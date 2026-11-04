La estrategia de OXXO para ir contra Nu y convertir a sus clientes en usuarios de tarjeta Spin

Con este modelo, OXXO busca competir por un espacio en el mercado donde también participan empresas como Nu, que han ganado usuarios a través de servicios financieros digitales.

Spin crece con la red de tiendas de OXXO

La principal ventaja de Spin frente a otras empresas financieras está en la infraestructura de FEMSA. Al cierre de septiembre de 2026, OXXO contaba con 24,759 tiendas en México, una red que funciona como punto de contacto para que los usuarios realicen operaciones relacionadas con su cuenta.

A través de Spin, los clientes pueden enviar y recibir dinero mediante transferencias SPEI, hacer depósitos y retiros de efectivo en tiendas OXXO y utilizar una tarjeta para realizar pagos.



De esta manera, la compañía conecta dos actividades que forman parte de la vida cotidiana de sus consumidores que es acudir a una tienda en la esquina de la calle y manejar dinero desde el celular.

En el tercer trimestre de 2026, la plataforma registró una base total de 18.4 millones de usuarios adquiridos, de los cuales 63.2% se encontraban activos. Esto significa que, además de atraer nuevos registros, uno de los retos de Spin es conseguir que más personas utilicen sus servicios de manera constante.

¿Cómo busca competir con Nu?

Nu desarrolló su negocio a partir de una experiencia principalmente digital, mientras que Spin puede apoyarse en la presencia de OXXO para acercar servicios financieros a través de sus establecimientos.

Y es que el crecimiento de Spin ocurre en un mercado en el que las empresas financieras digitales han ganado terreno entre los consumidores mexicanos.

Nu es uno de los referentes de esta transformación, con una operación basada en servicios desde su aplicación y una expansión de su oferta financiera en el país.

La competencia entre ambas compañías no se limita a las tarjetas, también está la capacidad de atraer usuarios, conseguir que utilicen sus plataformas para administrar su dinero y ampliar la cantidad de operaciones que realizan desde ellas.