El Buen Fin 2026 llega al gobierno: estos estados darán descuentos en licencias, multas y pagos de servicios

El Buen Fin 2026 llega a los servicios de gobierno

De manera oficial, ninguna dependencia de gobierno o prestador de servicios públicos forma parte del catálogo de comercios y proveedores del Buen Fin 2026 . Sin embargo, la temporada se ha convertido en el pretexto perfecto para que los gobiernos de diversos estados otorguen grandes beneficios en el pago de trámites, multas y servicios.

Coahuila tendrá 50% de descuento en licencias

El Gobierno de Coahuila dio a conocer que del 13 al 17 de noviembre otorgará un 50% de descuento en el trámite de licencias de conducir, así como facilidades para regularizar adeudos de control vehicular.

En el primer caso, el beneficio aplicará a licencias para vehículos particulares así como para conductores de transporte público, exceptuando las que correspondan a motociclistas.

Para obtener el beneficio es indispensable generar los formatos de pago durante los días de descuentos, aunque el pago se puede realizar hasta el 30 de noviembre. Además, una vez pagado, los conductores contarán con un año para realizar el trámite y recoger su licencia.

Por su parte, las facilidades de pago darán un estímulo de 3,999 pesos para liquidar adeudos vehiculares correspondientes a ejercicios anteriores hasta 2025, sin importar los años de rezago que se presenten. Además, para el ejercicio fiscal 2026 los contribuyentes contarán con un estímulo de un peso en actualizaciones y recargos.

Descuentos de hasta el 100% en trámites vehiculares de Sinaloa

El estado del norte del país arrancó la temporada de descuentos desde el pasado 9 de noviembre y se extenderá por 12 días enteros hasta el próximo viernes 20. Durante este periodo, el Gobierno de Sinaloa ofrecerá atractivos descuentos para la regularización de trámites vehiculares, tales como:

-100% de descuento en refrendo de concesión y permiso para vehículos de servicio público.

-75% de descuento en recargos, multas, honorarios y gastos en calcas y canje de placas en servicio particular y público.

-50% de descuento en renovación de licencia de conducir, excepto si es trámite de primera vez, aprendiz y permanente.

-30% de descuento en alta de placas y cambio de propietario.