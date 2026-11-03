Ganar hasta 33,000 pesos en la industria de chips en posible en México: así puedes capacitarte gratis

Una es formar talento que responda a las necesidades de la industria, otra es consolidar infraestructura de laboratorios para la investigación y el desarrollo tecnológico, y la tercera es promover proyectos conjuntos entre universidades, empresas y gobierno.

El objetivo de esta iniciativa, señaló la decana durante el Tercer Simposio Internacional de Semiconductores, es que estas capacidades se traduzcan en avances tecnológicos con aplicaciones que trasciendan al propio sector de semiconductores, desde soluciones para la salud y el bienestar hasta innovaciones que contribuyan a la sostenibilidad y a la transformación de los procesos industriales.

Además, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) informó el 7 de octubre que identifica como uno de los principales desafíos triplicar la cantidad de especialistas en diseño de circuitos integrados para el país.

Como parte de las medidas que se están tomando al respecto, el gobierno de Aguascalientes y la empresa Huawei anunciaron también que estudiantes universitarios y docentes de la entidad podrán obtener certificaciones y micro credenciales en IA, ciencia de datos, desarrollo de software y semiconductores.

A través de un convenio entre Huawei México y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) el objetivo es que los jóvenes complementen su formación profesional con estas credenciales en el sector tecnológico.

El Ceneval, de acuerdo con el anuncio de las autoridades estatales, participará en la acreditación de competencias, mientras que Huawei dará acceso a certificaciones profesionales relacionadas con áreas como redes de datos, IA, ciberseguridad y chips.

Esta conversación es más importante especialmente en el contexto actual en el que la industria mundial de chips podría alcanzar ventas por 975,000 millones de dólares en 2026, un crecimiento de 26% respecto al año anterior, de acuerdo con estimaciones de Deloitte, impulsada por el avance de la Inteligencia Artificial.