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Ganar hasta 33,000 pesos en la industria de chips en posible en México: así puedes capacitarte gratis

A través del portal de la Universidad de Arizona, profesionistas en México pueden acceder a seis rutas de aprendizaje sobre empaque, software y manufactura avanzada.
mar 03 noviembre 2026 11:00 AM
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Imagen de un especialista en chips en una fábrica de en primer plano
La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) identifica como uno de los principales desafíos triplicar la cantidad de especialistas (Foto: Generada con IA en Google Flow)

Los mejores salarios promedio de los ingenieros electrónicos, aquellos que se pueden insertar en la industria de los semiconductores, son de 33,200 pesos en Nuevo León, de 31,000 pesos en Estado de México y en 22,700 pesos en Baja California Sur, según datos de la Secretaría de Economía , y si bien para entrar a este sector se requiere una alta especialización, universidades en México ya están adaptando sus planes de estudio.

En el Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, la Escuela de Ingeniería y Ciencias, a través de su iniciativa estratégica en Nanotecnología y Semiconductores busca impulsar tres líneas de acción, comentó Karla Valenzuela, decana de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Región Ciudad de México.

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Una es formar talento que responda a las necesidades de la industria, otra es consolidar infraestructura de laboratorios para la investigación y el desarrollo tecnológico, y la tercera es promover proyectos conjuntos entre universidades, empresas y gobierno.

El objetivo de esta iniciativa, señaló la decana durante el Tercer Simposio Internacional de Semiconductores, es que estas capacidades se traduzcan en avances tecnológicos con aplicaciones que trasciendan al propio sector de semiconductores, desde soluciones para la salud y el bienestar hasta innovaciones que contribuyan a la sostenibilidad y a la transformación de los procesos industriales.

Además, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) informó el 7 de octubre que identifica como uno de los principales desafíos triplicar la cantidad de especialistas en diseño de circuitos integrados para el país.

Como parte de las medidas que se están tomando al respecto, el gobierno de Aguascalientes y la empresa Huawei anunciaron también que estudiantes universitarios y docentes de la entidad podrán obtener certificaciones y micro credenciales en IA, ciencia de datos, desarrollo de software y semiconductores.

A través de un convenio entre Huawei México y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) el objetivo es que los jóvenes complementen su formación profesional con estas credenciales en el sector tecnológico.

El Ceneval, de acuerdo con el anuncio de las autoridades estatales, participará en la acreditación de competencias, mientras que Huawei dará acceso a certificaciones profesionales relacionadas con áreas como redes de datos, IA, ciberseguridad y chips.

Esta conversación es más importante especialmente en el contexto actual en el que la industria mundial de chips podría alcanzar ventas por 975,000 millones de dólares en 2026, un crecimiento de 26% respecto al año anterior, de acuerdo con estimaciones de Deloitte, impulsada por el avance de la Inteligencia Artificial.

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Dentro de este contexto, participa en este ecosistema con 995 establecimientos del subsector de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, de las cuales 527 unidades económicas se dedican a la fabricación de componentes electrónicos y acumuló 7,102 millones de dólares de inversión extranjera directa entre 2012 y 2024.

Arizona da una nueva vía para especializarse en chips en México

Frente a la creciente demanda de personal especializado, Arizona State University (ASU) implementó en México una serie de herramientas de capacitación gratuita para fortalecer el talento nacional en este sector.

La universidad lanzó el Skills Accelerator Portal , una plataforma digital de acceso gratuito que complementa la formación mediante seis rutas de aprendizaje alojadas en Coursera. Sus contenidos desarrollan competencias en ensamble, pruebas y empaque de semiconductores, así como en manufactura, materiales, logística, software, calidad y cadena de suministro.

Los participantes reciben 60 días de acceso libre a contenidos sobre empaque de semiconductores, materiales y caracterización, pruebas y confiabilidad, manufactura avanzada, cadena de suministro, inglés y habilidades profesionales. Los cursos tienen una duración aproximada de 40 horas y permiten obtener certificaciones respaldadas por ASU y Coursera al completar los contenidos y evaluaciones.

Cabe resaltar que esta es una iniciativa que se implementó hace seis meses y con este periodo el portal ya registra casos de éxito. Por ejemplo, en Mexicali un participante concluyó ocho certificaciones durante sus 60 días de acceso, una experiencia que demuestra cómo la planeación y el avance constante permiten transformar la capacitación en credenciales profesionales.

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Para participar, solo es necesario consultar las rutas de aprendizaje y niveles en el Skills Accelerator Portal; luego seleccionar la ruta que mejor corresponda con la experiencia, formación y objetivos profesionales; crear una cuenta en coursera.org y completar la solicitud con el mismo correo electrónico, esperar la aprobación de la solicitud (puede durar aproximadamente siete días), una vez aprobada, la persona recibirá un correo de Coursera cuando su licencia esté activa y el periodo gratuito de 60 días comienza a partir de la activación del acceso.

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Inteligencia artificial

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