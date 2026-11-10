El retroceso también se observa en el acumulado. Entre enero y octubre se fabricaron 3 millones 254,062 vehículos, 3.95% menos que en el mismo periodo de 2025. La cifra contrasta con los planes de expansión que acompañaron a la industria durante los últimos años, cuando las inversiones y la llegada de nuevos modelos alimentaban las expectativas de alcanzar niveles récord de producción.

El cambio en las reglas comerciales de América del Norte ha obligado a las empresas a revisar dónde fabricar los vehículos que venden en su principal mercado de exportación. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la imposición de aranceles a los automóviles importados por Estados Unidos, las estrategias de las automotrices han comenzado a privilegiar los ajustes de capacidad y la reducción de costos frente a los proyectos para incrementar la manufactura en México.

Toyota, por ejemplo, trasladó a Texas la producción de la pickup Tacoma, un modelo que durante años se fabricó en Baja California y figuró entre los vehículos mexicanos con mayores volúmenes de exportación al mercado estadounidense. La decisión responde a la estrategia de la compañía para reducir su exposición a los costos arancelarios.

Volkswagen también modificó recientemente sus planes de manufactura. La compañía eliminó uno de los tres turnos de su planta de Puebla, con lo que redujo los volúmenes de producción de modelos como el Jetta y la Tiguan. El ajuste se produjo en medio de un entorno global adverso y de la necesidad de adecuar la capacidad de la fábrica a la demanda.

Las exportaciones también retroceden

La menor actividad de las armadoras no se limita a las líneas de ensamble. Las exportaciones automotrices también registraron una caída de dos dígitos en octubre, al sumar 258,137 vehículos enviados al extranjero, una disminución de 17.8% frente al mismo mes del año anterior.

En los primeros 10 meses del año, las ventas al exterior acumularon poco más de 2.7 millones de unidades, 3.2% menos que en el mismo lapso de 2025.