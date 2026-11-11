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El Buen Fin 2026 llega al gobierno: estos estados darán descuentos en licencias, multas y pagos de servicios

Si bien las dependencias de gobierno no forman parte oficialmente del Buen Fin 2026, también aprovecharán la temporada de descuentos para dar beneficios.
mié 11 noviembre 2026 11:33 AM
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Una mujer pagando sus trámites de gobierno con descuento durante el Buen Fin 2026
Además de las promociones en comercios, las personas podrán aprovechar diversos descuentos en trámites, multas y servicios de gobierno. (Foto: Gemini IA)

El Buen Fin 2026 arrancará este viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta el martes 17, brindando cinco días seguidos de ofertas y promociones en distintas tiendas y comercios en línea.

Sin embargo, la temporada de descuentos no se limitará a la compra de productos, pues diversas dependencias han anunciado grandes beneficios en estos días para trámites como el de la licencia de conducir, multas vehiculares y pagos de predial, siendo la oportunidad ideal para que las personas puedan ponerse al día con sus obligaciones.

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El Buen Fin 2026 llega a los servicios de gobierno

De manera oficial, ninguna dependencia de gobierno o prestador de servicios públicos forma parte del catálogo de comercios y proveedores del Buen Fin 2026 . Sin embargo, la temporada se ha convertido en el pretexto perfecto para que los gobiernos de diversos estados otorguen grandes beneficios en el pago de trámites, multas y servicios.

Coahuila tendrá 50% de descuento en licencias

El Gobierno de Coahuila dio a conocer que del 13 al 17 de noviembre otorgará un 50% de descuento en el trámite de licencias de conducir, así como facilidades para regularizar adeudos de control vehicular.

En el primer caso, el beneficio aplicará a licencias para vehículos particulares así como para conductores de transporte público, exceptuando las que correspondan a motociclistas.

Para obtener el beneficio es indispensable generar los formatos de pago durante los días de descuentos, aunque el pago se puede realizar hasta el 30 de noviembre. Además, una vez pagado, los conductores contarán con un año para realizar el trámite y recoger su licencia.

Por su parte, las facilidades de pago darán un estímulo de 3,999 pesos para liquidar adeudos vehiculares correspondientes a ejercicios anteriores hasta 2025, sin importar los años de rezago que se presenten. Además, para el ejercicio fiscal 2026 los contribuyentes contarán con un estímulo de un peso en actualizaciones y recargos.

Descuentos de hasta el 100% en trámites vehiculares de Sinaloa

El estado del norte del país arrancó la temporada de descuentos desde el pasado 9 de noviembre y se extenderá por 12 días enteros hasta el próximo viernes 20. Durante este periodo, el Gobierno de Sinaloa ofrecerá atractivos descuentos para la regularización de trámites vehiculares, tales como:

-100% de descuento en refrendo de concesión y permiso para vehículos de servicio público.

-75% de descuento en recargos, multas, honorarios y gastos en calcas y canje de placas en servicio particular y público.

-50% de descuento en renovación de licencia de conducir, excepto si es trámite de primera vez, aprendiz y permanente.

-30% de descuento en alta de placas y cambio de propietario.

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Además, para brindar más facilidades a las personas, el estado otorgará 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Los pagos se pueden realizar en todas las oficinas de recaudación, módulos y colecturías del estado, de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Además, se habilitarán servicios temporales los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre.

Una mujer con una tarjeta bancaria en mano enfrente de una tienda con logos del descuento del Buen Fin.jpg
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Descuentos del 100 y 50% en diversos trámites en Yucatán

A través de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) se dio a conocer que del 6 al 30 de noviembre el gobierno del estado brindará diversos descuentos en trámites, multas y recargos.

Estos beneficio son:

-50% de descuento en expedición, renovación y reposición de licencias de conducir con vigencia de 2 años. Disponible para licencias de automovilistas, choferes, vehículos menores motorizados y de personas con discapacidad.

-50% de descuento en multas de tránsito y vialidad.

-50% de descuento en actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.

-100% de descuento en multas y recargos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay). Disponible a partir del viernes 13 de noviembre.

-50% de descuento en intereses moratorios del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (Ivey). Disponible a partir del viernes 13 de noviembre.

-80% de descuento en multas administrativas estatales.

-Hasta 100% de descuento en multas y recargos de impuestos estatales dependiendo de la situación de cada contribuyente.

Los pagos pueden realizarse en cualquiera de los Módulos Renacimiento.

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Nuevo León se suma con descuentos en escrituras, agua y drenaje

El gobierno del estado de Nuevo León, a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión , anunció descuentos del 50 al 90% para liquidar adeudos de agua y drenaje. Los descuentos forman parte del programa Liquida y Ahorra y aplican a personas con adeudos de cuatro meses o más. Además, aquellas personas que deban más de 50,000 pesos podrán liquidar su deuda pagando solamente 20,000.

Las brigadas de descuentos se llevarán a cabo los días 13 y 14 de noviembre.

Por su parte, el Fomento Metropolitano de Monterrey (Fomerrey) confirmó que del 13 al 17 de diciembre, las personas podrán acceder a descuentos en el pago de intereses moratorios, así como dos promociones exclusivas adicionales:

-Por cada peso pagado se bonificará una cantidad igual.

-Quienes liquiden su lote podrán obtener sus escrituras gratis.

Viajes gratis en el teleférico de Michoacán

El Gobierno del Estado de Michoacán dio a conocer que del 11 al 18 de noviembre, todas las personas podrán viajar gratis en el teleférico de Uruapan, teniendo la posibilidad de disfrutar de un recorrido lleno de vistas impresionantes.

Descuentos en Zapopan

En el caso de Jalisco, por ahora solo el municipio de Zapopan ha oficializado un programa de beneficios, el cual ofrecerá descuentos de hasta el 75% en multas y recargos de tránsito del 9 de noviembre al 16 de diciembre de 2026 realizando pagos en línea.

Pareja comparando los precios de una pantalla con la herramienta de Profeco durante el Buen Fin 2026.
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Los descuentos y promociones en servicios y trámites tienen el objetivo de apoyar a la población para que pueda regularizar sus adeudos y pagos pendientes sin tener que sacrificar sus ingresos en la recta final del año.

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