos conceptos formaron parte de los costos y gastos de las Operaciones FIFA, que sumaron 2,677.5 millones de pesos, frente a ingresos por 1,709.7 millones.
La preparación del inmueble también requirió financiamiento. Ollamani contrató líneas de crédito con Banorte por hasta 2,100 millones de pesos para cubrir parte de las obras, lo que generó intereses y comisiones bancarias adicionales.
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¿Qué es Ollamani, la empresa de Emilio Azcárraga?
Ollamani nació el 31 de enero de 2024, tras la separación de varios negocios de Grupo Televisa. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo la clave AGUILAS y agrupa empresas de los sectores deportivo, de entretenimiento y editorial.
En el negocio de fútbol opera al Club América, en sus ramas varonil y femenil, y administra el Estadio Banorte. También controla PlayCity, que cuenta con 17 casinos y plataformas de apuestas y juegos en línea, así como Editorial Televisa y Distribuidora Intermex, dedicada a la distribución de revistas y coleccionables.
Emilio Azcárraga Jean preside el Consejo de Administración y es el accionista de control. De acuerdo con el Reporte Anual 2025 , posee directa e indirectamente 61.2114% de las acciones Serie A con derecho a voto.
Esta estructura reúne bajo una misma empresa los negocios que estuvieron detrás de la organización del Mundial en el Estadio Banorte. Por eso, los costos del torneo se reflejaron en los resultados de Ollamani, aunque sus operaciones también incluyen actividades distintas al fútbol.