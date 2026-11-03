“La producción del iPhone Duo está limitada”: Apple reconoce retrasos en los envíos de su nuevo plegable

Aunque el aumento en el precio de los chips por la demanda de centros de datos para la inteligencia artificial (IA) que absorbe la producción mundial de memorias no es la causa directa del retraso del dispositivo, sí generó preguntas en los clientes que no hicieron fila en una Apple Store ni reservaron sus productos de inmediato ya que vieron que los plazos de entrega se extienden hasta el próximo año.

Asimismo, Verizon, la empresa de banda ancha y telecomunicaciones más grande de Estados Unidos, les dió a los clientes tarjetas de regalo con 100 dólares para uso online o en tiendas debido “al retraso inesperado en el envío”, informó la compañía por email.

Apple clasificó la demanda como “simplemente extraordinaria” después de que el dispositivo se agotara en el sitio web de la compañía a las pocas horas de salir a la venta. De esta forma, las presiones de suministros por la demanda de chips ha disparado los costos de los componentes para los fabricantes de hardware en general, lo que amenaza los precios de los dispositivos, pues Khan agregó que “Apple también ha subido los precios de sus productos y que esas decisiones se tomaron a regañadientes”.

Para complacer a los usuarios y fieles seguidores a su marca, la compañía anunció que está “profundizando” su colaboración con la compañia Perryman, proveedor de titanio estadounidense que se convirtió en aliado de Apple para la fabricación del iPhone Duo e incluso Jhon Ternus, CEO de Apple, mencionó “que están encantados con la respuesta inicial de los críticos y clientes para que el iPhone Duo llegue lo antes posible a las manos de los clientes”.

Apple supera las expectativas de Wall Street, pero anticipa presión por el costo de las memorias

En su reporte trimestral del lunes, Apple anunció ingresos por 114,480 millones de dólares durante su cuarto trimestre fiscal de 2026, un incremento del 12% frente al mismo periodo del año anterior y por encima de los 113,390 millones de dólares previstos por analistas consultados del proveedor global de infraestructura LSEG de acuerdo con Reuters.

La compañía también superó las expectativas de ganancias, con un beneficio de 2.10 dólares por acción, frente a los 1.99 dólares estimados. Los ingresos del negocio de iPhone alcanzaron los 57,600 millones de dólares, impulsados por la demanda de los modelos iPhone 18 Pro.

Sin embargo, los resultados positivos contrastan con las presiones que enfrenta Apple para mantener su rentabilidad, ya que la compañía anticipó un margen bruto de entre 45% y 46% para el trimestre que concluye en diciembre, por debajo del 47.9% registrado en el periodo anterior, debido, entre otros factores, al encarecimiento de las memorias.

El incremento de los costos ocurre mientras Apple enfrenta restricciones de producción del iPhone Duo, cuyo lanzamiento comercial comenzó después del cierre del trimestre fiscal reportado y por lo tanto, las ventas iniciales de este modelo no están incluidas en los ingresos de iPhone correspondientes al periodo de julio a septiembre.