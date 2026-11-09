Walmart y Pemex lideran la presencia de mujeres en sus consejos, mientras 20 empresas no tienen una sola

De acuerdo con el estudio Mujeres en las Empresas 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las mujeres ocuparon 14.8% de los asientos en los consejos de administración de las empresas listadas en las bolsas mexicanas, frente a 14.3% en 2025. Sin embargo, su presencia como consejeras independientes cayó de 5.5% a 5%.

La distancia frente a otros mercados es considerable. En los países de la OCDE, las mujeres ocupan 34% de los asientos en los consejos de administración. En América Latina, Colombia registra 25%, Chile 24% y Brasil 22%.

Walmart y Pemex encabezan la participación femenina

La representación de las mujeres cambia considerablemente de una empresa a otra. Walmart de México y Centroamérica encabeza el listado del IMCO, con 54% de los asientos de su consejo ocupados por mujeres. Pemex ocupa el segundo lugar, con 47%, seguida de Xinfra Fibra E, con 42%.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y Farmacias Guadalajara comparten la siguiente posición, con 40% cada una. Después aparecen Ford Credit, con 38%; Diablos Rojos y HSBC, con 36% cada una; Grupo Aeroportuario del Sureste, también con 36%, y Cox Energy, con 33%.

Lee: Claudia Jañez explica las claves para avanzar hacia posiciones de liderazgo

En el extremo contrario, el estudio identifica a 20 empresas que no tienen mujeres ni en sus consejos de administración ni en sus tres direcciones relevantes: general, finanzas y jurídica. Entre ellas están Total Play, Banca Mifel, Conmex, Grupo Gicsa, Grupo Mexicano de Desarrollo, Grupo Acerero, Corporación AGF, izzi, Lamosa y Minera Frisco.

La lista también incluye a Financiera Bepensa, Orión Fibra E, NR Finance México, OPI, Profuturo, Promotora de Infraestructura Registral, AGROFIBRA, UNIFIN, Value Arrendadora y Vitro.

De esas 20 empresas, cuatro registraron un retroceso en 2026, cuatro se incorporaron por primera vez al análisis y 12 permanecen sin mujeres en sus consejos ni en las direcciones relevantes desde 2024.

Otras 46 registran una participación femenina de entre 1% y 10%, mientras que 60 se ubican en el rango de 11% a 20%.

En conjunto, 136 empresas tienen una representación femenina de hasta 20%. Apenas 16 superan el umbral de 30% y solamente dos tienen consejos donde las mujeres ocupan más de la mitad de los asientos.

La falta de avances tampoco es un fenómeno aislado. De las 164 empresas que el IMCO pudo comparar entre 2025 y 2026, 39, equivalentes a 24%, redujeron la proporción de mujeres en sus órganos de administración. Otras 65, que representan 40%, no registraron cambios, mientras que 60, equivalentes a 36%, aumentaron su participación femenina.

Lee: Las redes de apoyo impulsan el liderazgo de los entornos laborales

La brecha comienza antes de llegar a los Consejos

La brecha también se refleja en la composición de la alta dirección de las empresas que cotizan en bolsa. El IMCO encontró que en 2026, las mujeres ocupaban apenas 3.5% de las direcciones generales, una proporción prácticamente estancada respecto a 2021, cuando representaban 3%. Su presencia es mayor en las áreas jurídica y financiera, con 26.1% y 14.8%, respectivamente, aunque ambas registraron retrocesos frente al año anterior.



La baja representación de las mujeres en los órganos de gobierno corporativo no se explica únicamente por la falta de espacios disponibles. El IMCO identifica obstáculos relacionados con la estructura de las empresas, las condiciones sociales y culturales y las oportunidades de acceso a posiciones de liderazgo.

Uno de los factores es la organización de las compañías mexicanas. Entre 85% y 90% de las empresas son familiares y menos de la mitad cuenta con un consejo de administración. Esta falta de institucionalización del gobierno corporativo limita la creación de espacios formales para incorporar nuevos perfiles y renovar los órganos de decisión.