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La estrategia de OXXO para ir contra Nu y convertir a sus clientes en usuarios de tarjeta Spin

Mientras Nu y otros empresas financieras buscan crecer, OXXO apuesta por sus tiendas para impulsar Spin y ampliar su presencia entre los usuarios.
mié 04 noviembre 2026 05:50 PM
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Una mano sostiene la tarjeta de Spin y de fondo una sucursal de OXXO
Con miles de establecimientos en México, OXXO busca convertir su presencia física en una ventaja para competir en el negocio de las finanzas digitales. (Expansión/Meta AI)

OXXO quiere ganar terreno en el mercado de los servicios financieros digitales, y es que con sus más de 24,000 tiendas busca que sus clientes vayan más allá de las compras y convertirlos en usuarios de Spin, su plataforma financiera.

La apuesta comienza a mostrar resultados, al cierre del tercer trimestre de 2026, Spin by OXXO registró 11.7 millones de usuarios activos, un crecimiento de 17.3% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los resultados financieros de FEMSA.

La cifra coloca a la plataforma como una de las principales apuestas de la compañía para ampliar sus negocios más allá del comercio minorista.

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Con este modelo, OXXO busca competir por un espacio en el mercado donde también participan empresas como Nu, que han ganado usuarios a través de servicios financieros digitales.

Spin crece con la red de tiendas de OXXO

La principal ventaja de Spin frente a otras empresas financieras está en la infraestructura de FEMSA. Al cierre de septiembre de 2026, OXXO contaba con 24,759 tiendas en México, una red que funciona como punto de contacto para que los usuarios realicen operaciones relacionadas con su cuenta.

A través de Spin, los clientes pueden enviar y recibir dinero mediante transferencias SPEI, hacer depósitos y retiros de efectivo en tiendas OXXO y utilizar una tarjeta para realizar pagos.

Spin de Oxxo
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¿Por qué Spin de OXXO no es un banco pero sí permite transferencias, recibir dinero y hacer pagos?


De esta manera, la compañía conecta dos actividades que forman parte de la vida cotidiana de sus consumidores que es acudir a una tienda en la esquina de la calle y manejar dinero desde el celular.

En el tercer trimestre de 2026, la plataforma registró una base total de 18.4 millones de usuarios adquiridos, de los cuales 63.2% se encontraban activos. Esto significa que, además de atraer nuevos registros, uno de los retos de Spin es conseguir que más personas utilicen sus servicios de manera constante.

¿Cómo busca competir con Nu?

Nu desarrolló su negocio a partir de una experiencia principalmente digital, mientras que Spin puede apoyarse en la presencia de OXXO para acercar servicios financieros a través de sus establecimientos.

Y es que el crecimiento de Spin ocurre en un mercado en el que las empresas financieras digitales han ganado terreno entre los consumidores mexicanos.

Nu es uno de los referentes de esta transformación, con una operación basada en servicios desde su aplicación y una expansión de su oferta financiera en el país.

La competencia entre ambas compañías no se limita a las tarjetas, también está la capacidad de atraer usuarios, conseguir que utilicen sus plataformas para administrar su dinero y ampliar la cantidad de operaciones que realizan desde ellas.

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Spin Premia también forma parte de la estrategia

La apuesta digital de FEMSA no se limita a los servicios financieros. La compañía también impulsa Spin Premia, su programa de lealtad, que al cierre del tercer trimestre de 2026 reportó 30 millones de usuarios activos, un crecimiento anual de 8.3%.

El programa permite acumular y utilizar puntos en establecimientos participantes, de acuerdo con FEMSA, 52.1% de las ventas de OXXO México durante el trimestre se realizaron mediante operaciones en las que los clientes acumularon o redimieron puntos, frente a 48.2% en el mismo periodo de 2025.

Aunque Spin by OXXO y Spin Premia son servicios distintos, ambos ayudan a FEMSA a mantener una relación más cercana con sus consumidores y a construir un ecosistema alrededor de sus tiendas.

¿Qué es Spin by OXXO y Spin Premia?

Spin by OXXO es una plataforma financiera digital de FEMSA que permite administrar dinero desde una aplicación móvil y una tarjeta física.

A diferencia de un banco tradicional, opera como una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), regulada bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

Sucursal de Oxxo en la Ciudad de México.
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Para utilizarla, los usuarios deben descargar la aplicación, registrarse y proporcionar los datos solicitados para abrir una cuenta.

Una vez activa, pueden ingresar dinero en efectivo en tiendas OXXO o recibirlo mediante transferencias SPEI desde otras instituciones financieras.

Por otro lado, Spin Premia es el programa de lealtad de FEMSA que sustituyó a OXXO Premia y recompensa las compras de los clientes con puntos que pueden utilizarse para obtener productos y beneficios en establecimientos participantes.

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Para acumular puntos, los usuarios pueden identificarse con su número de celular o tarjeta física o digital de Spin Premia al realizar una compra en las marcas participantes. También pueden obtener puntos adicionales al pagar con su tarjeta Spin by OXXO.

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COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. Nubank

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