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Claudia Jañez explica las claves para avanzar hacia posiciones de liderazgo

La presidenta de ConMéxico afirmó que el desarrollo profesional requiere asumir riesgos, construir redes de apoyo y abandonar la culpa para acelerar el acceso a posiciones de liderazgo.
jue 28 mayo 2026 07:24 PM
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Claudia Jañez, presidenta ejecutiva de ConMéxico y consejera independiente, durante su participación en el Expansión Mujeres Summit 2026. (Foto: Diego Alvarez Esquivel / Expansión. )

El desarrollo profesional de las mujeres no depende únicamente de derribar barreras estructurales o alcanzar cuotas de representación. También implica asumir riesgos, abandonar la culpa asociada al éxito y tomar decisiones incómodas que pueden redefinir una trayectoria laboral.

Esa fue una de las principales reflexiones de Claudia Jañez , presidenta ejecutiva de ConMéxico y consejera independiente, quien aseguró que avanzar hacia posiciones de liderazgo exige valentía y claridad sobre los objetivos profesionales, especialmente en un entorno donde la conversación sobre equidad de género parece avanzar más rápido que los indicadores.

“Para transformar, para crecer y para llegar a donde quieres llegar, tienes que ser valiente”, dijo durante su participación en el Mujeres Summit de Expansión, donde habló sobre liderazgo femenino, toma de decisiones y construcción de redes de apoyo.

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Para la ejecutiva, quien acumula más de tres décadas de experiencia corporativa y encabezó las operaciones de DuPont para América Latina, uno de los mayores obstáculos para el crecimiento profesional femenino sigue siendo la postergación de decisiones importantes motivada por el miedo, la culpa o las expectativas sociales.

“Dense la oportunidad de crecer, de arriesgarse, de no sentir culpa porque son exitosas o por no querer ser madres”, afirmó.

La directiva sostuvo que no existen rutas universales para construir una carrera profesional, pero sí momentos que obligan a elegir entre permanecer en zonas conocidas o asumir nuevos desafíos. Desde su perspectiva, reconocer cuándo un camino dejó de generar crecimiento resulta tan importante como identificar oportunidades.

“Esto es como un tren que va a 300 kilómetros por hora y se para en ciertas estaciones. O te subes o te bajas. Pero la decisión es tuya, de en qué estación te subes y en qué estación te bajas y esa es tu carrera profesional”, señaló.

Tomar riesgos también forma parte del desarrollo profesional

En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de permanecer largos periodos esperando ascensos o cambios organizacionales que quizá nunca ocurran. Consideró que las trayectorias profesionales requieren decisiones ágiles y una evaluación constante sobre si el entorno sigue ofreciendo posibilidades de crecimiento.

“Ojalá hubiera una fórmula para enfocarte, pero hoy y sobre todo como mujer, tienes que tener muy claro hacia dónde quieres ir y tomar decisiones rápido”, dijo.

Más allá de las decisiones individuales, Jañez destacó que las redes de apoyo siguen siendo un factor determinante para acceder a posiciones de liderazgo. El respaldo familiar, los equipos de trabajo, los mentores y las relaciones profesionales externas forman parte de un ecosistema que permite sostener carreras de largo plazo.

“No puedes hacerlo sola”, advirtió.

La presidenta ejecutiva de ConMéxico también llamó a construir relaciones profesionales que aporten retroalimentación crítica y objetiva, incluso fuera del círculo cercano, para identificar áreas de mejora y ampliar perspectivas.

Aunque reconoció avances en las discusiones sobre diversidad e inclusión y participación femenina, consideró que los resultados siguen siendo insuficientes, particularmente en México, donde la pandemia profundizó rezagos en materia de equidad laboral.

“Los números no se han movido mucho en el mundo en general, pero en México menos”, declaró.

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Su diagnóstico ocurre en un contexto internacional donde algunas políticas corporativas de diversidad e inclusión enfrentan cuestionamientos políticos y regulatorios, particularmente desde Estados Unidos, lo que podría ralentizar iniciativas empresariales en otros mercados.

Frente a este escenario, Jañez insistió en que el debate sobre liderazgo femenino no debe centrarse únicamente en obstáculos estructurales, sino también en la preparación y construcción deliberada de oportunidades.

“No se trata de competir, se trata de compartir”, afirmó.

Para la ejecutiva, mantener viva la conversación sobre equidad de género sigue siendo una responsabilidad de quienes ya alcanzaron posiciones directivas, especialmente ante el riesgo de asumir que el problema está resuelto.

“No puedo decir ‘yo ya llegué y ya está’. Cuando tienes una carrera exitosa, lo tienes que compartir”, concluyó.

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