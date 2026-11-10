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Industria automotriz mexicana desacelera: producción y exportaciones de autos caen 17%

Los ajustes de las armadoras para reducir su exposición a los aranceles de EU han cambiado el rumbo de la industria automotriz mexicana. J.D. Power prevé que la producción se estabilice por debajo de los niveles de 2025.
mar 10 noviembre 2026 02:11 PM
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Un auto se fabrica a partir de componentes estructurales como el chasis.
La exportación de vehículos ha caído en proporciones similares a la producción. (VasilySmirnov/Getty Images/iStockphoto)

La industria automotriz mexicana comienza a resentir los efectos de la reconfiguración comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los ajustes de producción de las armadoras, el traslado de algunas líneas de manufactura al mercado estadounidense y la incertidumbre sobre el costo de exportar vehículos han cambiado los planes de crecimiento de un sector que hasta hace poco buscaba superar la barrera de los cuatro millones de unidades anuales.

En octubre, las armadoras instaladas en México produjeron 302,803 vehículos, una caída de 17.7% respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata del sexto mes consecutivo con una contracción interanual, una racha que refleja el menor dinamismo de las plantas y los cambios en las estrategias de manufactura de las automotrices.

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El retroceso también se observa en el acumulado. Entre enero y octubre se fabricaron 3 millones 254,062 vehículos, 3.95% menos que en el mismo periodo de 2025. La cifra contrasta con los planes de expansión que acompañaron a la industria durante los últimos años, cuando las inversiones y la llegada de nuevos modelos alimentaban las expectativas de alcanzar niveles récord de producción.

El cambio en las reglas comerciales de América del Norte ha obligado a las empresas a revisar dónde fabricar los vehículos que venden en su principal mercado de exportación. Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la imposición de aranceles a los automóviles importados por Estados Unidos, las estrategias de las automotrices han comenzado a privilegiar los ajustes de capacidad y la reducción de costos frente a los proyectos para incrementar la manufactura en México.

Toyota, por ejemplo, trasladó a Texas la producción de la pickup Tacoma, un modelo que durante años se fabricó en Baja California y figuró entre los vehículos mexicanos con mayores volúmenes de exportación al mercado estadounidense. La decisión responde a la estrategia de la compañía para reducir su exposición a los costos arancelarios.

Volkswagen también modificó recientemente sus planes de manufactura. La compañía eliminó uno de los tres turnos de su planta de Puebla, con lo que redujo los volúmenes de producción de modelos como el Jetta y la Tiguan. El ajuste se produjo en medio de un entorno global adverso y de la necesidad de adecuar la capacidad de la fábrica a la demanda.

Las exportaciones también retroceden

La menor actividad de las armadoras no se limita a las líneas de ensamble. Las exportaciones automotrices también registraron una caída de dos dígitos en octubre, al sumar 258,137 vehículos enviados al extranjero, una disminución de 17.8% frente al mismo mes del año anterior.

En los primeros 10 meses del año, las ventas al exterior acumularon poco más de 2.7 millones de unidades, 3.2% menos que en el mismo lapso de 2025.

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Las automotrices están revisando sus estrategias de localización de producción para adaptarse a las nuevas condiciones comerciales, lo que abre interrogantes sobre cuánto de la capacidad instalada en México volverá a utilizarse en los próximos años.

La meta de los cuatro millones de unidades se aleja

El deterioro de la producción también modifica las expectativas de crecimiento de la industria. La meta de fabricar cuatro millones de vehículos al año, que formaba parte de las proyecciones del sector desde 2016, parece cada vez más distante.

En 2025, México produjo 3 millones 953,494 unidades, apenas 46,506 vehículos por debajo de ese objetivo. Sin embargo, después de ese máximo, el comportamiento de la manufactura cambió y las cifras de 2026 muestran una trayectoria distinta.

Las previsiones de las consultoras también reflejan el ajuste. J.D. Power redujo sus expectativas de producción para los próximos años y estima que en 2028 México fabricará alrededor de 3.5 millones de vehículos, un volumen similar al que proyecta para 2031. Estas cifras contrastan con las aspiraciones de crecimiento que tenía la industria antes de los cambios comerciales impulsados por Washington.

"Todavía seguimos con ese cambio en la relocalización de producción, principalmente hacia Estados Unidos”, menciona Gerardo Gómez, country manager de J.D. Power.

La incertidumbre sobre la ubicación de las líneas de manufactura es uno de los principales factores que dificultan anticipar el comportamiento del sector. Las decisiones de las armadoras dependen de cómo evolucionen los aranceles, las condiciones de acceso al mercado estadounidense y los costos de producir en cada país.

“Vemos que quizás nos vamos a estabilizar en los 3.8 millones de unidades hacia adelante”, detalla Gómez.

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