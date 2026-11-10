Las automotrices están revisando sus estrategias de localización de producción para adaptarse a las nuevas condiciones comerciales, lo que abre interrogantes sobre cuánto de la capacidad instalada en México volverá a utilizarse en los próximos años.
La meta de los cuatro millones de unidades se aleja
El deterioro de la producción también modifica las expectativas de crecimiento de la industria. La meta de fabricar cuatro millones de vehículos al año, que formaba parte de las proyecciones del sector desde 2016, parece cada vez más distante.
En 2025, México produjo 3 millones 953,494 unidades, apenas 46,506 vehículos por debajo de ese objetivo. Sin embargo, después de ese máximo, el comportamiento de la manufactura cambió y las cifras de 2026 muestran una trayectoria distinta.
Las previsiones de las consultoras también reflejan el ajuste. J.D. Power redujo sus expectativas de producción para los próximos años y estima que en 2028 México fabricará alrededor de 3.5 millones de vehículos, un volumen similar al que proyecta para 2031. Estas cifras contrastan con las aspiraciones de crecimiento que tenía la industria antes de los cambios comerciales impulsados por Washington.
"Todavía seguimos con ese cambio en la relocalización de producción, principalmente hacia Estados Unidos”, menciona Gerardo Gómez, country manager de J.D. Power.
La incertidumbre sobre la ubicación de las líneas de manufactura es uno de los principales factores que dificultan anticipar el comportamiento del sector. Las decisiones de las armadoras dependen de cómo evolucionen los aranceles, las condiciones de acceso al mercado estadounidense y los costos de producir en cada país.
“Vemos que quizás nos vamos a estabilizar en los 3.8 millones de unidades hacia adelante”, detalla Gómez.